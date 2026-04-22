Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
ΚΟΣΜΟΣ
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας

Newsroom
Τετάρτη, 22/04/2026 - 12:50

Συνάντηση με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΟΚ με 62% απώλεια εσόδων το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου!! Σε κρίσιμο σημείο η βιωσιμότητα των φωτοβολταϊκών παραγωγών

Συνάντηση εργασίας με βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας από το σύνολο σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων πραγματοποίησε στις 20/04/2026 η ΠΟΣΠΗΕΦ, με αντικείμενο τη δραματική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτριος Κούβελας και Θεόδωρος Καράογλου, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, εκπρόσωποι της Βουλευτού Ράνιας Θρασκιά και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου, ο Βουλευτής και προσωρινός Πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού, Νικόλαος Παπαδόπουλος καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ κ. Γιάννης Κυανίδης παρουσίασε στοιχεία από τη μελέτη που έχει εκπονήσει για την ΠΟΣΠΗΕΦ, ο καθηγητής του ΑΠΘ Παντελής Μπίσκας, που αποδεικνύουν την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, ως αποτέλεσμα του κακού ενεργειακού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε τα τελευταία έτη με την άναρχη ανάπτυξης των ΑΠΕ, χωρίς την αντίστοιχη υλοποίηση των απαραίτητων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Κυανίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η απώλεια εσόδων για τους Φ/Β σταθμούς στο πρώτο 20ήμερο του Απριλίου ξεπέρασε το 62%!

Ιδιαίτερη έμφαση κατά την παρουσίαση του κ. Κυανίδη δόθηκε:

  • στη ραγδαία αύξηση των περικοπών ενέργειας, οι οποίες εκτιμάται ότι το 2026 θα φτάσουν τις 3,5GWh, επίπεδα που αντιστοιχούν στην κατανάλωση περίπου 1.000.000 νοικοκυριών
  • στην ετήσια απώλεια των εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β σταθμών που ξεπερνά το 40% για τα επόμενα 4 έτη.
  • στη δημιουργία σοβαρού προβλήματος ρευστότητας και βιωσιμότητας, που ήδη έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 2.200 μεταβιβάσεις μικρών φωτοβολταϊκών έργων την τελευταία διετία.

Όπως τονίστηκε, η κατάσταση αυτή δεν πλήττει μόνο τους παραγωγούς, αλλά και τους καταναλωτές, καθώς η απώλεια φθηνής ενέργειας από ΑΠΕ λόγω ανυπαρξίας μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή δηλαδή τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που πληρώνουν πανάκριβα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Γιάννης Παναγής, τόνισε ότι: «οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών έχουν μετατραπεί σήμερα σε σύγχρονες “Ιφιγένειες” της ενεργειακής μετάβασης, καλούμενοι να επωμιστούν το κόστος μιας αποτυχημένης και αποσπασματικής πολιτικής. Την ώρα που η Πολιτεία πανηγυρίζει για τη διείσδυση των ΑΠΕ, οι παραγωγοί οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία λόγω περικοπών, μηδενικών και αρνητικών τιμών, χωρίς καμία ουσιαστική προστασία.

Την ίδια στιγμή, στην αγορά προμήθειας καταγράφονται φαινόμενα υπερκερδοφορίας, ενώ η σημερινή δομή της αγοράς ευνοεί ξεκάθαρα λίγους ισχυρούς καθετοποιημένους ομίλους, σε βάρος των χιλιάδων μικρομεσαίων επενδυτών που στήριξαν την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η αγορά θα οδηγηθεί σε βίαιη αναδιάρθρωση, με μαζική έξοδο μικρών παραγωγών (ήδη μεγάλος αριθμός Φ/Β σταθμών έχει μεταβιβαστεί σε λίγους καθετοποιημένους ομίλους) και περαιτέρω συγκέντρωση ισχύος σε λίγα χέρια — μια εξέλιξη που δεν συνάδει με την έννοια της ενεργειακής δημοκρατίας, αλλά με ενεργειακή ολιγαρχία και είναι κάτι που δεν τιμά μία χώρα όπως η δική μας».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΠΗΕΦ ενημέρωσε του βουλευτές για το ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που έχει καταθέσει στο ΥΠΕΝ και το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  1. Δημιουργία έκτακτου μηχανισμού στήριξης για την αντιστάθμιση των απωλειών από περικοπές και μηδενικές και αρνητικές τιμές.
  2. Άμεση παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης (FiP) κατά 7 έτη, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων.
  3. Αναθεώρηση του πλαισίου μηδενικών τιμών, με αύξηση των ωρών αποζημίωσης, όπως ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  4. Επιτάχυνση επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας, καθώς και επιδότηση για εγκατάσταση μπαταριών behind the meter σε υφιστάμενους Φ/Β σταθμούς.
  5. Προσωρινή αναστολή υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ, έως ότου εξισορροπηθεί η αγορά με την είσοδο μονάδων αποθήκευσης, όπως προβλέπει το ΕΣΕΚ.
  6. Επιδότηση για εγκατάσταση μπαταριών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
  7. Επιτάχυνση εξηλεκτρισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι βουλευτές που συμμετείχαν δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τα αιτήματα και να προωθήσουν σχετικές πρωτοβουλίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της προς όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών και τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας.

