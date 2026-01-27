ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης

Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
Άννα Διανά
Τρίτη, 27/01/2026 - 08:07

Άλμα κατά 29% έκανε σήμερα η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρισμού με την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς να διαμορφώνεται να διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 137,69 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Παρά την εκτίναξη της τιμής η ελληνική αγορά κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που φαίνεται πώς το ψύχος αλλά και η ανάγκη της Ουκρανίας για αυξημένες εισαγωγές λόγω της καταστροφής που έχουν υποστεί οι υποδομές της λόγω του πολέμου. Την ίδια ώρα η μέση χονδρεμπορική τιμή του Ιανουαρίου, που θα αποτελέσει και τη βάση για τη διαμόρφωση των πράσινων τιμολογίων του Φεβρουαρίου δεν προϊδεάζει για δυσάρεστες εκπλήξεις στα νοικοκυριά αφού κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμβριο.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή του Ιανουαρίου μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στα 109,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 110,04 που έκλεισε τον Δεκέμβριο και 106,45 ευρώ που ήταν η μέση τιμή τον Νοέμβριο. Απομένουν λίγες συνεδριάσεις μέχρι να υπάρχει η πλήρης εικόνα για το πού θα κλείσει η μέση χονδρεμπορική τιμή του Ιανουαρίου και αν δεν υπάρξουν ανατροπές δεν αναμένεται να αποτυπωθούν μεγάλες αποκλίσεις στα πράσινα κυμαινόμενα του Φεβρουαρίου.

Σε επίπεδο ημερήσιας εικόνας, το ενεργειακό μείγμα που διαμορφώθηκε σήμερα στην εγχώρια αγορά αποτυπώνει τις συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε η άνοδος της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς. Οι θερμικές μονάδες φυσικού αερίου σήκωσαν το «βάρος» της παραγωγής ενέργειας που κάλυψαν το 45,56% δίνοντας 96.177 μεγαβατώρες . Οι ΑΠΕ συμμετείχαν σε ποσοστό 30,32% της παραγωγής με 64.021 μεγαβατώρες , οι υδροηλεκτρικές μονάδες το 13,62% με 28.568 μεγαβατώρες, οι λιγνιτικές μονάδες μόλις το 4,05% με 8.568 μεγαβατώρες και οι εισαγωγές ρεύματος το 5,44% με 11.494 μεγαβατώρες. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 157.250 MWh και τα νοικοκυριά απορροφούν τις 95.102 εκ των οποίων οι 10.000 MWh καταναλώνονται στην Κρήτη. Η ζήτηση κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την εποχή με συνέπεια να συγκρατηθεί η τιμή της MWh παρότι είχε άνοδο κατά 29% σε μία ημέρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σαφώς πιο επιβαρυμένη σε σχέση με την Ελλάδα, με τις τιμές να κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της ηπείρου. Ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη καταγράφονται έντονες πιέσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώνεται στα 179,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Ρουμανία στα 184,39 ευρώ, στην Ουγγαρία στα 184,38 ευρώ και στη Σλοβακία στα 185,07 ευρώ, ενώ ακόμη υψηλότερα κινούνται η Πολωνία και η Φινλανδία, με τιμές 221,18 και 216,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντίστοιχα. Στην Κεντρική Ευρώπη, η Γερμανία κινείται στα 130,61 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η Αυστρία στα 159,32 ευρώ και η Ιταλία στα 150,97 ευρώ, διαμορφώνοντας μια εικόνα σαφώς υψηλότερων επιπέδων σε σχέση με την ελληνική αγορά. Στον αντίποδα, η Γαλλία καταγράφει τιμή 94,49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η Ιβηρική παραμένει σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, με την Ισπανία και την Πορτογαλία στα 28,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Την ίδια ώρα, το συμβόλαιο TTF κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, στα 39,92 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση κατά 0,22%, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται ουσιαστικά η εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό 26 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα

Γιάννης Τριήρης: Αλαλούμ με την εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπεται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Αλαλούμ με την εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπεται