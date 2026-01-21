ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη

Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 08:53

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Χριστουγεννιάτικη δράση της Volton και της Orizon στη Θεσσαλονίκη, η οποία ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα και έδωσε παλμό στην Πλατεία Αριστοτέλους, μετατρέποντάς τη σε σημείο συνάντησης για οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες της πόλης, καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Κεντρικός πυρήνας της ενέργειας αποτέλεσε το στολισμένο Volton × Orizon Van, το οποίο λειτούργησε ως σημείο συνάντησης για πλήθος επισκεπτών. Από το απόγευμα έως το βράδυ, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη εμπειρία, μέσα από δημιουργικές και διαδραστικές δράσεις για παιδιά, εορταστικά κεράσματα και δώρα, σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η ατμόσφαιρα ζωντάνεψε με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και live σαξόφωνο, δημιουργώντας μια γιορτινή διάθεση στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, ο διαγωνισμός Volton - Orizon προσέλκυσε χιλιάδες συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον και τη θετική ανταπόκριση του κόσμου.

Έτσι, η πρωτοβουλία λειτούργησε ως μια ανοικτή γιορτή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με δεκάδες ώρες δημιουργικών εργαστηρίων και μουσικών δρώμενων. Χιλιάδες επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με τη Volton και την Orizon, απολαμβάνοντας στιγμές χαράς και γιορτινής μαγείας, με τα παιδικά χαμόγελα να αποτελούν το πιο δυνατό αποτύπωμα της ενέργειας.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, η Volton και η Orizon, ο 4ος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας, συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στον καταναλωτή σε κάθε περίοδο, δημιουργώντας εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026 20 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ εντάσσεται η ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ εντάσσεται η ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό