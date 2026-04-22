Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
22/04/2026 - 13:39
Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
22/04/2026 - 13:11
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
22/04/2026 - 12:50
Ξεκινάει σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Κορυφαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών
22/04/2026 - 12:10
Ημέρα της Γης στο σπίτι: Πώς οι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές της LG μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας
22/04/2026 - 11:31
Πυρά των IRGC κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο
22/04/2026 - 10:43
Το ΔΙΠΑΕ και το ΕΚΕΤΑ εμβαθύνουν τη σύμπραξή τους με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας
22/04/2026 - 10:10
ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
22/04/2026 - 09:42
ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
22/04/2026 - 09:18
Ο κάθετος διάδρομος στο επίκεντρο της συνάντησης Σ. Παπασταύρου - Joshua Volz
22/04/2026 - 08:45
Ανοίγει ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες
22/04/2026 - 08:21
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης μετά από 50 χρόνια
22/04/2026 - 08:10
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
22/04/2026 - 08:02
Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν - Σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
22/04/2026 - 07:59
Άλλαξε αυτή τη συνήθεια και μείωσε κατά 38% την ενέργεια που καταναλώνεις
22/04/2026 - 06:36
Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα
22/04/2026 - 06:36
Σοκ στους λογαριασμούς θέρμανσης: Ζευγάρι ηλικιωμένων αναγκάστηκε να πληρώσει 1.000 λίρες
22/04/2026 - 06:35
Απ. Τζιτζικώστας: Η κρίση στη Μ. Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος των καυσίμων
21/04/2026 - 15:52
Data Centers και δημόσιο συμφέρον: Τέσσερις άξονες δράσης
21/04/2026 - 15:47
Ενεργειακή μετάβαση, γεωπολιτική και επενδύσεις στο φετινό συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα
21/04/2026 - 15:15
Ο Όμιλος CORDIA αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ZEB
21/04/2026 - 15:12
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18

Τετάρτη, 22/04/2026 - 15:42

Στρατηγική συνεργασία των δύο Ενώσεων, Ελλάδας και Ιταλίας, για την αιολική ενέργεια, τις διασυνδέσεις και τα υπεράκτια πάρκα στις ΑΟΖ των δύο χωρών

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ και η ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento, η εθνική ένωση αιολικής ενέργειας της Ιταλίας, υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στη Μαδρίτη, Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU), στο περιθώριο του ετήσιου ευρωπαϊκού συνεδρίου της WindEurope για την αιολική ενέργεια.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν οι Πρόεδροι των δύο Ενώσεων: εκ μέρους της ΕΛΕΤΑΕΝ ο Παναγιώτης Λαδάκακος και εκ μέρους της ANEV ο Simone Togni.
Η συμφωνία σηματοδοτεί την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ δύο σημαντικών φορέων του ευρωπαϊκού αιολικού κλάδου και προωθεί τη συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στις ευρωπαϊκές συνεργασίες που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Βασικοί άξονες συνεργασίας

Το Μνημόνιο προβλέπει στενότερη συνεργασία των δύο Ενώσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν την αιολική ενέργεια και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές, με ενδεικτικά πεδία:

  • ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας για νέες και προηγμένες τεχνολογίες χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων,
  • προώθηση καινοτόμων λύσεων και επενδυτικών προσεγγίσεων,
  • κοινές δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης,
  • αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γύρω από την αιολική ενέργεια,
  • διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των έργων και τη μεγιστοποίηση των οφελών για τις τοπικές κοινωνίες,
  • ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις αντίστοιχες ΑΟΖ των δύο χωρών,
  • ενίσχυση και επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Παρουσία της ΕΛΕΤΑΕΝ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η υπογραφή του Μνημονίου επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της ΕΛΕΤΑΕΝ στον ευρωπαϊκό διάλογο για την αιολική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ενώσεων του κλάδου.
Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, ισχυρότερα δίκτυα και ταχύτερη ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, η συνεργασία των δύο Ενώσεων μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανταλλαγή εμπειρίας και στην προώθηση κοινών στόχων.

Σχετικά με τις δύο ενώσεις

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 και εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν της αλυσίδας αξίας της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ANEV ιδρύθηκε το 2002 και εκπροσωπεί ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και φορέων του αιολικού κλάδου στην Ιταλία.

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση 22 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ

Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026

Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά