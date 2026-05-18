19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα

O AIB είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, με συνολικά 41 μέλη και 7 παρατηρητές από 36 χώρες. Η Ένωση στηρίζει την προσπάθεια των μελών της για την εναρμονισμένη λειτουργία των Μητρώων Εγγυήσεων Προέλευσης, διενεργώντας περιοδικές επιθεωρήσεις, λειτουργώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης των Μητρώων και παρέχοντας τον χώρο συζήτησης και εξέλιξης των κανόνων λειτουργίας του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των εσωτερικών οργάνων της. Η προηγούμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε το Νοέμβριο 2025 στην Λισαβόνα και η επόμενη προγραμματίζεται για το Νοέμβριο 2026 στην Λιουμπλιάνα.

Όπως σε όλες τις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τις ημέρες πριν και μετά συνεδριάζει το σύνολο των εσωτερικών οργάνων: EECS Unit (responsible for the development and implementation of the European Energy Certificate System EECS), Electricity Scheme Group, Gas Scheme Group και Information System Unit, σε καθένα εκ των οποίων τα μέλη του ΑΙΒ με την συντονισμένη εργασία και την ψήφο τους μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων που διέπουν την λειτουργία των Μητρώων και την από κοινού εξέλιξή τους. Η πιστοποίηση της ενέργειας στην πηγή και η παρακολούθησή της έως την κατανάλωση δίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για την μετάβαση σε μία απανθρακοποιημένη και οικονομικά προσιτή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.