ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
Άννα Διανά
Παρασκευή, 15/05/2026 - 08:01
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με ευρεία στήριξη από τους μετόχους προχωρά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του ομίλου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 96,69% την ΑΜΚ που θα χρηματοδοτήσει μέρος του στρατηγικού σχεδίου 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με αιχμή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα δίκτυα, την αποθήκευση ενέργειας αλλά και τις ψηφιακές υποδομές και τα data centers.

Παράλληλα αποφασίστηκε με ποσοστό 99,98% η έγκριση των αλλαγών στο καταστατικό, στις οποίες περιλαμβανόταν η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, ώστε να ενταχθούν οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και σχετικών υποδομών.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δις. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τους τελικούς όρους, το χρονοδιάγραμμα και τη δομή της συναλλαγής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας με στόχο: την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της, την επένδυση σε άλλους τομείς που η ΔΕΗ θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας. Επίσης θα αυξήσει τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της εταιρείας μέσω μιας αποτελεσματικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Με το στρατηγικό σχέδιο 2026 – 2030 η ΔΕΗ επιδιώκει την δυναμική επέκταση του Ομίλου πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Κεντρική Ευρώπη κάτι το οποίο θα πραγματοποιήσει μέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης σε Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία. Ταυτόχρονα το πλάνο περιλαμβάνει περαιτέρω διείσδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, συστήματα αποθήκευσης αλλά και σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης . Συγκεκριμένα ο στόχος είναι ο διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW που ήταν το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW. Από τα 24 δις ευρώ που προβλέπεται το στρατηγικό σχέδιο στο διάστημα 2026-2030. Το 69% θα αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΑΠΕ, ευελιξία και αποθήκευση, το 19% σε δίκτυα διανομής ρεύματος, το 5% σε data centers και το 7% σε άλλες επενδύσεις. Μάλιστα τα 4 δισ. ευρώ που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψουν το 15% του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030, το 54% θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών και το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού. Από το συνολικό πακέτο επενδύσεων το 52% θα επενδυθεί στην Ελλάδα, το 27% σε χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία και Ουγγαρία, το 21% στη Ρουμανία. Πάντως όπως έχει ήδη ανακοινώσει η διοίκηση της ΔΕΗ κομβικό ρόλο στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου έχει η ανάπτυξη της πρώτης φάσης του data center στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος 300 MW, επένδυση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 595 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,21% του μετοχικού κεφαλαίου.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 14 Μαϊος 2026
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ 15 Μαϊος 2026
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια