ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:18
Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 14:51
Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 14:28
ΔΕΗ: Δημιούργησε 23 πάρκα τσέπης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 13:56
ΔΑΠΕΕΠ: Έναρξη ετήσιας εκκαθάρισης αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 13:42
Σάκης Αρναούτογλου: Το «Ελλάδα 2.0» κινδυνεύει να γίνει «Ελλάδα… ξανά και ξανά από την αρχή».
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 12:46
ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 11:34
Οι χώρες της Μεσογείου να αναλάβουν δράση για τη Συνθήκη της Ανοιχτής Θάλασσας (BBNJ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 10:47
Συζήτηση για την ανθεκτικότητά των υδάτων στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 09:53
Στ. Παπασταύρου: Η προεδρία της Ελλάδας στο East Med Gas Forum αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της ενέργειας στην Αν. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 09:27
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τα Τιμολόγια του έτους 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/06/2026 - 08:52
Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/06/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ακόμα και οι βιομήχανοι βλέπουν φτώχεια και ανισότητες. Η κυβέρνηση;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/06/2026 - 08:12
Στα 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» στους προμηθευτές ρεύματος – Να σταματήσει η είσπραξη δημοτικών τελών ζητά ο ΕΣΠΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 08:09
Ποιες ενεργειακές επενδύσεις θα «χωρέσουν» στη νέα ρήτρα διαφυγής της ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 08:04
Πώς πρέπει να φορτίζεις το κινητό σου: Η μικρή λεπτομέρεια που επηρεάζει την μπαταρία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 06:49
Τι φταίει όταν τρέχει νερό το ψυγείο, έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 06:49
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την παραίτηση του Ευθ. Μπακογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:52
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 15:50
Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:49
Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/06/2026 - 15:42
Το Πράσινο Δίπολο δείχνει το δρόμο της Ενεργειακής Δημοκρατίας, απέναντι στον κυβερνητικό αποκλεισμό της τοπικής κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:31
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούνιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:27
Συνάντηση εργασίας της Enaon με τους Χρήστες Διανομής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/06/2026 - 15:25
Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/06/2026 - 15:22
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/06/2026 - 15:04
Αλ. Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/06/2026 - 15:02
3ος Κύκλος Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονα ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής – ΔΕΔΔΗΕ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/06/2026 - 14:58
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά ψυκτικών μονάδων Uniflair XCA
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/06/2026 - 14:53
Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/06/2026 - 14:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας

ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
Newsroom
Τρίτη, 09/06/2026 - 11:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με τη συμμετοχή δεκάδων αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αγροτών και μικρομεσαίων παραγωγών πραγματοποιήθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ενέργειας για τις μηδενικές και αρνητικές τιμές ένα πρόβλημα που ταλανίζει τους παραγωγούς περισσότερο από 15 μήνες

Αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών καθώς και του συνδέσμου Ήλιος πραγματοποίησε σύσκεψη με τον υφυπουργό κ. Τσάφο.

Από την διάρκειας δύο ωρών σύσκεψη δεν είχαμε κάποιο ουσιαστικό ή θετικό αποτέλεσμα αφού ο εκπρόσωπος του υπουργείου ήταν αρνητικός ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος που πρότεινε ο ΠΣΑΦ.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου μαζί με δεκάδες παριστάμενους παραγωγούς μετέβησαν στη Βουλή όπου συναντήθηκαν με τον γραμματέα της Κ.Ο. Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, με εκπροσώπους του ΠαΣοΚ καθώς και με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ κ. Αλέξη Τσίπρα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας
Η ελληνική AI Scaleup nvisionist παρουσιάζει νέα επιστημονική καινοτομία στο κορυφαίο διεθνές forum της αιολικής ενέργειας 09 Ιουνίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Έναρξη ετήσιας εκκαθάρισης αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 2025 09 Ιουνίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Έναρξη ετήσιας εκκαθάρισης αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη

Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τη θέση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ο Ευθύμιος Μπακογιάννης

Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ι. Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ: Θετική η παρέμβαση του ΥΠΕΝ για τις μηδενικές-αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Θετικό πρώτο βήμα από το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών

Ανοίγει σήμερα η ευρωπαϊκή πρόσκληση για καθαρή ενέργεια (CETPartnership 2026)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανοίγει σήμερα η ευρωπαϊκή πρόσκληση για καθαρή ενέργεια (CETPartnership 2026)