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Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία ’26-’28. Οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους πολίτες
Newsroom
Τρίτη, 09/06/2026 - 14:51
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Συνέντευξη στους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ο κ. Πειρρακάκης, στη νέα ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, η οποία, όπως είπε, αντιστοιχεί σε επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα την τριετία 2026-2028.

Και τόνισε: «Μιλάμε για 1,5 δισ. ευρώ. Χοντρικά είναι το 0,6% του ΑΕΠ στατιστικά, το οποίο απλώνεται από το ‘26 μέχρι το ‘28, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού…για εμάς αυτό είναι φανταστείτε 1,5 δισ. ευρώ στο σύνολο. Δεν αφορά -να το πω επίσης απλά- μια επιταγή που θα δει ο κόσμος στον λογαριασμό του. Όχι. Είναι όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Στάθης, επενδύσεις. Αλλά ας μην υποτιμούμε την τεράστια επίδραση που οι επενδύσεις αυτές έχουν. Σε μια πρόσφατη μελέτη την οποία είχα την ευκαιρία να διαβάσω, αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που πήραμε στις επενδύσεις από το ‘22 και μετά, μας έχουν κάνει να βιώσουμε την επίδραση της κρίσης τώρα στη Μέση Ανατολή…12% λιγότερο. Δηλαδή, όσο επενδύεις στα δίκτυα ενέργειας, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην ενεργειακή αυτονομία, τόσο λιγότερο βιώνεις τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κρίσης όταν αυτή συμβαίνει. Άρα, αυτή η ρήτρα τί έρχεται να πει; Δώσε χρήματα, επένδυσε χρήματα ακριβώς σε εκείνο το σημείο που θα σε κάνει πιο ανθεκτικό ώστε οι πολίτες σου να μην βιώνουν έντονα τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κρίσης όταν αυτή λαμβάνει χώρα, όπως τώρα που έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ…»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας. «Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση από τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε, «για να εξαντλήσουμε την τετραετία, για να κυβερνήσουμε τη χώρα και για να λύσουμε προβλήματα. 'Αρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η διάθεση. Αφορά περισσότερο, θα έλεγα, στο κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο ασχολείται συνεχώς με τις εκλογές. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το «κυβερνάν» από το «εκλέγεσθαι»».

Ειδικά δε με το ενδεχόμενο να υπάρξουν πολλά πολιτικά κόμματα υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, απάντησε ότι «στις κάλπες δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Έχουμε βιώσει στο πετσί μας, ως χώρα, τι σημαίνει να μην υπάρχει σταθερότητα. Και η σταθερότητα δεν είναι σλόγκαν. Είναι σαν το οξυγόνο. Καταλαβαίνεις, τι σημαίνει, όταν δεν είναι εκεί. 'Αρα, πρέπει να μην χάσουμε αυτό το κεκτημένο».

Σχετικά με την ακρίβεια, ο υπουργός είπε ότι αφ' ενός γίνονται στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές (π.χ. επιδότηση στο Diesel, επιδότηση στα λιπάσματα), ή αμιγώς στοχευμένες ενέργειες (π.χ. τα 150 ευρώ για κάθε παιδί) και αφ' ετέρου υπάρχουν τα μόνιμα μέτρα, τα οποία εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία αφαιρώντας βάρη (π.χ. μείωση 83 φόρων και εισφορών, μηδενισμός του φόρου για νέους κάτω των 25 ετών που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ σε 12.000 οικισμούς, κ.λπ.).

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 15:05
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