Ενεργειακό κόστος: Στην αναμονή η βιομηχανία – Από το νέο έτος τα μέτρα στήριξης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακό κόστος: Στην αναμονή η βιομηχανία – Από το νέο έτος τα μέτρα στήριξης

Ενεργειακό κόστος: Στην αναμονή η βιομηχανία – Από το νέο έτος τα μέτρα στήριξης
Άννα Διανά
Κυριακή, 28/12/2025 - 08:18

Το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί στο 15%–40% του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μπορεί και να υπερβαίνει αυτό το ποσοστό.

Στην αναμονή για τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος βρίσκεται η βιομηχανία και όπως φαίνεται η οριστική απάντηση της κυβέρνησης για το σχήμα ενίσχυσης θα έρθει πλέον στη νέα χρονιά. Τρεις μήνες μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη λήψη μέτρων και τον ΣΕΒ να πιέζει για την υιοθέτηση ενός μοντέλου στήριξης αντίστοιχου με το ιταλικό, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενεργειακό κόστος παραμένει ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί στο 15%–40% του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μπορεί και να υπερβαίνει αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πρόσφατα σε άρθρο της η Ράνια Αικατερινάρη, πρόεδρος και εκτελεστικής επιτροπής και αντιπρόεδρος του ΣΕΒ. Με βάση ενδεικτικά στοιχεία που παρέθεσε οι τιμές ενέργειας για τον κλάδο του αλουμινίου ήταν 30% χαμηλότερες, η προστιθέμενη αξία και η παραγωγικότητα θα ήταν 21% υψηλότερες — ενώ αντίστοιχα οφέλη (19% και 18%) θα υπήρχαν για τη μεταλλουργία και το τσιμέντο. Αναφέρθηκε δε και στα μέτρα στήριξης που έχουν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, με πρόγραμμα τριετίας με «κλείδωμα» τιμής ενέργειας στα 50 €/MWh και κόστος 4,5 δισ. ευρώ, η Ιταλία με σταθερό κόστος ενέργειας για τρία χρόνια στη βιομηχανία μέσα από τις προϋποθέσεις του γνωστού πλέον ιταλικού μοντέλου αλλά και γενναίες παρεμβάσεις από χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης παρά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις του ΣΕΒ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμη.

Το σχήμα φαίνεται ότι θα είναι σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό της Ιταλίας. Όλα δείχνουν ότι θα αφορά το 25% της κατανάλωσης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε αυτό, είτε με αναφορά στο 25%, είτε με επιδότηση μικρότερης ποσότητας ενέργειας, που όμως θα καταλήγει στο ίδιο ποσό. Έτσι η εγγυημένη τιμή θα διαμορφώνεται στα 55 ευρώ/MWh, οπότε το όφελος για τη βιομηχανία 12,5 ευρώ/MWh. Στο σχήμα θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, ενώ μεταξύ των όρων που θα περιλαμβάνει το σχήμα θα είναι και το ύψος της κατανάλωσης. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση των εσόδων των βιομηχανιών από την αντιστάθμιση του κόστους CO2, μέσω υψηλότερου ποσοστού από τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων ρύπων, πάνω από το σημερινό 20%.
Η συνολική χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα κινείται μεταξύ100-150 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα το υπουργείο φέρεται να έχει δεσμευθεί ότι θα δοθούν και τα χρήματα για αντισταθμίσεις CO2 παρελθόντων ετών, ύψους περίπου 50εκατ ευρώ.

Τα μέτρα, αφού εγκριθούν από την Κομισιόν, θα πάρουν τη μορφή τροπολογίας, στην οποία, θα περιγράφονται με ακρίβεια ο μηχανισμός, το ύψος της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι.

Πάντως η πρόταση του ΣΕΒ που κατατέθηκε πριν από κάποιους μήνες αφορά του ιταλικού μοντέλου για τις βιομηχανίες Υψηλής και Μέσης Τάσης, με τη μορφή ενεργειακού δανείου, για συνολική κατανάλωση κατά μέγιστο έως 10 TWh/έτος, για 3 έτη, από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές και με την υποχρέωση οι ωφελούμενοι του σχήματος να επιστρέψουν ενέργεια και όφελος σε βάθος 20ετίας, στηρίζοντας την ανάπτυξη νέων ΑΠΕ με μίγμα τεχνολογιών και αποθήκευση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι αλλάζει στην αγορά ρεύματος το 2026
Τι αλλάζει στην αγορά ρεύματος το 2026 28 Δεκεμβρίου 2025
Αυξητικές τάσεις στα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου δείχνει η χονδρεμπορική τιμή 29 Δεκεμβρίου 2025
Αυξητικές τάσεις στα τιμολόγια ρεύματος Ιανουαρίου δείχνει η χονδρεμπορική τιμή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂

Άρθρο του Π. Παπασταματίου με τίτλο: «Αιολική Ενέργεια &amp; Βιομηχανία – Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο του Π. Παπασταματίου με τίτλο: «Αιολική Ενέργεια & Βιομηχανία – Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους»

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,1% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,1% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο

ΕΒΙΚΕΝ: Προβληματισμός για την ισότιμη συμμετοχή της βιομηχανίας στις αγορές ευελιξίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΒΙΚΕΝ: Προβληματισμός για την ισότιμη συμμετοχή της βιομηχανίας στις αγορές ευελιξίας

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στο Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στο Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο