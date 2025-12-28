Ενεργειακό κόστος: Στην αναμονή η βιομηχανία – Από το νέο έτος τα μέτρα στήριξης

Στην αναμονή για τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος βρίσκεται η βιομηχανία και όπως φαίνεται η οριστική απάντηση της κυβέρνησης για το σχήμα ενίσχυσης θα έρθει πλέον στη νέα χρονιά. Τρεις μήνες μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη λήψη μέτρων και τον ΣΕΒ να πιέζει για την υιοθέτηση ενός μοντέλου στήριξης αντίστοιχου με το ιταλικό, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενεργειακό κόστος παραμένει ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί στο 15%–40% του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μπορεί και να υπερβαίνει αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πρόσφατα σε άρθρο της η Ράνια Αικατερινάρη, πρόεδρος και εκτελεστικής επιτροπής και αντιπρόεδρος του ΣΕΒ. Με βάση ενδεικτικά στοιχεία που παρέθεσε οι τιμές ενέργειας για τον κλάδο του αλουμινίου ήταν 30% χαμηλότερες, η προστιθέμενη αξία και η παραγωγικότητα θα ήταν 21% υψηλότερες — ενώ αντίστοιχα οφέλη (19% και 18%) θα υπήρχαν για τη μεταλλουργία και το τσιμέντο. Αναφέρθηκε δε και στα μέτρα στήριξης που έχουν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, με πρόγραμμα τριετίας με «κλείδωμα» τιμής ενέργειας στα 50 €/MWh και κόστος 4,5 δισ. ευρώ, η Ιταλία με σταθερό κόστος ενέργειας για τρία χρόνια στη βιομηχανία μέσα από τις προϋποθέσεις του γνωστού πλέον ιταλικού μοντέλου αλλά και γενναίες παρεμβάσεις από χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης παρά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις του ΣΕΒ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμη.

Το σχήμα φαίνεται ότι θα είναι σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό της Ιταλίας. Όλα δείχνουν ότι θα αφορά το 25% της κατανάλωσης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε αυτό, είτε με αναφορά στο 25%, είτε με επιδότηση μικρότερης ποσότητας ενέργειας, που όμως θα καταλήγει στο ίδιο ποσό. Έτσι η εγγυημένη τιμή θα διαμορφώνεται στα 55 ευρώ/MWh, οπότε το όφελος για τη βιομηχανία 12,5 ευρώ/MWh. Στο σχήμα θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, ενώ μεταξύ των όρων που θα περιλαμβάνει το σχήμα θα είναι και το ύψος της κατανάλωσης. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση των εσόδων των βιομηχανιών από την αντιστάθμιση του κόστους CO2, μέσω υψηλότερου ποσοστού από τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων ρύπων, πάνω από το σημερινό 20%.

Η συνολική χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα κινείται μεταξύ100-150 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα το υπουργείο φέρεται να έχει δεσμευθεί ότι θα δοθούν και τα χρήματα για αντισταθμίσεις CO2 παρελθόντων ετών, ύψους περίπου 50εκατ ευρώ.

Τα μέτρα, αφού εγκριθούν από την Κομισιόν, θα πάρουν τη μορφή τροπολογίας, στην οποία, θα περιγράφονται με ακρίβεια ο μηχανισμός, το ύψος της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι.

Πάντως η πρόταση του ΣΕΒ που κατατέθηκε πριν από κάποιους μήνες αφορά του ιταλικού μοντέλου για τις βιομηχανίες Υψηλής και Μέσης Τάσης, με τη μορφή ενεργειακού δανείου, για συνολική κατανάλωση κατά μέγιστο έως 10 TWh/έτος, για 3 έτη, από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές και με την υποχρέωση οι ωφελούμενοι του σχήματος να επιστρέψουν ενέργεια και όφελος σε βάθος 20ετίας, στηρίζοντας την ανάπτυξη νέων ΑΠΕ με μίγμα τεχνολογιών και αποθήκευση.