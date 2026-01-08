ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 13:48

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντρική Ουκρανία, δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό μετά τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ουκρανός υπουργός.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ για να αποκατασταθεί η παροχή θέρμανσης και η υδροδότηση σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέκσιι Κουλέμπα, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης αρμόδιος για την ανοικοδόμηση.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε σχεδόν 800.000 καταναλωτές στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Ενέργειας πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί επίσης σε οκτώ ορυχεία στην περιοχή, αλλά οι εργάτες τα έχουν εκκενώσει.

