Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής πλήρους αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 (β) του άρθρου 132Ζ και παρ. 1 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011».

Σε περίπτωση ενστάσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την ένστασή τους συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΠΑΥΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΣ.