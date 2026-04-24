Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT

Παρασκευή, 24/04/2026 - 06:31

Η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει λιγότερο με ένα συμβατικό λογισμικό και περισσότερο με μια σύνθετη υποδομή: όσο αυξάνεται η χρήση της, αυξάνεται και η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Mπορεί να πιστεύετε πως αν σταματήσετε τα «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στους διαλόγους σας με τα chatbots, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα;

Το επιχείρημα είναι ότι όσο πιο σύντομη είναι μια εντολή, τόσο λιγότερη υπολογιστική ισχύς απαιτείται και άρα τόσο μικρότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.

Με μια πρώτη ματιά, η ιδέα φαίνεται λογική. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζονται το κείμενο βήμα προς βήμα και οι μεγαλύτερες εντολές πράγματι απαιτούν λίγη περισσότερη υπολογιστική προσπάθεια. Ακόμη και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, έχει παραδεχθεί ότι όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια αιτήματα, ακόμη και λίγες επιπλέον λέξεις έχουν κάποιο κόστος.

Στην πράξη, όμως, η επίδραση τέτοιων λεπτομερειών είναι αμελητέα σε σύγκριση με την τεράστια υποδομή που στηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι αν οι χρήστες γράφουν «παρακαλώ», αλλά η ίδια η κλίμακα της τεχνολογίας.

Η επιμονή αυτού του μύθου αποκαλύπτει κάτι σημαντικό: πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο άυλη όσο φαίνεται. Πίσω από τις ψηφιακές διεπαφές και τις «έξυπνες» απαντήσεις βρίσκεται μια μεγάλη φυσική υποδομή με πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε μεγάλα data centres γεμάτα υπολογιστικό εξοπλισμό υψηλής πυκνότητας. Οι εγκαταστάσεις αυτές καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτούν συνεχή ψύξη και συνδέονται στενά με ευρύτερα συστήματα όπως η παραγωγή ενέργειας, οι υδάτινοι πόροι και η χρήση γης.

Παρότι οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους συχνά γίνονται αισθητές τοπικά. Η αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ δημιουργεί πιέσεις στα ενεργειακά δίκτυα και στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους.

Γιατί έχει σημασία ο μύθος

Οι συζητήσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητες, αλλά δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε μικρές αλλαγές συμπεριφοράς, όπως η συντόμευση των εντολών.

Τα ουσιαστικά ερωτήματα θα πρέπει να αφορούν το πώς εντάσσονται οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στον ενεργειακό σχεδιασμό, πώς γίνεται η διαχείριση των αναγκών τους σε πόρους και πώς αυτή ανταγωνίζεται άλλες κοινωνικές προτεραιότητες.

Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη προσφέρει σημαντικά οφέλη σε τομείς όπως η έρευνα, η υγεία και οι μεταφορές. Όμως, όπως κάθε μεγάλη τεχνολογική υποδομή, συνοδεύεται και από ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 06:31

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
