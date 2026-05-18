ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12

Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili

Newsroom
Δευτέρα, 18/05/2026 - 13:23
Δυναμικό «παρών» έδωσε η ZeniΘ στα TEDx UniversityOfCrete και TEDx Mavili, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαΐου αντίστοιχα, υποστηρίζοντας δύο διοργανώσεις που δίνουν βήμα στις νέες γενιές και αναδεικνύουν σύγχρονες οπτικές και προβληματισμούς. Με οδηγό τη σκέψη ότι οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν την ανθρώπινη ενέργεια, η ZeniΘ στάθηκε δίπλα σε μια δυναμική κοινότητα που εξελίσσεται, μαθαίνει και διαμορφώνει τη δική της πορεία.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Zen Energy booth, να ενημερωθούν για ενεργειακά θέματα, να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι που συνδύαζε γνώση και διασκέδαση και να κερδίσουν branded δώρα. Με κεντρικό μήνυμα «Master Your Costs. Zen Your Energy», η ZeniΘ έφερε την ενέργεια πιο κοντά στο κοινό, με μια μοναδική, διαδραστική προσέγγιση που ανέδειξε τη διαχείρισή της με τρόπο απλό, σύγχρονο και ουσιαστικό. Μέσα από το «Ζεν ή Δεν;», ένα σύντομο και ευχάριστο quiz προσωπικότητας πέντε ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε καθημερινά, οικεία σενάρια και να ανακαλύψουν τον δικό τους ενεργειακό τύπο, από τον ZEN Master έως τον Adrenaline Junkie ή τον Chill Traveler.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ενεργειακές λύσεις της ZeniΘ, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα Power Home Student, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίζει τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες των φοιτητών μέσα από ευέλικτες και προσιτές λύσεις.

Ο Julien Bettinger, Retail Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Η παρουσία μας στα TEDx Crete και TEDx Mavili είναι κάτι περισσότερο από μια συμμετοχή. Είναι μια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη νέα γενιά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες της και να αντλήσουμε έμπνευση από τον τρόπο που σκέφτεται και δημιουργεί. Στη ZeniΘ, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση γύρω από τα ενεργειακά θέματα, με έναν τρόπο σύγχρονο, απλό και πιο διαδραστικό, καθώς πιστεύουμε ότι η γνώση γίνεται πιο ουσιαστική όταν συνδυάζεται με την εμπειρία».

Η ZeniΘ συνεχίζει να προσφέρει κορυφαία ενέργεια σε ιδέες και δράσεις με άξονα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη ενέργεια ως κινητήρια δύναμη για δημιουργία, καινοτομία και εξέλιξη.

