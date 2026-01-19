Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 15:22

Χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα

«Χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 246 ευρώ ανά μεγαβατώρα του μέσου ορού στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση ως προς το οικιακό τιμολόγιο, το οποίο ήταν φθηνότερο από χώρες όπως: η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία».

Είπε ακόμη ότι «με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2024 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσώπευαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Με αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στην ΕΕ, με το 51,2% της ενέργειας που καταναλώθηκε να έχει παραχθεί από ΑΠΕ».

Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι «η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για μία εξέλιξη που τροφοδοτήθηκε από τη μείωση της ανεργίας και από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Στις ηλικίες 15-64 ετών, μάλιστα, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4%, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Πρόκειται για ρεκόρ απασχόλησης για την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι τέσσερις συμβάσεις που αφορούν στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy και πλέον απομένει η προώθησή τους προς έγκριση στη Βουλή. Η διαδικασία κινείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Απώτερος στόχος είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν μέσα στο 2026».

