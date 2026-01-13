HELLENiQ ENERGY: Επανεκκίνηση του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων και ισχυρές προοπτικές για το 2026 με EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία o αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Vardax που συνδέει το διυλιστήριο της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη με τα διυλιστήρια ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία. Ο αγωγός γνωστός ως Vardax παρέμενε σε αδράνεια για 13 χρόνια και μετά από διαπραγματεύσεις με τη γειτονική χώρα επετεύχθη η επαναλειτουργία του.

Είναι επί της ουσίας ένας κάθετος διάδρομος μεταφοράς παρασιακών καυσίμων και έχει αυξημένη γεωπολιτική βαρύτητα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης. Το καύσιμο που θα διακινείται θα είναι κατά κύριο λόγο diesel, σε ποσοστό περίπου 70%, με την εμπορική δραστηριότητα να στρέφεται τόσο στην εξαγωγή καυσίμων κίνησης όσο και σύγχρονων καυσίμων, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ομίλου προς τις αγορές της περιοχής. Το δεύτερο φορτίο αναμένεται να μπει στον αγωγό στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και πολύ σύντομα θα λειτουργήσει πλήρως δίνοντας τη δυνατότητα στην Helleniq Energy, πέραν των πωλήσεων στη Βόρεια Μακεδονία να πραγματοποιεί εξαγωγές στη Νότια Σερβία και το Κόσσοβο διευρύνοντας την εξαγωγική δραστηριότητα που σήμερα καλύπτει το 50% των πωλήσεων του ομίλου, ο οποίος έχει παρουσία σε επτά χώρες του εξωτερικού.

Η επανεκκίνηση του αγωγού Vardav εντάσσεται σε μια συνολικά ιδιαίτερα θετική συγκυρία για τον όμιλο, με την Helleniq Energy να κλείνει το 2025 με ισχυρές επιδόσεις και αυξημένη εξωστρέφεια. Όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, η δυναμική αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε και το 2026 να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά υψηλών επιδόσεων, με τα λειτουργικά αποτελέσματα να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Όπως είπε το 2026 θα είναι ένα ακόμη καλύτερο έτος με τα EBIDTA να ξεπερνούν κατά πολύ το 1 δις ευρώ και ενδεχομένως να φθάσουν το 1,5 δις ευρώ αναλόγως της εξέλιξης των περιθωρίων διύλισης.

Εξάλλου εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 ο όμιλος θα προχωρήσει στο κλείσιμο του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου για λόγους συντήρησης, κάτι το οποίο έγινε χωρίς απρόοπτα και στο διυλιστήριο της Ελευσίνας την Άνοιξη του 2025.

Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα του ομίλου στις αγορές του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, προχωρεί ήδη η υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Βοιωτίας που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Στόχος της αναβάθμισης που προϋπολογίζεται ότι θα κοστίσει 50 εκατ. ευρώ δεν είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της μονάδας (420 MW) αλλά κυρίως η ενίσχυση της ευελιξίας της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του νέου ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Παράλληλα συνεχίζουν να εξετάζονται, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί επενδυτική απόφαση, τα δυο μεγάλα σχέδια της Enerwave για τη δημιουργία FSRU στον Κόλπο της Θεσσαλονίκης, και για την εγκατάσταση μιας νέας δεύτερης μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού στη Θεσσαλονίκη.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις σχέσεις Ευρώπης–Ρωσίας, συνεκτιμώντας όλα τα ενδεχόμενα. Όπως σημείωσε ο κ. Σιάμισιης, η ενεργειακή σχέση των δύο πλευρών κάποια στιγμή θα αποκατασταθεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η Ευρώπη θα οδηγηθεί σε ένα νέο περιβάλλον τύπου Ψυχρού Πολέμου, όπου τα ενεργειακά θα αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο όμιλος εκτιμά ότι η αγορά της περιοχής μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός FSRU στον Κόλπο της Θεσσαλονίκης, καθώς η συγκεκριμένη υποδομή βρίσκεται στο κέντρο του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για τις εξαγωγές.

Στον τομέα της εμπορίας καυσίμων, ο κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε στην ανανέωση της συνεργασίας με τη BP για τα επόμενα δέκα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη μοναδική σύμβαση στην Ευρώπη που ο βρετανικός όμιλος επέλεξε να ανανεώσει. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων, εκτίμησε ότι εντός των επόμενων 12–18 μηνών αναμένεται να προχωρήσει η ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 2 του Ιονίου, ενώ θα συνεχιστούν και οι σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, όπου η Helleniq Energy συνεργάζεται με τη Chevron.