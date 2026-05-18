Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ

Την παρέμβαση της ΡΑΑΕΥ για να εξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το διάστημα 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ, εκφράζοντας προβληματισμό για το αυξημένο κόστος που καταγράφηκε στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Ειδικότερα, με επιστολή προς τον επικεφαλής του τομέα ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής, Δημήτρη Φούρλαρη, και κοινοποίηση στον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων ζητά συνάντηση με τη ΡΑΑΕΥ, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη συστηματική παρακράτηση ισχύος κατά τις ώρες 11:00–15:00 και ζητώντας τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς τις συγκεκριμένες ημέρες.

Όπως αναφέρεται οι εντολές λειτουργίας που δίνονται από τον ΑΔΜΗΕ σε θερμικές μονάδες έχουν ως αποτέλεσμα να εκτινάσσεται ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 (ΛΠ3) της Αγοράς Εξισορρόπησης ακόμη και στα 25 ευρώ/MWh, αυξάνοντας το κόστος του ρεύματος που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές.

Αναλυτικά στην επιστολή της Ενωσης, που εκπροσωπεί τους βιομηχανικούς καταναλωτές, είναι πλέον σύνηθες να καταγράφονται μηδενικές τιμές τα μεσημέρια 11.00-15.00, καθώς η υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ κατά κανόνα υπερβαίνει τη ζήτηση παρά τις υψηλές εξαγωγές. Την περίοδο από 5 έως 8 Μαΐου διαπιστώνεται σημαντική μείωση της δηλωμένης διαθεσιμότητας θερμικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων. Επίσης την ίδια περίοδο που η παραγωγή των ΑΠΕ στις ώρες 11.00-15.00 δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με τη βοήθεια των εξαγωγών καταγράφεται μια στρατηγική προσφορών των θερμικών μονάδων που προσπαθήσουν να κρατούν τις τιμές στη DAM όσο ψηλά μπορούν (60-100 ευρώ/MWh).

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές στην DAM δεν ήταν μηδενικές στις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες παρατηρείται εκτεταμένη χρήση εντολών λειτουργίας (constraint) από τον ΑΔΜΗΕ σε θερμικές μονάδες που ήταν ήδη ενταγμένες και συγχρονισμένες στην DAM, με ισχύ όμως που εξετάζεται εάν καλύπτει το τεχνικό ελάχιστο τους, την οποία ο ΑΔΜΗΕ ακολούθως αύξησε.

Οι εντολές, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, οδηγούν σε σαφώς υψηλότερη αποζημίωση μέσω της Αγοράς Εξισορρόπησης λόγω του ισχύοντος μηχανισμού pay as bid. Ενώ, όπως υποστηρίζει, η τιμή που αγοράζει ενέργεια ο καταναλωτής πέραν από την τιμής της DAM (Αγορά Επόμενης Ημέρας) να επιβαρύνεται και με τις υψηλές χρεώσεις των λογαριασμών προσαύξησης.

Σύμφωνα με την Ένωση των βιομηχανικών καταναλωτών δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη επιβολής εντολών από τον ΑΔΜΗΕ σε μονάδες ήδη ενταγμένες στην DAM. Μάλιστα σημειώνει ότι η πρακτική αυτή συνεπάγεται σημαντική αύξηση του κόστους του ΛΠ3 και, κατ’ επέκταση, της συνολικής επιβάρυνσης της αγοράς.

Συμπερασματικά η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι υπάρχει ενδεχόμενη συστηματική παρακράτηση ισχύος κατά τις ώρες 11:00–15:00 και ότι είναι αναγκαίο να γίνει έλεγχος εάν η ισχύς με την οποία εντάσσονται θερμικές μονάδες στην DAM ανταποκρίνονται στα τεχνικά τους ελάχιστα. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί εάν γίνεται αξιοποίηση των εντολών υποχρεωτικής λειτουργίας (constraint) με στόχο την αύξηση της αποζημίωσης, ακόμα και για μονάδες που ήταν ήδη ενταγμένες στην DAM.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ η διαμόρφωση των τιμών την περίοδο από 5-8 Μαΐου δεν αντανακλά τα θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς–ζήτησης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΕΒΙΚΕΝ ζητά: