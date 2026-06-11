Πληθωρισμός 5,2% με «καύσιμο» την ενέργεια – Προς Σεπτέμβριο η συμφωνία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται τον Μάιο στο 5,2% και τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη βενζίνη (+21%), στο φυσικό αέριο (+18,7%), στο ηλεκτρικό ρεύμα (+11,1%) και στη στέγαση (+11,6%), το υπουργείο Ανάπτυξης επισπεύδει τις διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και το οργανωμένο λιανεμπόριο για μια «εθνική συμφωνία» συγκράτησης και μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην οικονομία οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις και η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί στις συζητήσεις μεταξύ υπουργείου, βιομηχανίας και λιανεμπορίου, όπως άλλωστε είπε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δύσκολα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τον Σεπτέμβριο. Όπως επισημαίνουν, απαιτείται χρόνος για την επιλογή των προϊόντων, τη συμφωνία με τους προμηθευτές και την προσαρμογή στα καταστήματα, γεγονός που καθιστά ανέφικτη την υλοποίηση μέσα στους θερινούς μήνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η στόχευση δεν είναι να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα με εκατοντάδες κωδικούς όπως στις παλαιότερες πρωτοβουλίες που είχαν γίνει, αλλά να επιλεγούν συγκεκριμένοι κωδικοί με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις αγορές των καταναλωτών. «Δεν χρειάζεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα προϊόντα, χρειάζονται λίγα αλλά ουσιαστικά», αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος της αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι λιγότεροι κωδικοί με μεγαλύτερο αποτύπωμα στο καλάθι του νοικοκυριού.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους αναμένεται να παίξουν τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στο πλαίσιο της νέας πλατφόρμας Poso Kanei. Μέσω της συνεργασίας με τη Circana, η Αρχή αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία για τους ταχύτερα διακινούμενους κωδικούς της αγοράς και τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εκείνων που μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις δαπάνες των νοικοκυριών.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσο πρόθυμη θα εμφανιστεί η βιομηχανία τροφίμων να βάλει «πλάτη» σε μια νέα πρωτοβουλία μειώσεων τιμών, τη στιγμή που μόλις πριν από λίγες ημέρες, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΤ, ο πρόεδρός του, Ιωάννης Γιώτης, έκανε λόγο για άδικη στοχοποίηση του κλάδου. «Μη δαιμονοποιείτε τη βιομηχανία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της ακρίβειας δεν αποτυπώνεται στα τυποποιημένα προϊόντα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα συμπεράσματα της μελέτης του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε στη συνέλευση του ΣΕΒΤ, σύμφωνα με τα οποία οι μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις προέρχονται κυρίως από τα νωπά και φρέσκα προϊόντα και όχι από τα τυποποιημένα τρόφιμα.

Ανάλογη είναι και η θέση της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Σε χθεσινή ανακοίνωσή της επισήμανε ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Μάιο στο 1,14%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, έναντι 3,5% για τα τρόφιμα στην Ελλάδα βάσει της ΕΛΣΤΑΤ και 2% στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat. Παράλληλα, η ΕΣΕ διαμήνυσε ότι εφόσον η βιομηχανία τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, οι αλυσίδες θα τις ενισχύσουν και θα τις περάσουν άμεσα στα ράφια, ενώ υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε εθελοντικό πλαίσιο θα πρέπει να αφορά βασικά αγαθά και να συνοδευτεί από επαρκή χρόνο προετοιμασίας για βιομηχανία και λιανεμπόριο.

Υπό τα δεδομένα αυτά και καθώς η αγορά δεν εμφανίζεται έτοιμη να υλοποιήσει άμεσα ένα νέο πλαίσιο εθελοντικών μειώσεων τιμών, όλα δείχνουν ότι το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου, θα παραταθεί για τουλάχιστον ακόμη δύο μήνες. το πλαφόν επανήλθε λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα παραμείνει σε ισχύ όσο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή του.

«Συζητάμε με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Αν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέχρι να υπάρξει συμφωνία και να περάσει στην πράξη, το μέτρο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται.

Πάντως, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η δυνατότητα διατήρησης χαμηλών τιμών δεν εξαρτάται μόνο από τη βούληση βιομηχανίας και λιανεμπορίου, αλλά και από τις διεθνείς εξελίξεις. Οι πιέσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορές, ενέργεια και υλικά συσκευασίας παραμένουν ισχυρές, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια για μόνιμες μειώσεις τιμών και καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη συγκράτηση νέων ανατιμήσεων τους επόμενους μήνες.