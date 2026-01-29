Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025

Σε σχετική ανάρτησή του, αναφέρει:

«Για μια ακόμα χρονιά, η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, οι καθαρές εξαγωγές ανήλθαν στις 3 TWh το 2025, έναντι μόλις 0.3 TWh το 2024. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την Ελλάδα του 2019, που εισήγαγε περίπου το 18% των αναγκών της.



Οι καθαρές εξαγωγές μειώνουν το εμπορικό έλλειμμα της χώρας (-575 εκατ. € δώσαμε το 2023 για ρεύμα) και μας εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές από τους γείτονές μας. Αλλά κυρίως αναδεικνύουν το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας στις ΑΠΕ. Και μας δίνουν ένα ξεκάθαρο στίγμα για το μέλλον».