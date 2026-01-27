Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης

Παρά την εκτίναξη της τιμής η ελληνική αγορά κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που φαίνεται πώς το ψύχος αλλά και η ανάγκη της Ουκρανίας για αυξημένες εισαγωγές λόγω της καταστροφής που έχουν υποστεί οι υποδομές της λόγω του πολέμου. Την ίδια ώρα η μέση χονδρεμπορική τιμή του Ιανουαρίου, που θα αποτελέσει και τη βάση για τη διαμόρφωση των πράσινων τιμολογίων του Φεβρουαρίου δεν προϊδεάζει για δυσάρεστες εκπλήξεις στα νοικοκυριά αφού κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμβριο.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή του Ιανουαρίου μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 109,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 110,04 που έκλεισε τον Δεκέμβριο και 106,45 ευρώ που ήταν η μέση τιμή τον Νοέμβριο. Απομένουν λίγες συνεδριάσεις μέχρι να υπάρχει η πλήρης εικόνα για το πού θα κλείσει η μέση χονδρεμπορική τιμή του Ιανουαρίου και αν δεν υπάρξουν ανατροπές δεν αναμένεται να αποτυπωθούν μεγάλες αποκλίσεις στα πράσινα κυμαινόμενα του Φεβρουαρίου.

Σε επίπεδο ημερήσιας εικόνας, το ενεργειακό μείγμα που διαμορφώθηκε σήμερα στην εγχώρια αγορά αποτυπώνει τις συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε η άνοδος της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς. Οι θερμικές μονάδες φυσικού αερίου σήκωσαν το «βάρος» της παραγωγής ενέργειας που κάλυψαν το 45,56% δίνοντας 96.177 μεγαβατώρες . Οι ΑΠΕ συμμετείχαν σε ποσοστό 30,32% της παραγωγής με 64.021 μεγαβατώρες , οι υδροηλεκτρικές μονάδες το 13,62% με 28.568 μεγαβατώρες, οι λιγνιτικές μονάδες μόλις το 4,05% με 8.568 μεγαβατώρες και οι εισαγωγές ρεύματος το 5,44% με 11.494 μεγαβατώρες. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 157.250 MWh και τα νοικοκυριά απορροφούν τις 95.102 εκ των οποίων οι 10.000 MWh καταναλώνονται στην Κρήτη. Η ζήτηση κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την εποχή με συνέπεια να συγκρατηθεί η τιμή της MWh παρότι είχε άνοδο κατά 29% σε μία ημέρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σαφώς πιο επιβαρυμένη σε σχέση με την Ελλάδα, με τις τιμές να κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της ηπείρου. Ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη καταγράφονται έντονες πιέσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώνεται στα 179,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Ρουμανία στα 184,39 ευρώ, στην Ουγγαρία στα 184,38 ευρώ και στη Σλοβακία στα 185,07 ευρώ, ενώ ακόμη υψηλότερα κινούνται η Πολωνία και η Φινλανδία, με τιμές 221,18 και 216,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντίστοιχα. Στην Κεντρική Ευρώπη, η Γερμανία κινείται στα 130,61 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η Αυστρία στα 159,32 ευρώ και η Ιταλία στα 150,97 ευρώ, διαμορφώνοντας μια εικόνα σαφώς υψηλότερων επιπέδων σε σχέση με την ελληνική αγορά. Στον αντίποδα, η Γαλλία καταγράφει τιμή 94,49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η Ιβηρική παραμένει σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, με την Ισπανία και την Πορτογαλία στα 28,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Την ίδια ώρα, το συμβόλαιο TTF κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, στα 39,92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση κατά 0,22%, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται ουσιαστικά η εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών.