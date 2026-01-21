Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Χριστουγεννιάτικη δράση της Volton και της Orizon στη Θεσσαλονίκη , η οποία ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα και έδωσε παλμό στην Πλατεία Αριστοτέλους, μετατρέποντάς τη σε σημείο συνάντησης για οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες της πόλης , καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Κεντρικός πυρήνας της ενέργειας αποτέλεσε το στολισμένο Volton × Orizon Van, το οποίο λειτούργησε ως σημείο συνάντησης για πλήθος επισκεπτών. Από το απόγευμα έως το βράδυ, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη εμπειρία, μέσα από δημιουργικές και διαδραστικές δράσεις για παιδιά, εορταστικά κεράσματα και δώρα, σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η ατμόσφαιρα ζωντάνεψε με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και live σαξόφωνο, δημιουργώντας μια γιορτινή διάθεση στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, ο διαγωνισμός Volton - Orizon προσέλκυσε χιλιάδες συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον και τη θετική ανταπόκριση του κόσμου.

Έτσι, η πρωτοβουλία λειτούργησε ως μια ανοικτή γιορτή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με δεκάδες ώρες δημιουργικών εργαστηρίων και μουσικών δρώμενων. Χιλιάδες επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με τη Volton και την Orizon, απολαμβάνοντας στιγμές χαράς και γιορτινής μαγείας, με τα παιδικά χαμόγελα να αποτελούν το πιο δυνατό αποτύπωμα της ενέργειας.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, η Volton και η Orizon, ο 4ος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας, συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στον καταναλωτή σε κάθε περίοδο, δημιουργώντας εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.