Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
Newsroom
Τετάρτη, 04/02/2026 - 15:35

Σε 2 εβδομάδες έρχονται οι εκπρόσωποι της Chevron, για να πέσουν οι υπογραφές - Το 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από ExxonMobil- HelleniQ Energy

Σε συνάντηση στις 24 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, την οποία συγκαλεί ο Αμερικανός ομόλογός του Κρις Ράιτ και όπου θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου μαζί με αντιπροσωπεία της Κομισιόν, θα παρευρεθεί ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως ο ίδιος ενημέρωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (4/2). «Είναι μια συνάντηση που δείχνει τη σημασία που δίνουν και οι δυο πλευρές του Ατλαντικού στο να δημιουργηθεί μια διαφοροποιημένη ενεργειακή διαδρομή για την απεξάρτηση του ρωσικού φυσικού αερίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για να το πούμε απλά, στη ΝΑ Ευρώπη το 2025 μπήκαν γύρω στα 14-15 bcm ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία. Αυτό η ΕΕ αποφάσισε να το σταματήσει, άρα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί διάδρομοι. Η χώρα μας που έχει τις υποδομές και τη γεωγραφική θέση είναι ένας κόμβος ενεργειακός που μπορεί να λειτουργήσει εναλλακτικά, για να βοηθήσει να έχουν ενεργειακά αποθέματα οι ευρωπαϊκές χώρες», όπως είπε.

Ερωτηθείς τι θα κερδίσει ο Έλληνας πολίτης από όλο αυτό, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε:

«Καταρχήν το ότι η χώρα μας γίνεται η πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου, αναβαθμίζει σημαντικά τη θέση μας. Χθες το βράδυ έγιναν 6 επιθέσεις σε εργοστάσια ενέργειας στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Έχουμε περιοχές στο Κίεβο χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία χθες ήταν -20. Άρα η χώρα μας, η οποία έχει την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δεν μπορεί να μείνει απαθής όταν μια χώρα δέχεται μια παράνομη εισβολή. Με ποιο ηθικό ανάστημα;»

«Αναβαθμίζεται λοιπόν η χώρα μας, έχουμε ενεργειακά αποθέματα, χρησιμοποιούνται οι υποδομές που έχουμε φτιάξει (Ρεβυθούσα, FSRU στην Αλεξανδρούπολη). Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει στην πολύπαθη Θεσσαλία είναι τα 75 εκατομμύρια στον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου του Αμπελά της Λάρισας, όπου θα εργάζονται 100 άνθρωποι. Αυτό είναι λόγω της ανάγκης ενίσχυσης από τι ανάγκες για τον Κάθετο Διάδρομο. Υπάρχουν αυτά τα έμμεσα θετικά αποτελέσματα που δεν μπορούμε να παραβλέπουμε».

«Από Σεπτέμβριο οι γεωφυσικές έρευνες της Chevron»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη Chevron και τους υδρογονάνθρακες, με τον υπουργό να αναφέρει πως εγκρίθηκαν οι 4 συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε 2 εβδομάδες από σήμερα έρχονται οι εκπρόσωποι της Chevron, ώστε να πέσουν οι υπογραφές με τη HelleniQ Energy και αμέσως μετά να πάνε στην ελληνική Βουλή.

«Θυμίζω ότι η αποδοχή του ενδιαφέροντος της Chevron έγινε Τετάρτη 26 Μαρτίου. Πριν περάσει λοιπόν ένας χρόνος, βγήκαν οι σχετικές αποφάσεις, δημοσιεύτηκε και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα πάει στη Βουλή αφού πέσουν οι υπογραφές και θα γίνει νόμος του κράτους. Αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, από τον Σεπτέμβριο και μετά», τόνισε.

«Στο Ιόνιο η ExxonMobil με τη HelleniQ Energy προχωρούν ώστε το 2027 να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Εκεί θα ξέρουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νότια της Κρήτης αν τα κοιτάσματα που έχουμε είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, πράγμα που θα δημιουργήσει πραγματικούς αυξημένους δημόσιους πόρους και θα μας βάλει σε άλλη προοπτική».

