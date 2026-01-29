ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025

Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 13:56

Τεράστιο το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας στις ΑΠΕ

Σε σχετική ανάρτησή του, αναφέρει:

«Για μια ακόμα χρονιά, η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, οι καθαρές εξαγωγές ανήλθαν στις 3 TWh το 2025, έναντι μόλις 0.3 TWh το 2024. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την Ελλάδα του 2019, που εισήγαγε περίπου το 18% των αναγκών της.

Οι καθαρές εξαγωγές μειώνουν το εμπορικό έλλειμμα της χώρας (-575 εκατ. € δώσαμε το 2023 για ρεύμα) και μας εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές από τους γείτονές μας. Αλλά κυρίως αναδεικνύουν το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας στις ΑΠΕ. Και μας δίνουν ένα ξεκάθαρο στίγμα για το μέλλον».

