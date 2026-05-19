Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως "ευκαιρία" για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04

Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
Άννα Διανά
Τρίτη, 19/05/2026 - 07:59
Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης στο νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ έστειλαν οι διεθνείς και εγχώριοι επενδυτές, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών με τη ζήτηση να φτάνει κοντά στα 12 δισ. ευρώ.

Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων funds αποτυπώνει το στοίχημα που βλέπουν οι αγορές στο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ έως το 2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ, αποθήκευση, δίκτυα, φυσικό αέριο και data centers, με παράλληλη επέκταση του ομίλου σε νέες αγορές της Ευρώπης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό με την περίοδο της δημόσιας προσφοράς που ξεκίνησε χθες Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 να ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου 2026.

Στη γραμμή αφετηρίας, εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο, που στοχεύει να διατηρήσει ποσοστό 33,4% και την καταστατική μειοψηφία στη ΔΕΗ, καθώς και την CVC Capital, η οποία έχει δεσμευτεί για τοποθέτηση έως 1,2 δισ. ευρώ, βρέθηκαν και μεγάλοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές και hedge funds που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.

Η ΔΕΗ έχει συνδέσει άμεσα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου 2030. Το πλάνο της προβλέπει επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030, με το 95% των επενδύσεων αυτών να κατευθύνεται σε έργα ανάπτυξης το 50% των οποίων αφορά την επέκταση της εκτός Ελλάδας. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ο όμιλος στοχεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος εντός και εκτός Ελλάδας στα 24,3 GW έως το 2030, με νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση, ευέλικτη παραγωγή και μονάδες φυσικού αερίου. Μάλιστα η είσοδο σε νέες χώρες(Ουγγαρία, Πολωνία , Σλοβακία) θα γίνει μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει και την δημιουργία του data center 300 MW στην Κοζάνη, ύψους 1,2 δισ. ευρώ και ήδη η ΔΕΗ βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους παρόχους υπερκλίμακας , με την κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η κάθε μια θα διατεθεί σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα 19,75 ευρώ ανά νέα μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς: στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE ενεργούν ως από κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και από κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Η BofA Securities Europe SA, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως επικεφαλής από κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS, η Jefferies GmbH, η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., η Société Générale και η UniCredit Bank GmbH, Υποκατάστημα Μιλάνου, θα ενεργούν ως από κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Επιπλέον σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ενεργεί ως «Σύμβουλος του Εκδότη» και επίσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Eurobank ,η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank, η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές. Να σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα θέλει οι νέες μετοχές να μπουν σε διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου 2026 και ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία .

