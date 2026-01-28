Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026

Το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη ενός μεγάλου κύματος προσφοράς LNG, το οποίο οι αναλυτές εκτιμούν πως θα διαρκέσει έως το 2029, πιέζοντας τις τιμές και ενδεχομένως ενισχύοντας τη ζήτηση από αναδυόμενες οικονομίες.

Η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εισέρχεται σε φάση έντονης αύξησης της προσφοράς το 2026 - εξέλιξη που αναμένεται να αμβλύνει τις πιέσεις που είχαν δημιουργηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ασκώντας παράλληλα καθοδική πίεση στις τιμές.

Αναλυτές, που επικαλείται το Reuters, εκτιμούν πως η χαλάρωση των περιορισμών θα ενισχύσει τη ζήτηση, ιδίως από μεγάλους εισαγωγείς όπως η Κίνα και η Ινδία.

Το 2026 θεωρείται η αρχή ενός ευρύτερου κύματος νέας προσφοράς LNG, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως το 2029.

Σύμφωνα με την Kpler, η χρονιά αυτή θα λειτουργήσει ως μεταβατική περίοδος για την αγορά, καθώς η μέχρι πρότινος στενότητα αντικαθίσταται από συνθήκες άφθονης διαθεσιμότητας. Ακόμη και με την αύξηση της χειμερινής ζήτησης και των αναγκών αποθήκευσης – ιδίως στην Ευρώπη – η προσφορά εκτιμάται ότι θα είναι επαρκής.

Στο σκέλος της παραγωγής, οι S&P Global Energy, Kpler και Rystad Energy προβλέπουν ότι τουλάχιστον 35 εκατ. μετρικοί τόνοι νέας δυναμικότητας θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στη χρονιά, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ. Η παγκόσμια προσφορά LNG θα μπορούσε έτσι να αυξηθεί έως και κατά 10% σε ετήσια βάση, με τις συνολικές ποσότητες για το 2026 να εκτιμώνται μεταξύ 460 και 484 εκατ. τόνων.

Σημαντική συμβολή αναμένεται από έργα όπως το Golden Pass LNG στις αμερικανικές ακτές του Κόλπου και η επέκταση του North Field στο Κατάρ, ενώ αυξήσεις παραγωγής προβλέπονται και από τα Corpus Christi και Plaquemines LNG στις ΗΠΑ, το LNG Canada, καθώς και από το έργο Greater Tortue Ahmeyim ανοικτά της Σενεγάλης και της Μαυριτανίας.

Η αύξηση της προσφοράς εκτιμάται ότι θα πιέσει τις διεθνείς τιμές.

Αναλυτές των Rabobank, Rystad και Kpler προβλέπουν ότι οι μέσες τιμές spot LNG στην Ασία το 2026 θα κινηθούν μεταξύ 9,50 και 9,90 δολαρίων ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες, από 12,45 δολάρια το 2025.

Αντίστοιχα, οι τιμές φυσικού αερίου στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς TTF αναμένεται να υποχωρήσουν αισθητά σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τα περιθώρια κέρδους των αμερικανικών εξαγωγών LNG, καθώς μειώνεται η διαφορά τιμών με τον δείκτη Henry Hub, την ώρα που αυξάνονται τα κόστη τροφοδοσίας.

Στο μέτωπο της ζήτησης, η Ασία αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μετά την υποχώρηση του 2025 λόγω υψηλών τιμών και ανταγωνισμού από άλλα καύσιμα, η ζήτηση LNG στην περιοχή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4% έως 7% το 2026. Η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να ηγηθούν της ανάκαμψης, ενισχύοντας τις αγορές στην spot αγορά, τη δημιουργία αποθεμάτων και τη στροφή από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, η Ευρώπη αναμένεται να απορροφήσει σημαντικό μέρος της νέας προσφοράς LNG, καθώς συνεχίζει τη σταδιακή απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Οι εισαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν αισθητά, με την ήπειρο να λειτουργεί ως βασική αγορά εξισορρόπησης για την αυξανόμενη παραγωγή από τη λεκάνη του Ατλαντικού.