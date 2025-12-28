Τι αλλάζει στην αγορά ρεύματος το 2026

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τι αλλάζει στην αγορά ρεύματος το 2026

Τι αλλάζει στην αγορά ρεύματος το 2026
iEnergeia
Κυριακή, 28/12/2025 - 08:15

Μετά την ενεργειακή κρίση και τις συνεχείς ανακατατάξεις στα τιμολόγια, η αγορά έχει γεμίσει επιλογές, αλλά και παγίδες, καθώς αυξάνεται ο ρόλος των διαμεσολαβητών που εμφανίζονται ως «ενεργειακοί σύμβουλοι».

Το 2026 αναμένεται να βρει τους καταναλωτές αντιμέτωπους με μια ακόμη πιο σύνθετη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η προσεκτική ανάγνωση των όρων και η σωστή πληροφόρηση θα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιλογή παρόχου.

Μετά την ενεργειακή κρίση και τις συνεχείς ανακατατάξεις στα τιμολόγια, η αγορά έχει γεμίσει επιλογές, αλλά και παγίδες, καθώς αυξάνεται ο ρόλος των διαμεσολαβητών που εμφανίζονται ως «ενεργειακοί σύμβουλοι».

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στις υποσχέσεις για «το φθηνότερο ρεύμα». Πολλές από τις ιστοσελίδες και τα δίκτυα που προσφέρουν συγκρίσεις τιμολογίων δεν καλύπτουν το σύνολο της αγοράς, αλλά μόνο τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζονται. Αυτό σημαίνει ότι η προτεινόμενη λύση δεν είναι απαραίτητα η πιο οικονομική, αλλά εκείνη που αποφέρει τη μεγαλύτερη αμοιβή στον διαμεσολαβητή.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους όρους των συμβολαίων. Το 2026 αναμένεται να συνεχιστεί η πρακτική των συχνών αλλαγών τιμολογίων, με ρήτρες, εκπτώσεις περιορισμένης διάρκειας και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη συνέπεια πληρωμών. Οι καταναλωτές καλούνται να εξετάζουν όχι μόνο την αρχική τιμή της κιλοβατώρας, αλλά και το συνολικό κόστος σε βάθος χρόνου, συμπεριλαμβανομένων παγίων, ρητρών αναπροσαρμογής και πιθανών ποινών πρόωρης αποχώρησης.

Ένα ακόμη σημείο που θα πρέπει να προσέξουν είναι η συχνότητα αλλαγής παρόχου. Αν και η δυνατότητα μετακίνησης από μήνα σε μήνα προσφέρει ευελιξία, σε αρκετές περιπτώσεις οι συνεχείς αλλαγές εξυπηρετούν περισσότερο τα οικονομικά κίνητρα των διαμεσολαβητών παρά το πραγματικό συμφέρον του καταναλωτή. Η επιλογή παρόχου θα πρέπει να βασίζεται στο προφίλ κατανάλωσης και στις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού, όχι σε πρόσκαιρες προσφορές.

Παράλληλα, το 2026 οι καταναλωτές θα χρειαστεί να είναι πιο ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. Η κατανόηση του λογαριασμού ρεύματος, η γνώση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και η δυνατότητα σύγκρισης μέσω επίσημων και ανεξάρτητων εργαλείων θα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.

Σε μια αγορά όπου έως και το 70%-80% των νέων συμβολαίων κλείνονται μέσω δικτύων διαμεσολάβησης, το βασικό ζητούμενο για το 2026 είναι η ενεργή στάση του ίδιου του καταναλωτή. Η προσεκτική μελέτη, η διασταύρωση πληροφοριών και η αποφυγή βιαστικών αποφάσεων αναδεικνύονται ως τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» απέναντι σε μια αγορά που παραμένει πολύπλοκη και συχνά αδιαφανής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης - Νέα απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ
Ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης - Νέα απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ 28 Δεκεμβρίου 2025
Ενεργειακό κόστος: Στην αναμονή η βιομηχανία – Από το νέο έτος τα μέτρα στήριξης 28 Δεκεμβρίου 2025
Ενεργειακό κόστος: Στην αναμονή η βιομηχανία – Από το νέο έτος τα μέτρα στήριξης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οικονομικό Βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια πιέζει τη βιοτεχνία

Πετρέλαιο: Πώς θα κινηθεί η τιμή το 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πετρέλαιο: Πώς θα κινηθεί η τιμή το 2026

Αλέξης Χαρίτσης: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Χαρίτσης: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων

Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις