Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση

Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 15:26

Στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως ως προς τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται η Ελλάδα, με ποσοστά διπλάσια από τον ευρωπαϊκό και σχεδόν τριπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο σύμφωνα με την ετήσια Παγκόσμια Επισκόπηση Ηλεκτρικής Ενέργειας του think tank Ember.

H έκθεση αναλύει τα δεδομένα της ηλεκτροπαραγωγής από 215 χώρες του κόσμου για το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν:

-Η Ελλάδα είναι στην 3η θέση ως προς το ποσοστό ηλιακής ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με 22% από 20% το 2024. Στην πρώτη θέση είναι η Ουγγαρία με 27% και στη δεύτερη θέση η Χιλή με 25%. Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι στο 8,7% και στην ΕΕ είναι στο 13,1%. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ηλιακή ενέργεια κατά κεφαλήν, η χώρα μας είναι στην 6η θέση με 1300 κιλοβατώρες ετησίως.

-Σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια και το ποσοστό της επί του συνόλου της ηλεκτροπαραγωγής η Ελλάδα είναι στην 9η θέση με ποσοστό 20%. Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι στο 8,5% και στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 17,1%.

Όπως σημειώνεται, διεθνώς οι καθαρές πηγές ενέργειας αναπτύχθηκαν αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψουν όλη τη νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, αποτρέποντας έτσι την αύξηση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων. Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά από το 2020 χωρίς αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και μόνο η πέμπτη χρονιά χωρίς αύξηση αυτόν τον αιώνα. Η Κίνα και η Ινδία, ιστορικά οι χώρες που συνέβαλαν περισσότερο στην παγκόσμια αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, κατέγραψαν πτώση στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2025. Και στις δύο χώρες, τα ρεκόρ προσθηκών καθαρής ενέργειας ξεπέρασαν την αύξηση της ζήτησης.

Η ηλιακή ενέργεια κάλυψε τα τρία τέταρτα της καθαρής αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 ενώ η άνοδος που κατέγραψε ήταν 18 φορές μεγαλύτερη από αυτή του φυσικού αερίου, του μόνου ορυκτού καυσίμου που αυξήθηκε το 2025. Η παγκόσμια παραγωγή ηλιακής ενέργειας είναι πλέον στο ίδιο μέγεθος με τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 15:31

