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Γ. Στάσσης: Καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το data center της Κοζάνης

Γ. Στάσσης: Καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το data center της Κοζάνης
Newsroom
Πέμπτη, 04/06/2026 - 09:53
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Το data center Τεχνητής Νοημοσύνης που σχεδιάζει η ΔΕΗ στην Κοζάνη δεν θα έχει καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επεσήμανε χθες ο αντιπρόεδρος της Eurelectric, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης σε δηλώσεις του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της ευρωπαϊκής οργάνωσης που πραγματοποιείται στο Ελσίνκι.

Βασικό θέμα συζήτησης στο συνέδριο που ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη αποτελούν οι συνέπειες της ανάπτυξης των data centers, τα οποία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για ψύξη, στα ηλεκτρικά δίκτυα αλλά και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Στάσσης ως αντιπρόεδρος της Eurelectric, και η Diane Hodnett, διευθύντρια της Google στον τομέα των επενδύσεων και ανάπτυξης data centers εκ μέρους εταιρειών του κλάδου υπέγραψαν χθες στο πλαίσιο του συνεδρίου συμφωνία συνεργασίας για την διερεύνηση των επιπτώσεων της ανάπτυξης data centers στα δίκτυα και τις τιμές του ρεύματος, καθώς και για την διατύπωση προτάσεων που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurelectric, η ζήτηση ενέργειας των data centers που θα αναπτυχθούν στην Ευρώπη θα φθάσει το 2030 ανάμεσα σε 149 και 287 τεραβατώρες και θα καλύψει το 28% της αύξησης της ζήτησης της περιόδου 2023 - 2030, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Σε οποιοδήποτε σύστημα, όταν προκύπτει ξαφνικά πολύ μεγάλη ζήτηση, ο μεγάλος καταναλωτής θα εξασφαλίσει την καλύτερη τιμή. Στην Ευρώπη, θα υπάρξει τεράστια πρόσθετη ζήτηση, μεταξύ άλλων, λόγω των data centers. Και θα πρέπει να την καλύψουμε με πρόσθετη παραγωγική ικανότητα, ώστε να μην επιβαρυνθεί το κόστος για τους πολίτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην Ελλάδα», τόνισε ο κ. Στάσσης, αναφερόμενος στην επένδυση της Κοζάνης. «Στο πλαίσιο του έργου μας, σκοπεύουμε να μετατρέψουμε μια λιγνιτική περιοχή σε κοιλάδα παραγωγής καθαρής ενέργειας. Θα δημιουργήσουμε επιπλέον παραγωγική ικανότητα και θα κατασκευάσουμε επίσης ένα data center, χωρίς να επηρεάσουμε τους κατοίκους. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική συνύπαρξης, την οποία βλέπουμε να επικρατεί όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο επικεφαλής της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ, υπενθυμίζεται, σχεδιάζει την κατασκευή data center ισχύος -σε πρώτη φάση- 300 μεγαβάτ, στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης. Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις της επιχείρησης με εταιρίες που λειτουργούν data centers, από τις μεγαλύτερες του κόσμου, οι οποίες θα αναλάβουν το ψηφιακό κομμάτι της επένδυσης, ενώ η ΔΕΗ θα εισφέρει την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από νέες μονάδες ΑΠΕ και φυσικού αερίου που θα κατασκευαστούν στην περιοχή, τη γη και τα δίκτυα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο και η κατασκευή του data center μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο 2026. Η φάση αυτή περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο της ΔΕΗ, το οποίο υποστηρίζεται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία. Σε επόμενη φάση προβλέπεται η επέκταση της επένδυσης στο 1 γιγαβάτ.

Στο συνέδριο της Eurelectric επισημάνθηκε ακόμη χθες η ανάγκη «να επιταχυνθεί η μετάβαση προς την εγχώρια, καθαρή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια», όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Eurelectric Markus Rauramo. «Τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο ίδιος, «έχουν καταδείξει το πραγματικό κόστος της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα: κρίση, αβεβαιότητα, στρατηγική ευπάθεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η απανθρακοποίηση δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστά θέματα. Είναι ένα και το αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο, η απάντηση της Ευρώπης πρέπει να είναι σαφής. Τα καλά νέα είναι ότι η κατεύθυνση που έχουμε χαράξει είναι η σωστή. Τα κράτη - μέλη που επένδυσαν νωρίς στην καθαρή ενέργεια, τον εξηλεκτρισμό και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού είναι σήμερα δομικά πιο ανθεκτικά. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο εξηλεκτρισμός δεν αποτελεί μόνο λύση για το κλίμα, αλλά και μια στρατηγική ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας».

Για το ίδιο θέμα ο κ. Στάσσης τόνισε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, βιώσαμε δύο ενεργειακές κρίσεις ως αποτέλεσμα γεωπολιτικών φαινομένων και πρόσθεσε: «Το δίδαγμα είναι ότι η Ευρώπη υφίσταται τεράστιες επιπτώσεις στο ενεργειακό της σύστημα λόγω της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι απολύτως σαφές πώς όσο περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εισάγουμε στο σύστημά μας, τόσο περισσότερο οι πιέσεις στις τιμές θα περιορίζονται τα επόμενα χρόνια. Φυσικά, αυτό δεν αρκεί. Οι διασυνδέσεις είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όπως και οι ευέλικτες μονάδες παραγωγής που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις ΑΠΕ. Υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είτε θα παραμείνουμε εξαρτημένοι από τρίτους, είτε θα πάρουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία στα χέρια μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/06/2026 - 09:59
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