Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας

Τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ από εταιρεία παραγωγής ενέργειας σε εταιρεία καθαρής ενέργειας και εταιρεία τεχνολογίας σήμερα και στη συνέχεια στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη δραστηριοποίηση στον τομέα των data centers περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ και αντιπρόεδρος της Eurelectric Γιώργος Στάσσης, μιλώντας σήμερα στο ετήσιο συνέδριο της ευρωπαϊκής οργάνωσης που πραγματοποιείται στο Ελσίνκι.

«Η ΔΕΗ ήταν μια εταιρεία ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι μια εταιρεία καθαρής τεχνολογίας. Αύριο η ΔΕΗ θα είναι μια εταιρεία κέντρων δεδομένων, ίσως μια εταιρεία εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε.

Ο κ. Στάσσης τόνισε ότι η ενεργειακή και η ψηφιακή μετάβαση συμβαίνουν σήμερα ταυτόχρονα και επανέλαβε την ανάγκη οι υποδομές για τα data centers που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας να αναπτυχθούν με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών, λόγω της αύξησης της ζήτησης.

Σημείωσε, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η ΔΕΗ έχει υιοθετήσει ήδη λύσεις υπολογιστικού νέφους (cloud) για την αποθήκευση των δεδομένων της και προχωρά σταδιακά στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιείται.

Ενδεικτικά εφαρμόζονται εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς όπως η ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά, η συντήρηση εγκαταστάσεων, η διαχείριση της ενέργειας, η μείωση των απωλειών ενέργειας. Έκανε λόγο επίσης για ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και το νομικό τμήμα της ΔΕΗ.

«Βρισκόμαστε στο σημείο τομής μεταξύ ενέργειας και τεχνολογίας και νιώθουμε ότι ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στον χώρο της τεχνολογίας», είπε.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπογράμμισε την ανάγκη για ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη για λόγους ασφαλείας ως προς το που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα και υπογράμμισε ότι η ΕΕ έχει μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσει αξία από τη νέα τεχνολογία, αλλά δεν έχει πολύ χρόνο για να το κάνει.

Κ.Βουτσαδάκης