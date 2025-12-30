HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
Newsroom
Τρίτη, 30/12/2025 - 09:41
  • Μηνιαία στήριξη σε πάνω από 1.700 οικογένειες σε Θριάσιο Πεδίο, Δυτική Θεσσαλονίκη και Κοζάνη
  • Περισσότεροι από 1.600 τόνοι τροφίμων έχουν διατεθεί από την έναρξη του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων

Με προτεραιότητα στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, η HELLENiQ ENERGY υλοποίησε και φέτος χριστουγεννιάτικες δράσεις κοινωνικής προσφοράς στο Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη, ενισχύοντας το γιορτινό τραπέζι περίπου 500 οικογενειών.

Οι δράσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων, ένα ολοκληρωμένο και διαχρονικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Όμιλος από το 2012, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις Ιερές Μητροπόλεις. Μέσα από το Πρόγραμμα, η HELLENiQ ENERGY ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών επισιτιστικών αναγκών, με συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο.

Στο πλαίσιο των φετινών χριστουγεννιάτικων δράσεων, ενισχύθηκαν τα κοινωνικά συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας και Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, καθώς και οι κοινωνικές δομές του Δήμου Κοζάνης. Παράλληλα, εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY συμμετείχαν εθελοντικά στην παρασκευή, τη μεριδοποίηση και τη διανομή γευμάτων, ενισχύοντας έμπρακτα τη λειτουργία των δομών, σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις Μεγάρων & Σαλαμίνος και Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως.

Από την έναρξη του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων έως σήμερα, έχουν διατεθεί περισσότεροι από 1.600 τόνοι τροφίμων, ενώ σε μηνιαία βάση στηρίζονται περίπου 1.700 οικογένειες στο Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Οι χριστουγεννιάτικες δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά του Προγράμματος, ενισχύοντας την παρουσία και τη συνεισφορά του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά την HELLENiQ ENERGY που και φέτος στάθηκε δίπλα στο Συσσίτιο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, συμβάλλοντας ώστε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι των ανθρώπων στον Εύοσμο να γίνει πιο γιορτινό.»

Στο ίδιο πνεύμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος υπογράμμισε ότι η προσφορά της εταιρείας «μεταγγίζει αγάπη, ελπίδα, ανθρωπιά και βαθιά συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης», αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της διαρκούς παρουσίας της στις τοπικές κοινωνίες.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY κα Γεωργία Λασανιάνου, τόνισε: «Για τη HELLENiQ ENERGY, η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας ταυτότητας. Η δέσμευσή μας είναι διαχρονική: να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και να ενισχύουμε ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο τις γιορτινές μέρες, αλλά με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του έτους».

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων, οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς της HELLENiQ ENERGY ενισχύονται και εμπλουτίζονται, καλύπτοντας ανάγκες κοινωνικών δομών σε όμορους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, του Θριασίου Πεδίου και της Κοζάνης.

Τα Χριστούγεννα του 2023 στηρίχθηκαν περίπου 500 οικογένειες μέσω συσσιτίων και κοινωνικών δομών με 8 τόνους τροφίμων, ενώ το 2024 διατέθηκαν τρόφιμα και εδέσματα για το γιορτινό τραπέζι άλλων 500 οικογενειών, καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης για περίπου 130 παιδιά από οικογένειες που υποστηρίζονται από τα συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου Ευόσμου και Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σταθερή εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων του Ομίλου, με παρουσία δίπλα στις κοινωνικές δομές σε όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία
Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία 29 Δεκεμβρίου 2025
Νέοι κανόνες στις πολυκατοικίες – Αλλάζει ο Κανονισμός για παλιές και νέες 30 Δεκεμβρίου 2025
Νέοι κανόνες στις πολυκατοικίες – Αλλάζει ο Κανονισμός για παλιές και νέες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Ανακοίνωση Διανομής Προσωρινού Μερίσματος 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Ανακοίνωση Διανομής Προσωρινού Μερίσματος 2025

HELLENiQ ENERGY: Επανεκκίνηση του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων και ισχυρές προοπτικές για το 2026 με EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY: Επανεκκίνηση του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων και ισχυρές προοπτικές για το 2026 με EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό

HELLENiQ ENERGY &amp; Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Μια διαχρονική στήριξη που εξελίσσεται και ενισχύει το Παραολυμπιακό Κίνημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY & Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Μια διαχρονική στήριξη που εξελίσσεται και ενισχύει το Παραολυμπιακό Κίνημα

HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα 10ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα 10ετίας