Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα

Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 117 ευρώ/MWh με το εύρος τιμής να κινείται από τα 89,31 ευρώ/MWh και να φτάνει στα 183,8 ευρώ/MWh. Ενώ στο ενεργειακό μείγμα κυριάρχησε το φυσικό αέριο (41%), με τις ΑΠΕ να έχουν μερίδιο 29,56%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 18,88%, οι εισαγωγές 5,84% και ο λιγνίτης μερίδιο 4%.

Η μέση τιμή στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε στα 107,69 ευρώ/MWh δείχνοντας να συνεχίζεται η τάση αποκλιμάκωσης της χονδρικής τιμής αλλά και η διαφοροποίηση με τις ευρωπαϊκές αγορές με την ελληνική αγορά να είναι μεταξύ των φθηνότερων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή του Ιανουαρίου 2026 στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 108,67 ευρώ/MWh μειωμένη κατά 1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 που ήταν στα 110,04 ευρώ/MWh. Μάλιστα για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια η χονδρική αγορά ρεύματος στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026 κατατάχθηκε μεταξύ των φθηνότερων αγορών της Ευρώπης.

Είναι χαρακτηριστική η σύγκριση με τις άλλες αγορές όπου σήμερα η χονδρεμπορική μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα είναι στα ίδια επίπεδα με της Γερμανίας. Και αρκετά χαμηλότερα από τις γειτονικές χώρες αλλά και χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ειδικότερα η χονδρεμπορκή τιμή στη Βουλγαρία και Ρουμανία βρίσκεται στα 134,28 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 134,16 ευρώ/MWh, στην Πολωνία στα 142,35 ευρώ/MWh, στην Αυστρία στα 129,44 ευρώ/MWh, στην Ιταλία στα 125,23 ευρώ/MWh και στη Γερμανία στα 116,85 ευρώ/MWh. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εκτόξευση της τιμής στις σκανδιναβικές χώρες οι οποίες παραδοσιακά έχουν πολύ χαμηλές τιμές εξαιτίας κυρίως της μεγάλης συμμετοχής των υδροηλεκτρικών στο ενεργειακό τους μείγμα. Έτσι στη Δανία διαμορφώνεται στα 118,96 ευρώ/MWh, στη Φινλανδία στα 198,90 ευρώ/MWh και στη Νορβηγία στα 190,75 ευρώ/MWh. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η Ιβηρική όπου λόγω της μεγάλης συμμετοχής στο ενεργειακό μείγμα ΑΠΕ και ειδικά αιολικών στην Ισπανία η τιμή διαμορφώθηκε στα 4,96 ευρώ/MWh και στην Πορτογαλία ακόμη χαμηλότερα στο 1,82 ευρώ/MWh.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την προσδοκία ότι η ελληνική αγορά ωριμάζει ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης ερμηνεύεται ως σταδιακή απόδοση της πολιτικής επιλογής για στροφή στην πράσινη ενέργεια.

Ωστόσο ο κύριος λόγος αυτών των εξελίξεων είναι οι καιρικές συνθήκες όπου στην Ελλάδα παραμένουν σχετικά ήπιες με αποτέλεσμα η ζήτηση να μην αυξάνεται όπως θα ήταν φυσιολογικό κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Αντιστοίχως στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης το κύμα ψύχους αλλά και η χιονοκάλυψη των φωτοβολταικών αυξάνουν την εξάρτηση από τις ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου.

Καθοριστικός παράγοντας για την άνοδο των τιμών στην Κεντρική Ευρώπη είναι και η εκτόξευση των εισαγωγών της Ουκρανίας, εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων στις ενεργειακές της υποδομές. Μάλιστα αυτός είναι ένας ακόμη παράγοντας για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αφού για παράδειγμα σήμερα διαμορφώνονται σχεδόν στο 25% του συνόλου των πωλήσεων της ελληνικής αγοράς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η σταθεροποίηση της χονδρικής αγοράς τον Ιανουάριο επέτρεψε στους παρόχους να διατηρήσουν τα πράσινα τιμολόγια του Φεβρουαρίου σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του Ιανουαρίου, με τη ΔΕΗ να κρατά τη χρέωση στα 0,139 ευρώ/kWh. Και τούτο παρά την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου ειδικά τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου.