Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 03/04/2026 - 08:18

Η επικοινωνιακή στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου έχει προ πολλού καταστεί το τελευταίο οχυρό μιας κυβέρνησης που δείχνει να χάνει την επαφή με το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ (2/4/2026) αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας επιλεκτικής ανάγνωσης των δεδομένων, όπου το «φαίνεσθαι» των πηχυαίων τίτλων επιχειρεί να συσκοτίσει το «είναι» της πολιτικής αποδρομής.

Για ακόμη μία φορά, τα πρωτοσέλιδα των φίλιων προς την κυβέρνηση μέσων ενημέρωσης εστίασαν με θριαμβευτικό τόνο στη διαφορά των 16,5 μονάδων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του δεύτερου ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, η αλήθεια κρύβεται στις λεπτομέρειες που τα φίλια μέσα επιλέγουν να υποβαθμίζουν.

Πρώτο ότι η διαφορά αυτή προκύπτει από την εκτίμηση ψήφου, μια στατιστική προβολή που συχνά λειτουργεί ως «διορθωτικό» εργαλείο, και όχι από την πρόθεση ψήφου. Και δεύτερον ότι με τα ποσοστά που λαμβάνει το κυβερνών κόμμα όχι μόνο στην εν λόγω δημοσκόπηση, αλλά σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία, αλλά κινδυνεύει ακόμη και με απώλεια του «μπόνους» των επιπλέον εδρών του πρώτου κόμματος.

Εκεί, όμως, που η δημοσκόπηση γίνεται πραγματικά αποκαλυπτική –και άκρως ανησυχητική για το Μαξίμου– είναι στους ποιοτικούς δείκτες. Μόλις 8 στους 100 πολίτες θεωρούν επαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όταν λοιπόν 9 στους 10 πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές καταιγίδες, η όποια δημοσκοπική διαφορά έχει ακόμη η κυβερνώσα παράταξη είναι δευτερεύουσας σημασίας και βέβαια κινδυνεύει μέρα με τη μέρα να εξανεμιστεί .

Είναι δε αξιοσημείωτο πως, ενώ η χώρα δονείται από αποκαλύψεις, η δημοσκοπική έρευνα απέφυγε επιμελώς να «ακουμπήσει» τα φλέγοντα ζητήματα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μέχρι στιγμής 20 στελέχη της ΝΔ, ανάμεσά τους υπουργοί και βουλευτές βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, η σιωπή των ερωτηματολογίων είναι εκκωφαντική. Ή ακόμη και η τραγωδία των Τεμπών με την κοινωνική οργή για την προσπάθεια συγκάλυψης και τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης να παραμένει έκδηλη, καθώς και το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών που ακουμπάει στην καρδιά του ζητήματος του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας.

Οι πηχυαίοι τίτλοι μπορεί να προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά δεν μπορούν να αναστρέψουν το κλίμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται πλέον σε πορεία αποδρομής. Η δυσαρμονία μεταξύ των αναγκών της κοινωνίας και των προτεραιοτήτων της εξουσίας έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες –γιατί πλέον ακούγεται έντονα για πρόωρες εκλογές- , ο πρωθυπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πραγματικότητα που οι «φίλιες» δημοσκοπήσεις προσπαθούν να ωραιοποιήσουν. Η πραγματική «δημοσκόπηση» γίνεται καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα και στο αίσθημα αδικίας που νιώθει ο πολίτης βλέποντας τα σκάνδαλα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Και εκεί, τα «κουκιά» δεν βγαίνουν.

Γιάννης Τριήρης: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα - Από το «Βρώμικο ΄89» στο «Γαλάζιο ΄26»
Γιάννης Τριήρης: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα - Από το «Βρώμικο ΄89» στο «Γαλάζιο ΄26» 02 Απριλίου 2026

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων