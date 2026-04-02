Γιάννης Τριήρης: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα - Από το «Βρώμικο ΄89» στο «Γαλάζιο ΄26»

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

Γιάννης Τριήρης: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα - Από το «Βρώμικο ΄89» στο «Γαλάζιο ΄26»

Γιάννης Τριήρης: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα - Από το «Βρώμικο ΄89» στο «Γαλάζιο ΄26»
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 02/04/2026 - 08:11

Ο Καρλ Μαρξ είχε γράψει πως η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα. Σήμερα, στην Ελλάδα του 2026, η ρήση αυτή μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς η χώρα ζει εξελίξεις που βαραίνουν ακόμη περισσότερο το ήδη τραυματισμένο αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Η είδηση για της νέας δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκει δεκατρείς υπουργούς, υφυπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη είδηση της επικαιρότητας. Συνιστά μια καμπή που δοκιμάζει ευθέως το αφήγημα της «αριστείας» και της «νομιμότητας», πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πολιτική κυριαρχία των τελευταίων ετών του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για όσους θυμούνται το λεγόμενο «Βρώμικο '89», οι συνειρμοί προκαλούν ανατριχίλα, αλλά και μια πικρή ειρωνεία. Τότε, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πρωτοστάτησε σε μια επιχείρηση «κάθαρσης» που πολλοί χαρακτήρισαν ως πολιτική εξόντωση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Σήμερα, τριάντα επτά χρόνια μετά, ο γιος του τότε πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται αντιμέτωπος με το δικό του «σκάνδαλο Κοσκωτά», μόνο που αυτή τη φορά οι πρωταγωνιστές φορούν το προσωπείο του «εκσυγχρονισμού» και της «αριστείας». Αν ο Κοσκωτάς ήταν το σύμβολο της οικονομικής ασυδοσίας των '80s, ο ΟΠΕΚΕΠΕ του 2026 είναι το σύμβολο της λεηλασίας του ευρωπαϊκού χρήματος και της εξαπάτησης του αγροτικού κόσμου από ένα σύστημα που θεώρησε το κράτος ως ιδιωτικό του οικόπεδο.

Η εμπλοκή δεκατριών στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε μια υπόθεση που ερευνάται από τις ευρωπαϊκές αρχές —και όχι από ελεγχόμενους εγχώριους μηχανισμούς— γκρεμίζει οριστικά το αφήγημα της «κανονικότητας. Όπως το '89 η χώρα οδηγήθηκε σε μια παρατεταμένη κρίση με πρόσχημα την ηθική, έτσι και το 2026 η ηθική επιστρέφει ως αίτημα, όχι ως όπλο εξόντωσης αντιπάλων, αλλά ως ανάγκη επιβίωσης της ίδιας της Δημοκρατίας.

Η σύγκριση όμως δεν σταματά στο οικονομικό επίπεδο. Το 1989 η Ελλάδα συγκλονίστηκε από τις τηλεφωνικές υποκλοπές, ένα σκάνδαλο που στιγμάτισε την πολιτική ζωή. Σήμερα, το φάντασμα των υποκλοπών επέστρεψε με τη μορφή του Predator και των «νόμιμων» επισυνδέσεων της ΕΥΠ.

Η χρήση κρατικών μηχανισμών για την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων ή ακόμη και κυβερνητικών στελεχών συνιστά πλήγμα για τη δημοκρατική ομαλότητα, ανεξαρτήτως πολιτικής συγκυρίας. Εκεί όπου κάποτε γινόταν λόγος για «παρακράτος», σήμερα οι ίδιες κατηγορίες επιστρέφουν, αυτή τη φορά με διαφορετικό πρόσημο αλλά με παρόμοια ουσία.

Η χώρα δεν αντέχει άλλο «βρώμικο». Η ιστορία μπορεί να επαναλαμβάνεται, αλλά οι πολίτες δεν είναι πια οι ίδιοι. Η απαίτηση για πραγματική κάθαρση, χωρίς τις «ανίερες συμμαχίες» και τους τακτικισμούς του 1989, είναι το μόνο που μπορεί να λυτρώσει την πολιτική ζωή από τη σημερινή παρακμή.

Ο κ. Μητσοτάκης και όσοι υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ εμπλέκονται στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ -και των υποκλοπών- , βρίσκονται ενώπιον της κρίσης της ιστορίας, και αυτή τη φορά, καμία επικοινωνιακή καταιγίδα δεν μπορεί να ξεπλύνει τις ευθύνες που αναδύονται από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το «Βρώμικο '89» ήταν η τραγωδία μιας εποχής. Το «Γαλάζιο '26» είναι η φάρσα μιας κυβέρνησης που πίστεψε ότι είναι υπεράνω του νόμου.

Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης
Γιάννης Τριήρης: Πάνω οι τιμές κάτω η ανάπτυξη και στο δια ταύτα αλλαγής κυβέρνησης 01 Απριλίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα 03 Απριλίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα

Γιάννης Τριήρης: Και οι κρίνοντες κρίνονται;
Γιάννης Τριήρης: Και οι κρίνοντες κρίνονται;

Γιάννης Τριήρης: Μάθαμε να αδιαφορούμε και να τα ανεχόμαστε όλα;
Γιάννης Τριήρης: Μάθαμε να αδιαφορούμε και να τα ανεχόμαστε όλα;

Γιάννης Τριήρης: … Η γυναίκα του Καίσαρα
Γιάννης Τριήρης: … Η γυναίκα του Καίσαρα

Γιάννης Τριήρης: Κράτος Δικαίου - Ό,τι ο λαός ξέρει και οι ταγοί ξορκίζουν
Γιάννης Τριήρης: Κράτος Δικαίου - Ό,τι ο λαός ξέρει και οι ταγοί ξορκίζουν

Σ. Φάμελλος: Δικαιοσύνη παντού σημαίνει πρόσβαση στα αγαθά του νερού, της ενέργειας, του περιβάλλοντος
Σ. Φάμελλος: Δικαιοσύνη παντού σημαίνει πρόσβαση στα αγαθά του νερού, της ενέργειας, του περιβάλλοντος