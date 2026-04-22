Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας

Συνάντηση με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΟΚ με 62% απώλεια εσόδων το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου!! Σε κρίσιμο σημείο η βιωσιμότητα των φωτοβολταϊκών παραγωγών

Συνάντηση εργασίας με βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας από το σύνολο σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων πραγματοποίησε στις 20/04/2026 η ΠΟΣΠΗΕΦ, με αντικείμενο τη δραματική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτριος Κούβελας και Θεόδωρος Καράογλου, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, εκπρόσωποι της Βουλευτού Ράνιας Θρασκιά και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου, ο Βουλευτής και προσωρινός Πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού, Νικόλαος Παπαδόπουλος καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ κ. Γιάννης Κυανίδης παρουσίασε στοιχεία από τη μελέτη που έχει εκπονήσει για την ΠΟΣΠΗΕΦ, ο καθηγητής του ΑΠΘ Παντελής Μπίσκας, που αποδεικνύουν την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, ως αποτέλεσμα του κακού ενεργειακού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε τα τελευταία έτη με την άναρχη ανάπτυξης των ΑΠΕ, χωρίς την αντίστοιχη υλοποίηση των απαραίτητων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Κυανίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η απώλεια εσόδων για τους Φ/Β σταθμούς στο πρώτο 20ήμερο του Απριλίου ξεπέρασε το 62%!

Ιδιαίτερη έμφαση κατά την παρουσίαση του κ. Κυανίδη δόθηκε:

στη ραγδαία αύξηση των περικοπών ενέργειας , οι οποίες εκτιμάται ότι το 2026 θα φτάσουν τις 3,5GWh, επίπεδα που αντιστοιχούν στην κατανάλωση περίπου 1.000.000 νοικοκυριών

στην ετήσια απώλεια των εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β σταθμών που ξεπερνά το 40% για τα επόμενα 4 έτη.

στη δημιουργία σοβαρού προβλήματος ρευστότητας και βιωσιμότητας, που ήδη έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 2.200 μεταβιβάσεις μικρών φωτοβολταϊκών έργων την τελευταία διετία.

Όπως τονίστηκε, η κατάσταση αυτή δεν πλήττει μόνο τους παραγωγούς, αλλά και τους καταναλωτές, καθώς η απώλεια φθηνής ενέργειας από ΑΠΕ λόγω ανυπαρξίας μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή δηλαδή τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που πληρώνουν πανάκριβα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Γιάννης Παναγής, τόνισε ότι: «οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών έχουν μετατραπεί σήμερα σε σύγχρονες “Ιφιγένειες” της ενεργειακής μετάβασης, καλούμενοι να επωμιστούν το κόστος μιας αποτυχημένης και αποσπασματικής πολιτικής. Την ώρα που η Πολιτεία πανηγυρίζει για τη διείσδυση των ΑΠΕ, οι παραγωγοί οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία λόγω περικοπών, μηδενικών και αρνητικών τιμών, χωρίς καμία ουσιαστική προστασία.

Την ίδια στιγμή, στην αγορά προμήθειας καταγράφονται φαινόμενα υπερκερδοφορίας, ενώ η σημερινή δομή της αγοράς ευνοεί ξεκάθαρα λίγους ισχυρούς καθετοποιημένους ομίλους, σε βάρος των χιλιάδων μικρομεσαίων επενδυτών που στήριξαν την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η αγορά θα οδηγηθεί σε βίαιη αναδιάρθρωση, με μαζική έξοδο μικρών παραγωγών (ήδη μεγάλος αριθμός Φ/Β σταθμών έχει μεταβιβαστεί σε λίγους καθετοποιημένους ομίλους) και περαιτέρω συγκέντρωση ισχύος σε λίγα χέρια — μια εξέλιξη που δεν συνάδει με την έννοια της ενεργειακής δημοκρατίας, αλλά με ενεργειακή ολιγαρχία και είναι κάτι που δεν τιμά μία χώρα όπως η δική μας».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΠΗΕΦ ενημέρωσε του βουλευτές για το ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που έχει καταθέσει στο ΥΠΕΝ και το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Δημιουργία έκτακτου μηχανισμού στήριξης για την αντιστάθμιση των απωλειών από περικοπές και μηδενικές και αρνητικές τιμές. Άμεση παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης (FiP) κατά 7 έτη , ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων. Αναθεώρηση του πλαισίου μηδενικών τιμών , με αύξηση των ωρών αποζημίωσης, όπως ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιτάχυνση επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας , καθώς και επιδότηση για εγκατάσταση μπαταριών behind the meter σε υφιστάμενους Φ/Β σταθμούς. Προσωρινή αναστολή υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ , έως ότου εξισορροπηθεί η αγορά με την είσοδο μονάδων αποθήκευσης, όπως προβλέπει το ΕΣΕΚ. Επιδότηση για εγκατάσταση μπαταριών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επιτάχυνση εξηλεκτρισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι βουλευτές που συμμετείχαν δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τα αιτήματα και να προωθήσουν σχετικές πρωτοβουλίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της προς όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών και τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας.