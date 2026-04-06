ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται

Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 06/04/2026 - 08:03

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς άλλη μια ιστορία κακοδιαχείρισης. Είναι το καθρεφτάκι της παρακμής ενός ολόκληρου καθεστωτικού συστήματος εξουσίας που μάλιστα τώρα επιχειρεί να αναθεωρήσει και την ίδια την έννοια της νομιμότητας.

Το σκάνδαλο με το φαγοπότι των αγροτικών επιδοτήσεων, που έχει θέσει στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από την απλή διαφθορά. Την προσπάθεια ηθικής και νομικής νομιμοποίησης των κάθε είδους παρανομιών με την δικαιολογία του ρουσφετιού.

Ακούμε με έκπληξη, όχι μόνο τους εμπλεκόμενους βουλευτές αλλά και στελέχη της κυβερνώσας παράταξης που (ακόμη) δεν περιλαμβάνονται στις δικογραφίες, να ισχυρίζονται το αδιανόητο. Ότι δεν παρανόμησαν, αλλά απλώς έκαναν τη «δουλειά» τους.

Ποια είναι όμως αυτή η «δουλειά»; Σύμφωνα με τη δική τους οπτική, η άσκηση πίεσης στη Δημόσια Διοίκηση για να «ικανοποιηθούν» αιτήματα ψηφοφόρων τους είναι μια θεμιτή κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Ας το πούμε με το όνομά του. Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι εξαγορά ψήφων. Όταν ένας βουλευτής χρησιμοποιεί το «βουλευτιλίκι» του για να απαιτήσει την καταβολή κοινοτικού ή δημόσιου χρήματος σε άτομα που οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες έχουν ήδη αποκλείσει βάσει νόμου, τότε δεν προωθεί «δίκαια αιτήματα». Παρανομεί, παρεμβαίνει στο έργο της διοίκησης και κλέβει από την τσέπη του έντιμου πολίτη.

Αυτή η νοοτροπία είναι που κρατά τη χώρα δέσμια ενός αναχρονιστικού μοντέλου. Για τη σημερινή κυβέρνηση, το κράτος δεν είναι ένας θεσμός που υπηρετεί τον πολίτη ισότιμα, αλλά ένα λάφυρο που διανέμεται στους «ημετέρους».

Στην οικονομία οι πόροι δεν κατευθύνονται εκεί που υπάρχει ανάγκη ή προοπτική ανάπτυξης, αλλά εκεί που υπάρχουν «προσβάσεις», ενώ η αξιοκρατία υποχωρεί μπροστά στις κομματικές πιέσεις. Και στη συνέχεια στο Κράτος Δικαίου, οι θεσμοί εργαλειοποιούνται για να καλύψουν τις αυθαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας.

Είναι προκλητικό να προσπαθούν να μας πείσουν ότι η μεσολάβηση για την καταστρατήγηση των κανόνων είναι μέρος των καθηκόντων τους. Η πραγματική δουλειά του βουλευτή, του υπουργού και του πρωθυπουργού είναι η νομοθέτηση για το κοινό καλό, ο έλεγχος της εξουσίας και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Όσο βαφτίζουν το ρουσφέτι «κοινωνική ευαισθησία» και τη διαπλοκή «προώθηση αιτημάτων», η χώρα θα συνεχίσει την κατηφορική της πορεία. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι η απόδειξη ότι η κυβερνητική παράταξη έχει χάσει κάθε επαφή με την έννοια της πολιτικής ηθικής.

Το «απίστευτο» πλέον έγινε καθημερινότητα. Και όσο η δικαιοσύνη (ειδικά η ευρωπαϊκή, αφού η εγχώρια συχνά «σκοντάφτει») ερευνά τις δικογραφίες, εμείς οφείλουμε να θυμόμαστε ότι δουλειά τους δεν είναι να μοιράζουν το χρήμα μας στους φίλους τους. Η δουλειά τους είναι να κυβερνούν με δικαιοσύνη, και όπως αποδεικνύεται, δεν την κάνουν καθόλου καλά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

