Ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης - Νέα απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης - Νέα απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ

Ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης - Νέα απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ
iEnergeia
Κυριακή, 28/12/2025 - 08:07

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά αρμόδιος όχι μόνο για τους ελέγχους αλλά φέρει και «το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών» που επικαλείται, προς επίρρωση των αγωγών του σε βάρος των καταναλωτών.

«Φρένο» στις αξιώσεις του ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος των καταναλωτών με ανυπόστατες κατηγορίες ρευματοκλοπής, βάζει το Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης.

Την ώρα που παίρνουν μορφή «χιονοστιβάδας» οι καταγγελίες των πολιτών για ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης με αφαίρεση μετρητών ακόμη και σε ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, η υπ’ αρ. 69/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, «δείχνει» τον ΔΕΔΔΗΕ ως υπεύθυνο να τεκμηριώσει τις καταγγελίες του και αποδείξει τη βασιμότητά τους.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά αρμόδιος όχι μόνο για τους ελέγχους αλλά φέρει και «το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών» που επικαλείται, προς επίρρωση των αγωγών του σε βάρος των καταναλωτών.

Με το σκεπτικό αυτό, απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε βάρος καταναλώτριας στην Κομοτηνή, την οποία κατηγορούσε για ρευματοκλοπή.

Στην αγωγή αναφερόταν πως κατά τον έλεγχο που διενήργησε τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ τον Φεβρουάριο του 2024, διαπιστώθηκε αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής πως εμφανιζόταν στο μηχανογραφικό σύστημα από τον Ιούλιο του 2023 ως απενεργοποιημένη, χωρίς συμβεβλημένο χρήστη και μη εκπροσωπούμενη από προμηθευτή. Το συνεργείο σφράγισε το μετρητή αλλά για την κατανάλωση το μεσοδιάστημα, θεωρήθηκε υπεύθυνη η εναγόμενη.

Ωστόσο στο δικαστήριο δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ που να θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση « προς απόδειξη αφενός της ίδιας της διενέργειας αυτοψίας και τεχνικού ελέγχο όσο και των ευρημάτων που κατέγραψε το συνεργείο της ενάγουσας και τα οποία κατατείνουν στην τέλεση ρευματοκλοπής. Ομοίως δεν προσκομίστηκε από την ενάγουσα κανένα αποδεικτικό μέσο, όπως π.χ. τεχνική έκθεση του συνεργείου της ενάγουσας αναφορικά με την κατάσταση του μετρητή και του κιβωτίου του κατά το χρόνο ελέγχου και με τα ευρήματα που αποτελούν ενδείξεις παραβίασής του, όπως και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της μεθόδου ρευματοκλοπής στην συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. του τρόπου παράνομης επανασύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) . Μόνο δε από το περιεχόμενο της υπ΄ αριθ. .......... /26.02.2024 επιστολής της ενάγουσας και την προσκομισθείσα Ανάλυση Εκτίμησης Ενέργειας Ρευματοκλοπής δεν δύναται να αποδειχθεί το πραγματικό γεγονός της παράνομης επέμβασης στην ως άνω παροχή και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που τη στοιχειοθετούν. Συνεπώς, δεν αποδείχθηκε το πραγματικό γεγονός της αυθαίρετης επανασύνδεσης της ως άνω παροχής με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια ότι η εναγόμενη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη της ρευματοκλοπής κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, δοθέντος ότι η ενάγουσα δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που επικαλείται στο δικόγραφο της αγωγής της, καθώς δεν προσκόμισε κανένα πρόσφορο προς απόδειξη αυτών αποδεικτικό μέσο».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/12/2025 - 09:08

