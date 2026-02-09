ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο

«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
Άννα Διανά
Δευτέρα, 09/02/2026 - 08:01

Με το ντεμπούτο των «πορτοκαλί» δυναμικών τιμολογίων, τα οποία σε πρώτη φάση απευθύνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις, αλλά και με τα «πράσινα» τιμολόγια να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα, μπήκε ο Φεβρουάριος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών αποτυπώνουν μια εικόνα σχετικής σταθερότητας στις χρεώσεις για τα οικιακά τιμολόγια, την ώρα που η χονδρική αγορά δείχνει σημάδια νέων πιέσεων ενόψει της ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου.

Η συγκράτηση των τιμών συνδέεται άμεσα με την πορεία της χονδρικής αγοράς τον Ιανουάριο, όπου η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποχώρησε στα 104,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 111,17 ευρώ/MWh τον Δεκέμβριο. Παρά τη μείωση αυτή, η εικόνα για τους επόμενους μήνες παραμένει αβέβαιη, καθώς το φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 40 ευρώ/MWh, παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει εκ νέου το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι χθες η ΔΕΗ, που δίνει και τον τόνο στην αγορά ειδικά σε ό,τι αφορά το «πράσινο» τιμολόγιο(Γ1/Γ1Ν) ανακοίνωσε ότι αυτό παραμένει για τρίτο μήνα στα ίδια επίπεδα και συγκεκριμένα στα 0,13928 ευρώ/kWh. Πρόκειται για τιμή χαμηλότερη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 0,125 ευρώ/kWh, όσο και τον προηγούμενο μήνα, ενώ η τιμή στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4All μειώνεται σε 0,13798 ευρώ/kWh. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έναρξη διάθεσης του νέου «πορτοκαλί» δυναμικού τιμολογίου myBusinessDynamic από τη ΔΕΗ, το οποίο βασίζεται σε ωριαία τιμολόγηση και απευθύνεται στις επιχειρήσεις. Το προϊόν αναμένεται να διατεθεί εντός Φεβρουαρίου, ενώ από την 1η Απριλίου ανοίγει η αγορά των δυναμικών τιμολογίων και για τα νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνους μετρητές. Από τους υπόλοιπους προμηθευτές, περιορισμένες μεταβολές καταγράφονται στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Η Protergia διατηρεί το ειδικό οικιακό τιμολόγιο στα 0,159 ευρώ/kWh, ενώ η Enerwave προχωρά σε ήπια αναπροσαρμογή, αυξάνοντας την τιμή για τις πρώτες 100 kWh και διατηρώντας υψηλότερη χρέωση για κατανάλωση άνω αυτού του ορίου. Σταθερές παραμένουν, με οριακές διαφοροποιήσεις, οι χρεώσεις της Ζενίθ και της Φυσικό Αέριο, ενώ η ElinOil και η Eunice κινούνται σε επίπεδα άνω των 0,16 ευρώ/kWh.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της χονδρικής αγοράς σήμερα οι τιμές αυξάνονται κατά 20,45% στα 121,81 ευρώ/ ΜWh, με χαμηλότερη μέση τιμή τα 89,15 ευρώ/ΜWh και υψηλότερη τα 246,62 ευρώ/MWh.

Στο ενεργειακό μείγμα κυριαρχεί η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο με μερίδιο 40,13% και ακολουθούν οι ΑΠΕ με 34,16%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 14,25% και ο λιγνίτης με 4%. Οι εισαγωγές διαμορφώνονται στο 6,48%, ενώ υψηλές παραμένουν οι εξαγωγές στο 25,42%.

Πάντως η εικόνα στην ευρωπαϊκή χονδρική αγορά παραμένει έντονα διαφοροποιημένη. Στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης οι τιμές κινούνται ανοδικά, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να διαμορφώνονται στα 153,79 ευρώ/MWh (+43,1%) και την Ουγγαρία στα 157,56 ευρώ/MWh (+42,2%), ενώ υψηλότερα επίπεδα καταγράφονται και στην Ιταλία, στα 140,36 ευρώ/MWh (+19,3%). Στον αντίποδα, περιορισμένες μεταβολές ή ήπια υποχώρηση εμφανίζουν η Γερμανία στα 107,74 ευρώ/MWh (-0,8%) και η Γαλλία στα 109,93 ευρώ/MWh (-0,1%).

Την ίδια ώρα στην Ισπανία η τιμή υποχωρεί κατά 43,7% στα 13,83 ευρώ/MWh, ενώ η Πορτογαλία έχει τη χαμηλότερη τιμή στης ημέρας, μόλις στα 4,46 ευρώ/MWh.

ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια 09 Φεβρουαρίου 2026

