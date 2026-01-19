Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026

Χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα

«Χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 246 ευρώ ανά μεγαβατώρα του μέσου ορού στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση ως προς το οικιακό τιμολόγιο, το οποίο ήταν φθηνότερο από χώρες όπως: η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία».

Είπε ακόμη ότι «με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2024 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσώπευαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Με αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στην ΕΕ, με το 51,2% της ενέργειας που καταναλώθηκε να έχει παραχθεί από ΑΠΕ».

Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι «η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για μία εξέλιξη που τροφοδοτήθηκε από τη μείωση της ανεργίας και από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Στις ηλικίες 15-64 ετών, μάλιστα, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4%, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Πρόκειται για ρεκόρ απασχόλησης για την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι τέσσερις συμβάσεις που αφορούν στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy και πλέον απομένει η προώθησή τους προς έγκριση στη Βουλή. Η διαδικασία κινείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Απώτερος στόχος είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν μέσα στο 2026».