ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας

Με τη συμμετοχή δεκάδων αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αγροτών και μικρομεσαίων παραγωγών πραγματοποιήθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ενέργειας για τις μηδενικές και αρνητικές τιμές ένα πρόβλημα που ταλανίζει τους παραγωγούς περισσότερο από 15 μήνες

Αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών καθώς και του συνδέσμου Ήλιος πραγματοποίησε σύσκεψη με τον υφυπουργό κ. Τσάφο.

Από την διάρκειας δύο ωρών σύσκεψη δεν είχαμε κάποιο ουσιαστικό ή θετικό αποτέλεσμα αφού ο εκπρόσωπος του υπουργείου ήταν αρνητικός ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος που πρότεινε ο ΠΣΑΦ.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου μαζί με δεκάδες παριστάμενους παραγωγούς μετέβησαν στη Βουλή όπου συναντήθηκαν με τον γραμματέα της Κ.Ο. Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, με εκπροσώπους του ΠαΣοΚ καθώς και με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ κ. Αλέξη Τσίπρα.