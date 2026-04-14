Έρχεται νέο «Ανακαινίζω» με επιδότηση ακόμη και 95%

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Έρχεται νέο «Ανακαινίζω» με επιδότηση ακόμη και 95%

Έρχεται νέο «Ανακαινίζω» με επιδότηση ακόμη και 95%
Τρίτη, 14/04/2026 - 06:35

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το νέο «Ανακαινίζω» θα καλύπτει και παλαιές, ήδη χρησιμοποιούμενες κύριες κατοικίες.

Έπειτα από την ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021-2027 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα προχωρά στην ανακατεύθυνση πόρων συνολικού ύψους 2,13 δισ. ευρώ προς νέες αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες.

Όπως έγινε γνωστό, από το συνολικό ποσό τα 1,91 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες στρατηγικές δράσεις, ενώ 224 εκατ. ευρώ ενισχύουν υφιστάμενες κρίσιμες παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στεγαστική πολιτική, καθώς προβλέπεται η διάθεση 500 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 70% έως και 95% για παλαιά ακίνητα, ανεξάρτητα από το αν είναι κλειστά ή ήδη κατοικούμενα.

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25-35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η αναβάθμιση των συνθηκών ιδιοκατοίκησης.

Όπως έχει δηλώσει η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, «η επιτυχής ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, υπό το συνολικό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, σηματοδοτεί για τη χώρα μας μια ουσιαστική ανακατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά δημοσιονομικά και διαχειριστικά οφέλη για τη χώρα. Ένα σημαντικό σημείο της αναθεώρησης αποτελεί η δράση προσιτής και βιώσιμης στέγασης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την επιδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 06:35

Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο
Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο 09 Απριλίου 2026
Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα 14 Απριλίου 2026
Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα

