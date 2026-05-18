Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου

Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται «πολύ γρήγορα», λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι.

Η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο παρείχε «περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα αλλά αυτά δεν είναι απεριόριστα», δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών από τη Ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, στην οποία συμμετέχει.

Αναφερόμενος στα εμπορικά αποθέματα, δηλαδή στα αποθέματα αργού που διατίθενται προς πώληση, διευκρίνισε: «Πιστεύω ότι τώρα μειώνονται πολύ γρήγορα».

«Μας μένουν ακόμα αρκετές εβδομάδες αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μειώνονται γρήγορα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στις 13 Μαΐου, ο IEA είχε προειδοποιήσει για μείωση «ρεκόρ» των πετρελαϊκών αποθεμάτων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Περισσότερες από 10 εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες στις προμήθειες στο Στενό του Ορμούζ εξαντλούν τα διεθνή αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ», είχε τονίσει ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση για τις πετρελαϊκές αγορές.

«Η γρήγορη μείωση των αποθεμάτων εν μέσω συνεχούς αναταραχής θα μπορούσε να προμηνύει μελλοντικό άλμα των τιμών», προειδοποίησε.

Τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατ. βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Για να κατευνάσουν τις αγορές, οι 32 χώρες μέλη του οργανισμού είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο τη συντονισμένη αποδέσμευση 426 εκατ. βαρελιών, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο των στρατηγικών τους αποθεμάτων --μια απόφαση άνευ προηγουμένου.