Έρχεται νέο «Ανακαινίζω» με επιδότηση ακόμη και 95%

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το νέο «Ανακαινίζω» θα καλύπτει και παλαιές, ήδη χρησιμοποιούμενες κύριες κατοικίες.

Έπειτα από την ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021-2027 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα προχωρά στην ανακατεύθυνση πόρων συνολικού ύψους 2,13 δισ. ευρώ προς νέες αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες.

Όπως έγινε γνωστό, από το συνολικό ποσό τα 1,91 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες στρατηγικές δράσεις, ενώ 224 εκατ. ευρώ ενισχύουν υφιστάμενες κρίσιμες παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στεγαστική πολιτική, καθώς προβλέπεται η διάθεση 500 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 70% έως και 95% για παλαιά ακίνητα, ανεξάρτητα από το αν είναι κλειστά ή ήδη κατοικούμενα.

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25-35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η αναβάθμιση των συνθηκών ιδιοκατοίκησης.

Όπως έχει δηλώσει η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, «η επιτυχής ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, υπό το συνολικό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, σηματοδοτεί για τη χώρα μας μια ουσιαστική ανακατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά δημοσιονομικά και διαχειριστικά οφέλη για τη χώρα. Ένα σημαντικό σημείο της αναθεώρησης αποτελεί η δράση προσιτής και βιώσιμης στέγασης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την επιδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».