Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix

Η Verdantix, ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στις τεχνολογίες για το κλίμα, την ενέργεια και τη βιωσιμότητα, αξιολόγησε 21 παγκόσμιους παρόχους και ξεχώρισε το Resource Advisor+ για την ενοποιημένη αρχιτεκτονική του, τις προηγμένες δυνατότητες διασφάλισης ποιότητας δεδομένων με τη χρήση AI, καθώς και για την ικανότητά του να συνδέει δεδομένα ενέργειας, άνθρακα και εφοδιαστικής αλυσίδας σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Γιατί το Resource Advisor+ κατέκτησε ηγετική θέση:

Διαχείριση και ποιότητα δεδομένων: Το Resource Advisor+ σημείωσε από τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα του ελέγχου ποιότητας δεδομένων. Έλεγχοι με τη χρήση AI εντοπίζουν ανωμαλίες, ελλιπή δεδομένα και ασυνέπειες πριν αυτά συμπεριληφθούν σε αναφορές.

Αυτοματοποιημένη συμπλήρωση κενών: Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα δεδομένα ενέργειας και άνθρακα είναι συχνά ελλιπή λόγω κενών μετρήσεων, καθυστερημένων τιμολογίων και ασυνεπούς reporting, το Resource Advisor+ αξιοποιεί machine learning για να εντοπίζει τα κενά και να δημιουργεί στατιστικά αξιόπιστες εκτιμήσεις βάσει ιστορικών μοτίβων. Έτσι αντικαθίσταται η χειροκίνητη επεξεργασία που συνήθως απασχολεί τις ομάδες για μήνες σε κάθε κύκλο αναφοράς.

Υποδομή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο: Παρακολούθηση σε επίπεδο χρονικών διαστημάτων (interval level) από συστήματα ενέργειας και διαχείρισης κτιρίων τροφοδοτεί απευθείας την πλατφόρμα, διασφαλίζοντας ότι οι υπολογισμοί εκπομπών βασίζονται, όπου είναι εφικτό, σε πραγματικά και όχι εκτιμώμενα δεδομένα. Αυτή η βάση σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμη για αξιοπιστία επιπέδου audit.

Προμήθεια και παρακολούθηση ενέργειας: Συμβάσεις αγοράς ενέργειας (PPAs), πιστοποιητικά ενεργειακών χαρακτηριστικών (EACs) και πιστοποιητικά ανανεώσιμης ενέργειας (RECs) διαχειρίζονται στο ίδιο σύστημα που χρησιμοποιείται για την αποτύπωση άνθρακα. Έτσι εξαλείφεται η ανάγκη συμφωνίας δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εργαλείων και διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα.

AI-first αρχιτεκτονική: Το Resource Advisor+ κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ 21 παρόχων για τη βάση δεδομένων και τις λειτουργίες AI-first. Αντί να λειτουργεί ως μια στατική αποθήκη δεδομένων, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει «έξυπνες» εφαρμογές, όπως αυτόματο εντοπισμό ανωμαλιών, προβλέψεις, μοντελοποίηση σεναρίων και ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος.

« Σε όλους τους κλάδους, οι ηγέτες αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα: τα δεδομένα στα οποία βασίζονται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον άνθρακα και την ενέργεια είναι ελλιπή, ασυνεπή ή κατακερματισμένα εντός του οργανισμού τους. Αυτός ο κατακερματισμός επιβραδύνει την πρόοδο και υπονομεύει την εμπιστοσύνη », δήλωσε ο Steve Wilhite, Executive Vice President της SE Advisory Services. « Το Resource Advisor+ σχεδιάστηκε εξαρχής για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, συνδυάζοντας την ποιότητα δεδομένων που βασίζεται στο AI με την εξειδίκευση των συμβουλευτικών μας ομάδων, προσφέροντας στους πελάτες μια σαφή και ακριβή εικόνα του αποτυπώματος εκπομπών τους. Όταν οι κανονισμοί εξελίσσονται ή οι μεθοδολογίες αλλάζουν, είναι σε θέση να προσαρμόζονται απρόσκοπτα, καθώς συνεργάζονται ήδη με ειδικούς που κατανοούν τις επιπτώσεις για το δικό τους, συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο».