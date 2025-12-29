Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία

Αυξημένο κόστος λειτουργίας και περαιτέρω επιδείνωση ρευστότητας δηλώνουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης συνεπεία της ακρίβειας, η οποία περιορίζει επίσης την πραγματοποίηση επενδύσεων και βάζει «φρένο» στην εξωστρέφεια, όπως δηλώνουν οι βιοτέχνες, απαντώντας στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του δίμηνου Οικονομικού Βαρόμετρου, που εκπόνησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), στο διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.

Στην ηλεκτρονική έρευνα συμμετείχαν 455 επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΘ, εκ των οποίων σχεδόν έξι στις δέκα δήλωσαν ότι έχουν ρευστότητα που επαρκεί έως έναν μήνα ή ακόμη και μηδενική. Αναλυτικότερα, το 30% απάντησε πως έχει επαρκή ρευστότητα για ένα μήνα και το 26% πως δεν διαθέτει καθόλου ρευστότητα. Το 21% έχει επαρκές ρευστό για έξι μήνες, ενώ το 23% για διάστημα τριών μηνών.

Στην ερώτηση «πού αντανακλά περισσότερο η ακρίβεια;» το 53% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, το 33% στην περαιτέρω επιδείνωση της έλλειψης ρευστότητας, το 9% στην αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων και το 2% στον περιορισμό της εξωστρέφειας ενώ το 3% δήλωσε «άλλο». Στο δε ερώτημα «ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας;» το 37% απάντησε η υψηλή φορολογία, το 18% η γενικότερη ακρίβεια, το 14% το υψηλό κόστος ενέργειας/ καυσίμων, το 13% η μειωμένη ζήτηση, το 10% η αδυναμία εύρεσης προσωπικού, και το 8% το κόστος των πρώτων υλών.

Στο μεταξύ, το 22% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του ΒΕΘ, απάντησαν πως το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε φέτος άνω του 30%, σε σχέση με το 2024, το 25% πως υπήρξε άνοδος 20%- 30%, το 38% 10-20%, ενώ το 15% απάντησε 5%-10%. Επιπλέον, δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας αντιμετωπίζει το 22% των συμμετεχόντων, το 20% δυσκολεύεται στην πληρωμή προμηθευτών κι αντίστοιχο είναι το ποσοστό για εκείνους που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, όταν καλούνται να πληρώσουν τις εισφορές του ΕΦΚΑ. Το 10% δυσκολεύεται στην πληρωμή δόσεων και το 8% στην καταβολή μισθών, ενώ το 20% δηλώνει πως δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία.

Ικανοποιητική κρίνει την κατάσταση της επιχείρησής του το 48%, το 27% καλή, ενώ το 25% τη χαρακτηρίζει κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 54% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 21% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 25% πως θα χειροτερεύσει. Το 82% το επόμενο δίμηνο σχεδιάζει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 10% να προσλάβει προσωπικό και το 8% να απολύσει. Το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 40% πως αυξήθηκε, ενώ το 14% πως μειώθηκε.

Οριακά μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου), όποτε ήταν στο 5,3%, εμφανίζεται ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, αγγίζοντας το 5,1%, έναντι 5,9% στο αντίστοιχο περσινό διάστημα και 7,3% στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2025, όταν βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο του.