Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 14:50

Το Resource Advisor+ , η AI-native πλατφόρμα για τη διαχείριση ενέργειας και βιωσιμότητας που αναπτύχθηκε από τη SE Advisory Services , τη συμβουλευτική μονάδα της Schneider Electric, αναγνωρίστηκε ως Leader στο Verdantix Green Quadrant: Enterprise Carbon Management Software 2026 .

Η Verdantix, ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στις τεχνολογίες για το κλίμα, την ενέργεια και τη βιωσιμότητα, αξιολόγησε 21 παγκόσμιους παρόχους και ξεχώρισε το Resource Advisor+ για την ενοποιημένη αρχιτεκτονική του, τις προηγμένες δυνατότητες διασφάλισης ποιότητας δεδομένων με τη χρήση AI, καθώς και για την ικανότητά του να συνδέει δεδομένα ενέργειας, άνθρακα και εφοδιαστικής αλυσίδας σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Γιατί το Resource Advisor+ κατέκτησε ηγετική θέση:

  • Διαχείριση και ποιότητα δεδομένων: ΤοResource Advisor+ σημείωσε από τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα του ελέγχου ποιότητας δεδομένων. Έλεγχοι με τη χρήση AI εντοπίζουν ανωμαλίες, ελλιπή δεδομένα και ασυνέπειες πριν αυτά συμπεριληφθούν σε αναφορές.
  • Αυτοματοποιημένη συμπλήρωση κενών: Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα δεδομένα ενέργειας και άνθρακα είναι συχνά ελλιπή λόγω κενών μετρήσεων, καθυστερημένων τιμολογίων και ασυνεπούς reporting, το Resource Advisor+ αξιοποιεί machine learning για να εντοπίζει τα κενά και να δημιουργεί στατιστικά αξιόπιστες εκτιμήσεις βάσει ιστορικών μοτίβων. Έτσι αντικαθίσταται η χειροκίνητη επεξεργασία που συνήθως απασχολεί τις ομάδες για μήνες σε κάθε κύκλο αναφοράς.
  • Υποδομή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο: Παρακολούθηση σε επίπεδο χρονικών διαστημάτων (interval level) από συστήματα ενέργειας και διαχείρισης κτιρίων τροφοδοτεί απευθείας την πλατφόρμα, διασφαλίζοντας ότι οι υπολογισμοί εκπομπών βασίζονται, όπου είναι εφικτό, σε πραγματικά και όχι εκτιμώμενα δεδομένα. Αυτή η βάση σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμη για αξιοπιστία επιπέδου audit.
  • Προμήθεια και παρακολούθηση ενέργειας: Συμβάσεις αγοράς ενέργειας (PPAs), πιστοποιητικά ενεργειακών χαρακτηριστικών (EACs) και πιστοποιητικά ανανεώσιμης ενέργειας (RECs) διαχειρίζονται στο ίδιο σύστημα που χρησιμοποιείται για την αποτύπωση άνθρακα. Έτσι εξαλείφεται η ανάγκη συμφωνίας δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εργαλείων και διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα.
  • AI-first αρχιτεκτονική: Το Resource Advisor+ κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ 21 παρόχων για τη βάση δεδομένων και τις λειτουργίες AI-first. Αντί να λειτουργεί ως μια στατική αποθήκη δεδομένων, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει «έξυπνες» εφαρμογές, όπως αυτόματο εντοπισμό ανωμαλιών, προβλέψεις, μοντελοποίηση σεναρίων και ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος.

« Σε όλους τους κλάδους, οι ηγέτες αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα: τα δεδομένα στα οποία βασίζονται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον άνθρακα και την ενέργεια είναι ελλιπή, ασυνεπή ή κατακερματισμένα εντός του οργανισμού τους. Αυτός ο κατακερματισμός επιβραδύνει την πρόοδο και υπονομεύει την εμπιστοσύνη », δήλωσε ο Steve Wilhite, Executive Vice President της SE Advisory Services. « Το Resource Advisor+ σχεδιάστηκε εξαρχής για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, συνδυάζοντας την ποιότητα δεδομένων που βασίζεται στο AI με την εξειδίκευση των συμβουλευτικών μας ομάδων, προσφέροντας στους πελάτες μια σαφή και ακριβή εικόνα του αποτυπώματος εκπομπών τους. Όταν οι κανονισμοί εξελίσσονται ή οι μεθοδολογίες αλλάζουν, είναι σε θέση να προσαρμόζονται απρόσκοπτα, καθώς συνεργάζονται ήδη με ειδικούς που κατανοούν τις επιπτώσεις για το δικό τους, συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο».

