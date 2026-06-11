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Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας ανέλαβε την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power στη MES Energy S.A.

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας ανέλαβε την προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της Huawei Digital Power στη MES Energy S.A.
Newsroom
Πέμπτη, 11/06/2026 - 12:52
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Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας ανέλαβε την προμήθεια των συστημάτων αποθήκευσης Huawei Fusionsolar που εγκαταστάθηκαν από τη MES Energy S.A. σε έργο αποθήκευσης ενέργειας στο Κιλκίς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού ενεργειακού μοντέλου, όπου η παραγωγή και η αποθήκευση ενέργειας λειτουργούν συνδυαστικά.

Η MES Energy S.A. ανέλαβε τη μελέτη, την προμήθεια και την εγκατάσταση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Huawei LUNA2000-215-2S10 Smart String ESS, συνολικής χωρητικότητας 860 kWh.

Τεχνολογία αποθήκευσης για βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης

Το σύστημα αποθήκευσης Huawei LUNA2000-215-2S10 Smart String ESS διαθέτει χωρητικότητα 215 kWh ανά μονάδα και δυνατότητα επέκτασης έως και 20 συστημάτων. Παράλληλα, προσφέρει βάθος εκφόρτισης 100% (DoD), λειτουργία σε ακραίες θερμοκρασίες από -30°C έως +55°C, ενεργειακή απόδοση 91,3% και αναμενόμενη διάρκεια ζωής έως 15 έτη, ενώ ενσωματώνει υβριδικό σύστημα ψύξης και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Σημαντικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη

Μέσω του συστήματος αποθήκευσης της Huawei εκτιμάται ότι θα διακινούνται και θα αξιοποιούνται περισσότερες από 200 MWh καθαρής ενέργειας ετησίως εντός της εγκατάστασης, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης και στην αποφυγή απωλειών που προκύπτουν από τη χρονική αναντιστοιχία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ενέργειας.

Μεταξύ των βασικών οφελών του έργου περιλαμβάνονται:

  • Βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης ενέργειας.
  • Μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω εφαρμογών peak shaving.
  • Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και της σταθερότητας τροφοδοσίας.
  • Βελτιωμένη διαχείριση φορτίου και κατανάλωσης.
  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση της βιωσιμότητας της εγκατάστασης.

Συμβολή στους στόχους βιωσιμότητας και απανθρακοποίησης

Η ενσωμάτωση του συστήματος αποθήκευσης αναμένεται να καλύπτει τουλάχιστον το 30% των συνολικών ετήσιων ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης μέσω της αποθηκευμένης ενέργειας, επιπλέον της άμεσης παραγωγής από το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Παράλληλα, το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στην επίτευξη των στόχων ESG της επιχείρησης, καθώς και των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας έως το 2030.

Ο κ. Κωστής Τερζής, Διευθύνων Σύμβουλος της MES Energy S.A., δήλωσε: «Το έργο αποθήκευσης ενέργειας στο Κιλκίς αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η MES Energy S.A. ανέλαβε τη μελέτη, την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος, ολοκληρώνοντας με επιτυχία κάθε στάδιο της υλοποίησης. Η συνεργασία μας με την BayWa r.e. υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, με βασικά στοιχεία την υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη και την έγκαιρη παράδοση των μπαταριών, που συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει τη σημασία μιας άρτια συντονισμένης αλυσίδας αξίας στην επιτυχή υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων».

Η αυξανόμενη αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, αυξημένη ευελιξία και βελτιωμένη αξιοποίηση της παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας.

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