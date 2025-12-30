Νέοι κανόνες στις πολυκατοικίες – Αλλάζει ο Κανονισμός για παλιές και νέες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πρόκειται για παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους μηχανικούς, διαμορφώνοντας νέους κανόνες για τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά κτίρια.

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία, την ασφάλεια και τον σχεδιασμό των κτιρίων φέρνει η πρόσφατη τροποποίηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό ενός πλαισίου που σε πολλά σημεία θεωρείται πλέον παρωχημένο. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται ζητήματα προσβασιμότητας, όπως η υποχρεωτική εγκατάσταση ανελκυστήρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων κατοικιών, αλλά και θέματα που αφορούν τα ελεύθερα ύψη, τις κλίμακες, τις αλλαγές χρήσης, καθώς και τις ηλεκτρολογικές και λοιπές τεχνικές υποδομές. Πρόκειται για παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους μηχανικούς, διαμορφώνοντας νέους κανόνες για τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά κτίρια.

Το Dnews.gr παραθέτει μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων για τις βασικές αλλαγές στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, όπως προκύπτουν από τις πρόσφατες ρυθμίσεις του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1. Πότε είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ανελκυστήρα σε κτίρια κατοικιών;

Η εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική σε κτίρια κατοικιών που δεν διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους, όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματός του βρίσκεται σε υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 9 μέτρων από την οριστική επιφάνεια του εδάφους στο σημείο πρόσβασης.

2. Σε ποια κτίρια εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις για τα ελεύθερα ύψη χώρων;

Οι ρυθμίσεις αφορούν νομίμως υφιστάμενα κτίρια στα οποία οι οικοδομικές άδειες προέβλεπαν κύριες χρήσεις εκτός κατοικίας σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής επιφάνειας δόμησης, δηλαδή τα λεγόμενα ειδικά κτίρια.

3. Τι αλλάζει ως προς τα ελεύθερα ύψη σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης;

Τα πραγματοποιούμενα ελεύθερα ύψη μπορούν να λαμβάνονται σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, ακόμη και αν αποκλίνουν από προδιαγραφές φορέων λειτουργίας, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους.

4. Καταργούνται περιορισμοί για τις κλίμακες σε παλαιά κτίρια;

Ναι. Καταργείται το όριο των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ορόφου για την αλλαγή της μορφής κλιμάκων σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που ανεγέρθηκαν με προγενέστερες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ασφαλής διαφυγή του πληθυσμού.

5. Τι ισχύει για τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια;

Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου πρέπει να προβλέπεται αποκλειστικός χώρος για την τοποθέτηση όλων των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή των χαρακτηριστικών του χώρου ή των σχετικών κατασκευών από κατασκευαστές ή χρήστες.

6. Ποιος φορέας καθορίζει τις προδιαγραφές για τους χώρους μετρητών;

Οι προδιαγραφές καθορίζονται βάσει των υποδείξεων του ΔΕΔΔΗΕ και είναι δεσμευτικές για όλους.

7. Πότε απαιτείται γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση οικοδομικής άδειας;

Η γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται όταν ο όγκος του κτιρίου υπερβαίνει τον προβλεπόμενο και πρέπει να εξεταστεί αν είναι αναγκαία η εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού δημόσιας χρήσης. Στον υπολογισμό του όγκου δεν προσμετρώνται υπόγειοι χώροι μη κύριας χρήσης και πιλοτές.

