Αυξητικές τάσεις στα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου δείχνει η χονδρεμπορική τιμή
Άννα Διανά
Δευτέρα, 29/12/2025 - 08:18

Πάνω από το φράγμα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρισμού. Με την εκκίνηση της εβδομάδας η μέση τιμή για σήμερα Δεύτερα αυξήθηκε κατά 21,65% σε σχέση με τη μέση τιμή της Κυριακής φτάνοντας στα 102,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το εύρος τιμής κυμάνθηκε από 58,4 έως 160,91 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ την Κυριακή για άλλη μια φορά τις ώρες που τα φωτοβολταϊκά είναι στο φουλ οι τιμές ήταν σχεδόν μηδενικές. Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής το υψηλότερο μερίδιο έχει το φυσικό αέριο με 44,43%, ακολουθούν οι ΑΠΕ με 41,24%, οι εισαγωγές με 5,51%, λιγνίτης με 4,9% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 2,68%.

Με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της αγοράς της επόμενης ημέρας διαμορφώνεται μέχρι σήμερα στα 110,39 ευρώ ανά μεγαβατώρα αυξημένη κατά σχεδόν 4% σε σχέση με τη μέση χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου που είχε διαμορφωθεί σε 106,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Απομένουν δύο συνεδριάσεις για να κλείσει ο Δεκέμβριος και αν δεν υπάρξουν ανατροπές η χονδρεμπορική τιμή θα κλείσει ελαφρώς αυξημένη γεγονός που μπορεί να φέρει και αυξητικές τάσεις στα πράσινα τιμολόγια, η τιμή των οποίων διαμορφώνεται κυρίως με βάση την πορεία της χονδρικής. Ωστόσο με δεδομένο ότι οι χρεώσεις στα τιμολόγια Δεκεμβρίου παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα παρά τη μείωση στη χονδρική αγορά τον Νοέμβριο -μειώθηκε στα 106,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 112,26 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Οκτώβριο- εκτιμάται ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί και τον πρώτο μήνα του έτους.

Πάντως από το 2026 οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή τους με την εισαγωγή των δύο νέων κατηγοριών στον χρωματικό κώδικα των τιμολογίων ρεύματος. Του υβριδικού, του λεγόμενου και κόκκινου και του πορτοκαλί δυναμικού τιμολογίου που ιγα τις επιχειρήσεις θα είναι διαθέσιμο από τον Φεβρουάριο και για τα νοικοκυριά από τον Απρίλιο.

Το νέο ευέλικτο τιμολόγιο, που δεν θα επηρεάζεται όπως τα πράσινα από την πορεία της χονδρικής και διαφοροποιείται από τα υφιστάμενα, καθώς η χρέωση ανά κιλοβατώρα δεν εξαρτάται άμεσα από τη χονδρεμπορική τιμή. Με τη νέα κατηγορία τιμολογίων η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί να δώσει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, επιτρέποντας στην αγορά να αναπτυχθεί χωρίς να προκαλείται σύγχυση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις ως προς τη χρήση του κόκκινου χρώματος το οποίο θεωρούν επιθετικό και αποτρεπτικό για τους καταναλωτές. Έτσι, εκτιμάται ότι από τη ΡΑΑΕΥ θα υιοθετηθεί κάποια απόχρωση του κόκκινου που θα είναι αποδεκτή και από τους παρόχους.

Σε ό,τι αφορά τα πορτοκαλί τιμολόγια και αφορούν όλους όσοι διαθέτουν έξυπνο μετρητή, αντανακλούν το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά και τους επιμέρους μηχανισμούς της, το κόστος της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ένα εύλογο κέρδος. Η μετακίνηση των καταναλωτών με πορτοκαλί είναι ελεύθερη γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης θεωρείται καταχρηστική.

Ειδικά για τους Μικρούς πελάτες που αφορά τους οικιακούς πελάτες με ισχύ παροχής έως και 25 kVA, το δυναμικό τιμολόγιο αποτελείται από δύο μέρη και συγκεκριμένα:

-Την πάγια χρέωση, η οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων και την τελική τιμή προμήθειας, η οποία μεταβάλλεται ανά ώρα και είναι γνωστή στον καταναλωτή εκ των προτέρων. Η πάγια χρέωση είναι ένα σταθερό ποσό που χρεώνεται ανά μήνα, ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά ο προμηθευτής μπορεί να εφαρμόζει εκπτώσεις επί αυτής.

-Την τελική τιμή προμήθειας, η οποία είναι η κυμαινόμενη ανά ώρα και γνωστοποιείται στον πελάτη πριν την κατανάλωση. Αποτελείται από δυο συνιστώσες τη βασική τιμή που είναι ποσό ανά kWh και τη δυναμική τιμή που είναι το γινόμενο ενός συντελεστή που ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή επί την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς.

