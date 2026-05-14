ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα

Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 10:25
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στο επίκεντρο του υβριδικού συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» που πραγματοποιείται 13 και 14 Μαΐου από τους Financial Times και την Καθημερινή στο Four Seasons Astir Palace Hotel στην Αθήνα, τέθηκε η επιτακτική ανάγκη οικοδόμησης ενός διασυνδεδεμένου και ασφαλούς περιφερειακού ενεργειακού συστήματος (Building an interconnected and secure regional energy system In-Person & Digital).

Η ραγδαία επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επαναπροσδιορίζει τον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πάνελ με θέμα «Digital integration - Turning variable power into a resilient regional grid» εστίασε στο πώς η ψηφιοποίηση και τα προηγμένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων μπορούν να μετατρέψουν τη μεταβλητότητα των ΑΠΕ σε αξιοπιστία. Βασικά ερωτήματα της συζήτησης αφορούσαν την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), των ψηφιακών διδύμων (digital twins) και της πρόβλεψης σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη βελτιστοποίηση του δικτύου για τους Διαχειριστές (TSOs και DSOs), αλλά και τις προκλήσεις διακυβέρνησης και κυβερνοασφάλειας σε ένα όλο και πιο διασυνδεδεμένο ενεργειακό οικοσύστημα.

Τη συζήτηση συντόνισε η Rachel Millard, Clean Energy Correspondent των Financial Times , ενώ στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Mihai Manole (Managing Partner, Tema Energy), ο Νικόλαος Χατζηαργυρίου (Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και ο Dimitar Zarchev (Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, ESO Βουλγαρίας).

Κεντρικό πρόσωπο της συζήτησης αποτέλεσε ο Δρ. Δημήτρης Πρίμπας, Γενικός Διευθυντής της IBM για την Ελλάδα και την Κύπρο, η τοποθέτηση του οποίου ανέδειξε σε βάθος την οπτική του τεχνολογικού κλάδου απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση.

Ο Δρ. Πρίμπας κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της IBM για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ παράλληλα ηγείται των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της εταιρείας στην ίδια γεωγραφική ζώνη. Έχοντας ενταχθεί στο δυναμικό της IBM το 2008, αρχικά ως Project Manager και μετέπειτα ως Sales Manager, έχει αναλάβει κρίσιμους ηγετικούς ρόλους, αποτελώντας από το 2018 Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IBM Ελλάδος. Πριν από την πορεία του στην IBM, εργάστηκε ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ). Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως Διπλωματούχος και Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέτει εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και της Ενέργειας (Energy & Utilities).

Η διττή φύση της Τεχνολογίας: καταναλωτής και σωτήρας

Λαμβάνοντας τον λόγο στο πάνελ, ο Δρ. Πρίμπας ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος του τεχνολογικού τομέα στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο είναι διττός. Όπως σημείωσε, αφενός η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Αφετέρου ωστόσο, η ψηφιοποίηση και οι λύσεις AI αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λύσης, βοηθώντας τους Διαχειριστές (TSOs, DSOs) και τους παρόχους να σταθεροποιήσουν το δίκτυο και να υποστηρίξουν αυτή την αυξημένη ζήτηση.

Ο κ. Πρίμπας υπογράμμισε ότι διανύουμε μια περίοδο έντονης ψηφιοποίησης στον τομέα της μεταφοράς και διανομής ενέργειας, κάτι που δημιουργεί ένα συναρπαστικό περιβάλλον για την υλοποίηση μεγάλων τεχνολογικών έργων. Συνοψίζοντας τις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού των δικτύων, ανέδειξε τρεις κύριους πυλώνες στους οποίους εστιάζουν οι σύγχρονες υλοποιήσεις:

Έλεγχος Δικτύων: Η δυνατότητα ελέγχου της συμπεριφοράς των ηλεκτρικών δικτύων σε πραγματικό χρόνο.

Πρόβλεψη και Βελτιστοποίηση: Η χρήση αλγορίθμων AI και μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη βλαβών αλλά και για την εκτίμηση της χρήσης του δικτύου. Συνδυάζοντας μετεωρολογικά δεδομένα, ιστορικά αρχεία και εποχικές τάσεις, τα συστήματα αυτά προβλέπουν το φορτίο που θα διοχετευθεί από τις ΑΠΕ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος.

Κυβερνοασφάλεια: Η θωράκιση αυτών των δικτύων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των διοικήσεων (CEOs) των TSOs και DSOs, καθώς η AI θα κάνει παράλληλα και τους εισβολείς πιο έξυπνους.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την υφιστάμενη δράση στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, ο Γενικός Διευθυντής της IBM αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ / IPTO). Μέσα από την υλοποίηση μιας λύσης βασισμένης στην AI, το σύστημα παρακολουθεί την «υγεία» των επιμέρους στοιχείων του δικτύου, επιτρέποντας την εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το ποσοστό των βλαβών και συμπιέζεται το λειτουργικό κόστος, καθώς όπως τόνισε χαρακτηριστικά, όταν συμβεί μια βλάβη το κόστος αποκατάστασης είναι πολλαπλάσιο από το κόστος της προληπτικής συντήρησης των υποδομών. Επιπρόσθετα, συμπλήρωσε ότι εκτενής ψηφιοποίηση (κυρίως σε επίπεδο συστημάτων CRM) λαμβάνει χώρα και στις εταιρείες που απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές.

Το κρίσιμο στοίχημα της Κυβερνοασφάλειας

Το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας απασχόλησε ιδιαίτερα την τοποθέτηση του Δρ. Πρίμπα, καθώς οι Διαχειριστές αναγκάζονται να αλλάξουν ριζικά το μοντέλο λειτουργίας τους. Αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στη διαχείριση παλαιότερων, κλειστών (legacy) συστημάτων , πλέον έχουν εισαγάγει νέα μοντέλα δεδομένων συλλέγοντας ασύλληπτο όγκο πληροφοριών από εκατομμύρια αισθητήρες διάσπαρτους σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτός ο μετασχηματισμός συνοδεύτηκε από μεγάλες επενδύσεις στην Πληροφορική και στη δημιουργία νέων ρόλων εργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αναλυτικά μοντέλα και η AI.

Ωστόσο, αυτή η συλλογή δεδομένων σημαίνει ότι όλα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται πλέον online, γεγονός που τα καθιστά αυτομάτως και πιο ευάλωτα.

Σύμφωνα με τον κ. Πρίμπα, οι Διαχειριστές καλούνται πλέον να εστιάσουν σε δύο πεδία δράσης:

  • Στη διατήρηση των κλασικών μέτρων κυβερνοασφάλειας για το σύνολο του ψηφιακού τους εξοπλισμού.
  • Στην προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση επιθέσεων νέου τύπου που χρησιμοποιούν ως όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με αντίστοιχες λύσεις ασφαλείας, ώστε να απαντάμε ταχύτατα σε τέτοιες επιθέσεις, επειδή τα ενεργειακά δίκτυα αποτελούν κρίσιμη υποδομή», εξήγησε. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του στο πάνελ, κατέστησε σαφές ότι για τέτοιου είδους υποδομές δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή για διακοπή υπηρεσιών ούτε καν για ένα ή δύο λεπτά· η απαίτηση είναι η 100% αδιάλειπτη (online) λειτουργία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι Διαχειριστές ήδη υλοποιούν προγράμματα για να χτίσουν «γραμμές άμυνας» βασιζόμενοι σε λύσεις ασφαλείας που ενισχύονται και οι ίδιες από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026 13 Μαϊος 2026
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου 14 Μαϊος 2026
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI

Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας

Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030