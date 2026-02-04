ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
Άννα Διανά
Τετάρτη, 04/02/2026 - 08:06

Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα συνεχίζει να διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, επεκτείνοντας πλέον την οικονομική πίεση και στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όλο και περισσότερα νοικοκυριά αδυνατούν να «βγάλουν» τον μήνα, προχωρούν σε περικοπές ακόμη και για βασικές ανάγκες, περιορίζοντας δαπάνες για ψυχαγωγία και ένδυση, ενώ συρρικνώνεται σταθερά η ομάδα εκείνων που δηλώνουν ότι τα καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες

Ισχυρό και διαρκές αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει το κόστος της ενέργειας, με τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης να απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των μηνιαίων δαπανών. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το 65,5% των νοικοκυριών δαπάνησε το 2025 περισσότερα για λογαριασμούς σπιτιού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει την πληρωμή του ρεύματος.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με το 2024, τα ποσοστά παραμένουν υψηλά σε ιστορική βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας εισοδηματικής πίεσης, περιορίζοντας τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν σε άλλες βασικές ή ανελαστικές δαπάνες.

Στη φετινή έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ καταγράφεται αρνητικό ρεκόρ, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται για περισσότερους και σε όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα. Το ποσοστό των νοικοκυριών των οποίων το εισόδημα τελειώνει πριν από το τέλος του μήνα έφτασε στο υψηλότερο διαχρονικά επίπεδο, αυξημένο κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (62,1% έναντι 60,0% το 2024). Στα νοικοκυριά αυτά, το εισόδημα επαρκεί πλέον κατά μέσο όρο για μόλις 18 ημέρες, έναντι 19 ημερών το 2024.

Οι τρεις βασικές κατηγορίες δαπανών στις οποίες συνεχίζουν να κατευθύνονται τα περισσότερα χρήματα των νοικοκυριών είναι οι λογαριασμοί σπιτιού, τα είδη διατροφής και η θέρμανση, ενώ σημαντικό μέρος των δαπανών απορροφούν επίσης η υγεία και τα φάρμακα, καθώς και η μετακίνηση.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύτηκε χθες, το 65,5% των νοικοκυριών δαπάνησε το 2025 περισσότερα για λογαριασμούς σπιτιού και το 65,2% περισσότερα για είδη διατροφής σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, το 39,3% περιόρισε τις δαπάνες για εξόδους ψυχαγωγίας, όπως εστιατόρια, καφέ και σινεμά, ενώ το 35,2% μείωσε τις δαπάνες για ένδυση και υπόδηση. Παρά τη μείωση που καταγράφεται σε σύγκριση με το 2024 στο ποσοστό των νοικοκυριών που καθυστερούν ή αδυνατούν να καλύψουν την πληρωμή του ρεύματος (23,2% από 28,2%) και της θέρμανσης (20,2% από 22,8%), καθώς και δαπανών για φροντιστήρια, εκπαίδευση ή βρεφονηπιακούς σταθμούς (9,5% από 10,5%), η γενικότερη εικόνα της περιόδου από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2025 παραμένει αρνητική, με τα σχετικά ποσοστά να εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Ινστιτούτου, τα ευρήματα της φετινής έρευνας επιβεβαιώνουν την καθοριστική επίδραση των αυξήσεων στα τρόφιμα στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, έστω και ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2024. Το 69,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι αυξήσεις στα είδη διατροφής ήταν εκείνες που τους επηρέασαν περισσότερο, αναγκάζοντάς τους να περιορίσουν άλλες δαπάνες για να ανταπεξέλθουν.

Υψηλό, αν και μειωμένο, παραμένει και το ποσοστό όσων αναφέρουν ως σημαντικότερη επιβάρυνση τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια (53,8%), στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης (17,5%) και στο πετρέλαιο θέρμανσης (13,7%). Χαρακτηριστικό της φετινής έρευνας είναι, τέλος, η αύξηση του ποσοστού όσων εντοπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση σε άλλες δαπάνες πέραν των συνήθων, το οποίο ανήλθε στο 9,1% από 3,7% το 2024, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την άνοδο των ενοικίων, τα οποία το 6,3% των νοικοκυριών κατονομάζει πλέον ως βασική πηγή επιβάρυνσης.

