Το πράσινο υδρογόνο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία για την Ευρώπη
19/05/2026 - 10:15
Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
19/05/2026 - 09:57
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύμα συνάδελφο της εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια
19/05/2026 - 09:13
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
19/05/2026 - 08:45
Ο ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
19/05/2026 - 08:22
Η nrg εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω και ενισχύει τη φυσική της παρουσία στην Αττική
19/05/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο πόλεμος παρουσιάζεται ως “ευκαιρία” για τον τουρισμό
19/05/2026 - 08:03
Μειώσεις έως 85% στο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
19/05/2026 - 08:00
Ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο Στάσση- Τριπλάσια της προσφοράς η ζήτηση για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
19/05/2026 - 07:59
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι
19/05/2026 - 06:51
Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
19/05/2026 - 06:51
Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος
19/05/2026 - 06:51
ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
18/05/2026 - 08:04

Γιατί κάποιοι βάζουν το χαρτί τουαλέτας στο... ψυγείο;
Newsroom
Τρίτη, 19/05/2026 - 06:51
Τι δουλειά έχει το χαρτί υγείας μέσα στο ψυγείο; Ειδικοί αξιολογούν το hack που έγινε viral στα social media.

Τα social media αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο που μας επιτρέπει να ανταλλάσσουμε ιδέες και πρακτικές συμβουλές - ακόμη και για το πώς ένα ρολό χαρτί υγείας μπορεί να… «βελτιώσει» το ψυγείο.

Ναι, σωστά. Πρόσφατα, χρήστες των social media πρότειναν να αντικαταστήσουμε το κλασικό κουτάκι μαγειρικής σόδας στο πίσω μέρος του ψυγείου με ένα ρολό χαρτί υγείας.

Λειτουργεί όμως πραγματικά αυτό το παράξενο trick; Το Family Handyman απευθύνθηκε σε ειδικούς και παρουσιάζει τι λένε οι επαγγελματίες.

Γιατί να βάλεις χαρτί υγείας στο ψυγείο;

Σύμφωνα με τον Ruiz Asri, συντάκτη του Honest Food Talks, το μυστικό βρίσκεται στην απορροφητικότητα του χαρτιού υγείας. Η υγρασία στο ψυγείο μπορεί να συμβάλει σε μούχλα και δυσάρεστες οσμές, και το χαρτί υγείας υποτίθεται ότι απορροφά την περίσσεια υγρασία και τις οσμές.

Αναφορές σε αυτό το trick υπάρχουν ήδη από το 2015, όμως η χρήση του ως «αποσμητικού» έγινε πιο διαδεδομένη πρόσφατα, κυρίως μέσω TikTok και Facebook.

Λειτουργεί πραγματικά;

Η απάντηση είναι: σε έναν βαθμό, ναι. Μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση οσμών, αλλά υπάρχουν πιο αποτελεσματικές λύσεις που καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και είναι λίγο πιο πρακτικές.

Μία χρήστης που το δοκίμασε αναφέρει ότι βοήθησε προσωρινά σε έντονες οσμές από ψάρι στο ψυγείο της, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνιμο.

Εναλλακτικές λύσεις για οσμές στο ψυγείο

Η πιο κλασική λύση είναι η μαγειρική σόδα, που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες ως φυσικό αποσμητικό. Εξουδετερώνει οξέα που προκαλούν οσμές και χρειάζεται αντικατάσταση περίπου κάθε τρεις μήνες.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν ενεργό άνθρακα, που παγιδεύει τα σωματίδια των οσμών, καθώς και βαμβάκι με βανίλια για πιο «ευχάριστο» άρωμα μέσα στο ψυγείο.

Για πιο μόνιμες λύσεις, ορισμένα σύγχρονα ψυγεία διαθέτουν φίλτρα UV που μειώνουν βακτήρια και μούχλα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των οσμών.

Τέλος, υπάρχουν και πιο οικονομικές DIY μέθοδοι, όπως εφημερίδα και κάρβουνο, που μπορούν επίσης να βοηθήσουν σε έντονες περιπτώσεις δυσάρεστων οσμών.

Συμπέρασμα

Το χαρτί υγείας στο ψυγείο μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρόχειρη, προσωρινή λύση, όμως δεν είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή. Υπάρχουν πιο αξιόπιστες μέθοδοι για να διατηρήσετε το ψυγείο καθαρό και χωρίς οσμές μακροπρόθεσμα.

Ένα «αθόρυβο» ενεργειακό βαρίδι στο σπίτι: Η συσκευή που ανεβάζει τους λογαριασμούς ρεύματος 19 Μαϊος 2026
Απλά κόλπα που θα κρατήσουν το σπίτι σου δροσερό όλο το καλοκαίρι 19 Μαϊος 2026
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα μαγνητάκια στο ψυγείο σου
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
