ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
Δευτέρα, 18/05/2026 - 14:31
Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται «πολύ γρήγορα», λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι.

Η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο παρείχε «περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα αλλά αυτά δεν είναι απεριόριστα», δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών από τη Ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, στην οποία συμμετέχει.

Αναφερόμενος στα εμπορικά αποθέματα, δηλαδή στα αποθέματα αργού που διατίθενται προς πώληση, διευκρίνισε: «Πιστεύω ότι τώρα μειώνονται πολύ γρήγορα».

«Μας μένουν ακόμα αρκετές εβδομάδες αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μειώνονται γρήγορα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στις 13 Μαΐου, ο IEA είχε προειδοποιήσει για μείωση «ρεκόρ» των πετρελαϊκών αποθεμάτων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Περισσότερες από 10 εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες στις προμήθειες στο Στενό του Ορμούζ εξαντλούν τα διεθνή αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ», είχε τονίσει ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση για τις πετρελαϊκές αγορές.

«Η γρήγορη μείωση των αποθεμάτων εν μέσω συνεχούς αναταραχής θα μπορούσε να προμηνύει μελλοντικό άλμα των τιμών», προειδοποίησε.

Τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατ. βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Για να κατευνάσουν τις αγορές, οι 32 χώρες μέλη του οργανισμού είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο τη συντονισμένη αποδέσμευση 426 εκατ. βαρελιών, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο των στρατηγικών τους αποθεμάτων --μια απόφαση άνευ προηγουμένου.

