HELLENiQ ENERGY: Ανακοίνωση Διανομής Προσωρινού Μερίσματος 2025

Αναφορικά με την διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία»), ύψους €0,20 ανά μετοχή, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 13.11.2025 συνεδρίασή του, υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης στο ως άνω μέρισμα.

Δικαιούχοι της διανομής είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την εκκαθάριση της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026 (Ημερομηνία Καταγραφής), με ημερομηνία καταβολής τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.