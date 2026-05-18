Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ

ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
Άννα Διανά
Δευτέρα, 18/05/2026 - 08:02
Την παρέμβαση της ΡΑΑΕΥ για να εξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το διάστημα 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ, εκφράζοντας προβληματισμό για το αυξημένο κόστος που καταγράφηκε στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Ειδικότερα, με επιστολή προς τον επικεφαλής του τομέα ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής, Δημήτρη Φούρλαρη, και κοινοποίηση στον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων ζητά συνάντηση με τη ΡΑΑΕΥ, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη συστηματική παρακράτηση ισχύος κατά τις ώρες 11:00–15:00 και ζητώντας τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς τις συγκεκριμένες ημέρες.

Όπως αναφέρεται οι εντολές λειτουργίας που δίνονται από τον ΑΔΜΗΕ σε θερμικές μονάδες έχουν ως αποτέλεσμα να εκτινάσσεται ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 (ΛΠ3) της Αγοράς Εξισορρόπησης ακόμη και στα 25 ευρώ/MWh, αυξάνοντας το κόστος του ρεύματος που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές.

Αναλυτικά στην επιστολή της Ενωσης, που εκπροσωπεί τους βιομηχανικούς καταναλωτές, είναι πλέον σύνηθες να καταγράφονται μηδενικές τιμές τα μεσημέρια 11.00-15.00, καθώς η υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ κατά κανόνα υπερβαίνει τη ζήτηση παρά τις υψηλές εξαγωγές. Την περίοδο από 5 έως 8 Μαΐου διαπιστώνεται σημαντική μείωση της δηλωμένης διαθεσιμότητας θερμικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων. Επίσης την ίδια περίοδο που η παραγωγή των ΑΠΕ στις ώρες 11.00-15.00 δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με τη βοήθεια των εξαγωγών καταγράφεται μια στρατηγική προσφορών των θερμικών μονάδων που προσπαθήσουν να κρατούν τις τιμές στη DAM όσο ψηλά μπορούν (60-100 ευρώ/MWh).

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές στην DAM δεν ήταν μηδενικές στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες παρατηρείται εκτεταμένη χρήση εντολών λειτουργίας (constraint) από τον ΑΔΜΗΕ σε θερμικές μονάδες που ήταν ήδη ενταγμένες και συγχρονισμένες στην DAM, με ισχύ όμως που εξετάζεται εάν καλύπτει το τεχνικό ελάχιστο τους, την οποία ο ΑΔΜΗΕ ακολούθως αύξησε.

Οι εντολές, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, οδηγούν σε σαφώς υψηλότερη αποζημίωση μέσω της Αγοράς Εξισορρόπησης λόγω του ισχύοντος μηχανισμού pay as bid. Ενώ, όπως υποστηρίζει, η τιμή που αγοράζει ενέργεια ο καταναλωτής πέραν από την τιμής της DAM (Αγορά Επόμενης Ημέρας) να επιβαρύνεται και με τις υψηλές χρεώσεις των λογαριασμών προσαύξησης.

Σύμφωνα με την Ένωση των βιομηχανικών καταναλωτών δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη επιβολής εντολών από τον ΑΔΜΗΕ σε μονάδες ήδη ενταγμένες στην DAM. Μάλιστα σημειώνει ότι η πρακτική αυτή συνεπάγεται σημαντική αύξηση του κόστους του ΛΠ3 και, κατ’ επέκταση, της συνολικής επιβάρυνσης της αγοράς.

Συμπερασματικά η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι υπάρχει ενδεχόμενη συστηματική παρακράτηση ισχύος κατά τις ώρες 11:00–15:00 και ότι είναι αναγκαίο να γίνει έλεγχος εάν η ισχύς με την οποία εντάσσονται θερμικές μονάδες στην DAM ανταποκρίνονται στα τεχνικά τους ελάχιστα. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί εάν γίνεται αξιοποίηση των εντολών υποχρεωτικής λειτουργίας (constraint) με στόχο την αύξηση της αποζημίωσης, ακόμα και για μονάδες που ήταν ήδη ενταγμένες στην DAM.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ η διαμόρφωση των τιμών την περίοδο από 5-8 Μαΐου δεν αντανακλά τα θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς–ζήτησης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΕΒΙΚΕΝ ζητά:

  • Τη διενέργεια ελέγχου των προσφορών θερμικών μονάδων κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ως τα τεχνικά ελάχιστα τους.
  • Την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας της χρήσης constraints σε μονάδες ενταγμένες στη DAM.
  • Την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του κόστους απωλειών συστήματος, ιδίως ως προς τη χρήση της τιμής της αγοράς εξισορρόπησης έναντι της τιμής DAM.
