Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Tο Fuel Pass επιστρέφει και μάλιστα ανανεόμενο, καθώς φέτος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε ταξί και ΜΜΜ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, η πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να τεθεί άμεσα σε λειτουργία - και συγκεκριμένα την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στόχος είναι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για 25 ευρώ το μήνα αν μπουν σε voucher (15 για μηχανές) και 20 ευρώ το μήνα αν μπουν σε τραπεζικό λογαριασμό (10 ευρώ για μηχανές).

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, οι πολίτες θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο taxisnet, θα δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται επιδότηση, ενώ θα επιλέγουν και τον τρόπο πληρωμής:

Ψηφιακή κάρτα καυσίμων στο κινητό τηλέφωνο ή

Απευθείας κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό [μέσω IBAN].

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Το μέτρο καλύπτει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 8 στους 10 πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τους άγαμους το όριο ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, για τα ζευγάρια στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις.

Προσοχή! Η ενίσχυση αφορά ένα όχημα ανά δικαιούχο, ενώ ένα αυτοκίνητο ή μηχανή δεν μπορεί να δηλωθεί πάνω από μία φορά στην πλατφόρμα gov. Αν υπάρχει συνιδιοκτησία, το δηλώνει ο ένας από τους δύο.

Το όχημα πρέπει να έχει πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, να μην είναι σε ακινησία και να είναι ασφαλισμένο. Διαφορετικά, η αίτηση Fuel Pass 2026 «κόβεται» από το σύστημα.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν διπλή ενίσχυση: Συγκεκριμένα, επωφελούνται τόσο από το Fuel Pass όσο και από την επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο.