Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία

Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία
Newsroom
Δευτέρα, 29/12/2025 - 15:37

Αυξημένο κόστος λειτουργίας και περαιτέρω επιδείνωση ρευστότητας δηλώνουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης συνεπεία της ακρίβειας, η οποία περιορίζει επίσης την πραγματοποίηση επενδύσεων και βάζει «φρένο» στην εξωστρέφεια, όπως δηλώνουν οι βιοτέχνες, απαντώντας στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του δίμηνου Οικονομικού Βαρόμετρου, που εκπόνησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), στο διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.

Στην ηλεκτρονική έρευνα συμμετείχαν 455 επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΘ, εκ των οποίων σχεδόν έξι στις δέκα δήλωσαν ότι έχουν ρευστότητα που επαρκεί έως έναν μήνα ή ακόμη και μηδενική. Αναλυτικότερα, το 30% απάντησε πως έχει επαρκή ρευστότητα για ένα μήνα και το 26% πως δεν διαθέτει καθόλου ρευστότητα. Το 21% έχει επαρκές ρευστό για έξι μήνες, ενώ το 23% για διάστημα τριών μηνών.

Στην ερώτηση «πού αντανακλά περισσότερο η ακρίβεια;» το 53% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, το 33% στην περαιτέρω επιδείνωση της έλλειψης ρευστότητας, το 9% στην αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων και το 2% στον περιορισμό της εξωστρέφειας ενώ το 3% δήλωσε «άλλο». Στο δε ερώτημα «ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας;» το 37% απάντησε η υψηλή φορολογία, το 18% η γενικότερη ακρίβεια, το 14% το υψηλό κόστος ενέργειας/ καυσίμων, το 13% η μειωμένη ζήτηση, το 10% η αδυναμία εύρεσης προσωπικού, και το 8% το κόστος των πρώτων υλών.

Στο μεταξύ, το 22% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του ΒΕΘ, απάντησαν πως το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε φέτος άνω του 30%, σε σχέση με το 2024, το 25% πως υπήρξε άνοδος 20%- 30%, το 38% 10-20%, ενώ το 15% απάντησε 5%-10%. Επιπλέον, δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας αντιμετωπίζει το 22% των συμμετεχόντων, το 20% δυσκολεύεται στην πληρωμή προμηθευτών κι αντίστοιχο είναι το ποσοστό για εκείνους που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, όταν καλούνται να πληρώσουν τις εισφορές του ΕΦΚΑ. Το 10% δυσκολεύεται στην πληρωμή δόσεων και το 8% στην καταβολή μισθών, ενώ το 20% δηλώνει πως δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία.

Ικανοποιητική κρίνει την κατάσταση της επιχείρησής του το 48%, το 27% καλή, ενώ το 25% τη χαρακτηρίζει κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 54% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 21% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 25% πως θα χειροτερεύσει. Το 82% το επόμενο δίμηνο σχεδιάζει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 10% να προσλάβει προσωπικό και το 8% να απολύσει. Το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 40% πως αυξήθηκε, ενώ το 14% πως μειώθηκε.

Οριακά μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου), όποτε ήταν στο 5,3%, εμφανίζεται ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, αγγίζοντας το 5,1%, έναντι 5,9% στο αντίστοιχο περσινό διάστημα και 7,3% στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2025, όταν βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο του.

