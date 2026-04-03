Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα

Η επικοινωνιακή στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου έχει προ πολλού καταστεί το τελευταίο οχυρό μιας κυβέρνησης που δείχνει να χάνει την επαφή με το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ (2/4/2026) αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας επιλεκτικής ανάγνωσης των δεδομένων, όπου το «φαίνεσθαι» των πηχυαίων τίτλων επιχειρεί να συσκοτίσει το «είναι» της πολιτικής αποδρομής.

Για ακόμη μία φορά, τα πρωτοσέλιδα των φίλιων προς την κυβέρνηση μέσων ενημέρωσης εστίασαν με θριαμβευτικό τόνο στη διαφορά των 16,5 μονάδων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του δεύτερου ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, η αλήθεια κρύβεται στις λεπτομέρειες που τα φίλια μέσα επιλέγουν να υποβαθμίζουν.

Πρώτο ότι η διαφορά αυτή προκύπτει από την εκτίμηση ψήφου, μια στατιστική προβολή που συχνά λειτουργεί ως «διορθωτικό» εργαλείο, και όχι από την πρόθεση ψήφου. Και δεύτερον ότι με τα ποσοστά που λαμβάνει το κυβερνών κόμμα όχι μόνο στην εν λόγω δημοσκόπηση, αλλά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία, αλλά κινδυνεύει ακόμη και με απώλεια του «μπόνους» των επιπλέον εδρών του πρώτου κόμματος.

Εκεί, όμως, που η δημοσκόπηση γίνεται πραγματικά αποκαλυπτική –και άκρως ανησυχητική για το Μαξίμου– είναι στους ποιοτικούς δείκτες. Μόλις 8 στους 100 πολίτες θεωρούν επαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όταν λοιπόν 9 στους 10 πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές καταιγίδες, η όποια δημοσκοπική διαφορά έχει ακόμη η κυβερνώσα παράταξη είναι δευτερεύουσας σημασίας και βέβαια κινδυνεύει μέρα με τη μέρα να εξανεμιστεί .

Είναι δε αξιοσημείωτο πως, ενώ η χώρα δονείται από αποκαλύψεις, η δημοσκοπική έρευνα απέφυγε επιμελώς να «ακουμπήσει» τα φλέγοντα ζητήματα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μέχρι στιγμής 20 στελέχη της ΝΔ, ανάμεσά τους υπουργοί και βουλευτές βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, η σιωπή των ερωτηματολογίων είναι εκκωφαντική. Ή ακόμη και η τραγωδία των Τεμπών με την κοινωνική οργή για την προσπάθεια συγκάλυψης και τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης να παραμένει έκδηλη, καθώς και το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών που ακουμπάει στην καρδιά του ζητήματος του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας.

Οι πηχυαίοι τίτλοι μπορεί να προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά δεν μπορούν να αναστρέψουν το κλίμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται πλέον σε πορεία αποδρομής. Η δυσαρμονία μεταξύ των αναγκών της κοινωνίας και των προτεραιοτήτων της εξουσίας έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες –γιατί πλέον ακούγεται έντονα για πρόωρες εκλογές- , ο πρωθυπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πραγματικότητα που οι «φίλιες» δημοσκοπήσεις προσπαθούν να ωραιοποιήσουν. Η πραγματική «δημοσκόπηση» γίνεται καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα και στο αίσθημα αδικίας που νιώθει ο πολίτης βλέποντας τα σκάνδαλα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Και εκεί, τα «κουκιά» δεν βγαίνουν.