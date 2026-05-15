ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.

Με ευρεία στήριξη από τους μετόχους προχωρά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του ομίλου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 96,69% την ΑΜΚ που θα χρηματοδοτήσει μέρος του στρατηγικού σχεδίου 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με αιχμή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας αλλά και τις ψηφιακές υποδομές και τα data centers.

Παράλληλα αποφασίστηκε με ποσοστό 99,98% η έγκριση των αλλαγών στο καταστατικό, στις οποίες περιλαμβανόταν η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, ώστε να ενταχθούν οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και σχετικών υποδομών.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δις. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τους τελικούς όρους, το χρονοδιάγραμμα και τη δομή της συναλλαγής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας με στόχο: την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της, την επένδυση σε άλλους τομείς που η ΔΕΗ θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας. Επίσης θα αυξήσει τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της εταιρείας μέσω μιας αποτελεσματικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Με το στρατηγικό σχέδιο 2026 – 2030 η ΔΕΗ επιδιώκει την δυναμική επέκταση του Ομίλου πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Κεντρική Ευρώπη κάτι το οποίο θα πραγματοποιήσει μέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης σε Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία. Ταυτόχρονα το πλάνο περιλαμβάνει περαιτέρω διείσδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, συστήματα αποθήκευσης αλλά και σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης . Συγκεκριμένα ο στόχος είναι ο διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW που ήταν το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW. Από τα 24 δις ευρώ που προβλέπεται το στρατηγικό σχέδιο στο διάστημα 2026-2030. Το 69% θα αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΑΠΕ, ευελιξία και αποθήκευση, το 19% σε δίκτυα διανομής ρεύματος, το 5% σε data centers και το 7% σε άλλες επενδύσεις. Μάλιστα τα 4 δισ. ευρώ που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψουν το 15% του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030, το 54% θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών και το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού. Από το συνολικό πακέτο επενδύσεων το 52% θα επενδυθεί στην Ελλάδα, το 27% σε χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία και Ουγγαρία, το 21% στη Ρουμανία. Πάντως όπως έχει ήδη ανακοινώσει η διοίκηση της ΔΕΗ κομβικό ρόλο στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου έχει η ανάπτυξη της πρώτης φάσης του data center στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος 300 MW, επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 595 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,21% του μετοχικού κεφαλαίου.