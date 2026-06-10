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Σύμφωνο για τη Μεσόγειο: Η ΕΕ θα κινητοποιήσει έως και 25 δισ. ευρώ για ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες έως το 2035
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Τετάρτη, 10/06/2026 - 09:44
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει σήμερα τη διαμεσογειακή συνεργασία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καθαρή τεχνολογία (T-MED), μια εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του συμφώνου για τη Μεσόγειο.

Η T-MED έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου, παραγωγής καθαρής τεχνολογίας και σύγχρονων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, στηρίζοντας μια πιο ολοκληρωμένη, βιώσιμη και διασυνδεδεμένη μεσογειακή αγορά ενέργειας.

Η T-MED, που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας από την Επίτροπο για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα και τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν, έχει στόχο να κινητοποιήσει έως και 25 δισ. ευρώ σε αναμενόμενες επενδύσεις έως το 2035. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 5 δισ. ευρώ σε εγγυοδοτική ικανότητα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+. Αυτή η εγγυοδοτική ικανότητα θα βοηθήσει να αποδεσμευτούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς που καλύπτονται από την T-MED.

Στον πυρήνα της, η T-MED επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή συνεργασία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Έως το 2035, η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ύψους 15 γιγαβάτ, να στηρίξει κανονιστικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες εταίρους, και να βοηθήσει στη δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας στους τομείς της καθαρής ενέργειας.

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