Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
27/05/2026 - 13:09
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
Newsroom
Τετάρτη, 27/05/2026 - 10:30
Σε ορίζοντα 3-6 μηνών αναμένεται η συμφωνία για την επιλογή του hyperscaler για το data center που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη. Δηλαδή, της εταιρείας που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής, ενώ η ΔΕΗ θα εισφέρει τη γη και το κτίριο, που θα μισθωθούν με μακροχρόνια σύμβαση στον hyperscaler, το δίκτυο ηλεκτροδότησης και την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της υποδομής, με επίσης μακροχρόνια (άνω των 10 ετών) σύμβαση πώλησης ενέργειας.

Αυτό ανέφερε κορυφαία πηγή της ΔΕΗ χθες, στο περιθώριο της τελετής για την εισαγωγή των νέων μετοχών της ΔΕΗ στο ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους που είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, φαίνεται πως ωριμάζουν.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε πρώτη φάση προβλέπεται η κατασκευή data center ισχύος 300 μεγαβάτ, μια επένδυση που υπολογίζεται να φθάσει στα 3,5 δις. ευρώ από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισ. Το στάδιο αυτό μπορεί να ξεκινήσει να κατασκευάζεται φέτος προκειμένου να ολοκληρωθεί το 2028. Σε επόμενη φάση η ισχύς μπορεί να αυξηθεί στο 1 γιγαβάτ. Το data center υποστηρίζεται από μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ στην περιοχή, δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης, πυκνωτές και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ 2026 - 2030, η εταιρεία μπορεί καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες για data centers ισχύος 2 γιγαβάτ στην Ελλάδα (στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες επενδύσεις φθάνουν στα 20 δισ. ευρώ). Παράλληλα εξετάζεται η «εξαγωγή» του μοντέλου για την κατασκευή άλλων 2 γιγαβάτ στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ή σχεδιάζει να επεκταθεί η επιχείρηση.

Τα data centers αποτελούν κομβικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ. Εκτιμάται ότι η ζήτηση διεθνώς θα τετραπλασιαστεί έως το 2030 σε 163 γιγαβάτ από 46 γιγαβάτ το 2020 εξαιτίας μεταξύ άλλων της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ευρώπη η ζήτηση για data centers προβλέπεται να φθάσει στα 28 γιγαβάτ το 2030, μέγεθος το οποίο δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες και προγραμματισμένες για κατασκευή υποδομές. Συγκεκριμένα, υπάρχει κενό της τάξης των 11 γιγαβάτ, μέρος των οποίων φιλοδοξεί να καλύψει με τις επενδύσεις της η ΔΕΗ, εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα (γη, δίκτυα, ενέργεια).

Η επένδυση της ΔΕΗ στην πρώτη φάση του data center της Κοζάνης (1,2 δισ.) αποτελεί το 5% των επενδύσεων συνολικού ύψους 24 δισ. που περιλαμβάνονται στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο. Όμως αν προχωρήσουν οι επεκτάσεις που είναι υπό συζήτηση, προφανώς τα μεγέθη θα αυξηθούν θεαματικά.

Στην ίδια εκδήλωση χθες επισημάνθηκε εξάλλου ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της ΔΕΗ θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά την αύξηση κεφαλαίου.

