ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Παρασκευή, 27/03/2026 - 06:37

Το οικονομικό επιτελείο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων σε περίπτωση επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης.

Tο Fuel Pass επιστρέφει και μάλιστα ανανεόμενο, καθώς φέτος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε ταξί και ΜΜΜ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, η πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να τεθεί άμεσα σε λειτουργία - και συγκεκριμένα την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στόχος είναι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για 25 ευρώ το μήνα αν μπουν σε voucher (15 για μηχανές) και 20 ευρώ το μήνα αν μπουν σε τραπεζικό λογαριασμό (10 ευρώ για μηχανές).

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, οι πολίτες θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο taxisnet, θα δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται επιδότηση, ενώ θα επιλέγουν και τον τρόπο πληρωμής:

  • Ψηφιακή κάρτα καυσίμων στο κινητό τηλέφωνο ή
  • Απευθείας κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό [μέσω IBAN].

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Το μέτρο καλύπτει τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 8 στους 10 πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τους άγαμους το όριο ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, για τα ζευγάρια στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις.

Προσοχή! Η ενίσχυση αφορά ένα όχημα ανά δικαιούχο, ενώ ένα αυτοκίνητο ή μηχανή δεν μπορεί να δηλωθεί πάνω από μία φορά στην πλατφόρμα gov. Αν υπάρχει συνιδιοκτησία, το δηλώνει ο ένας από τους δύο.

Το όχημα πρέπει να έχει πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, να μην είναι σε ακινησία και να είναι ασφαλισμένο. Διαφορετικά, η αίτηση Fuel Pass 2026 «κόβεται» από το σύστημα.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν διπλή ενίσχυση: Συγκεκριμένα, επωφελούνται τόσο από το Fuel Pass όσο και από την επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο.

Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας 26 Μαρτίου 2026
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας 27 Μαρτίου 2026
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή

Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή

ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026

Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες
ΚΟΣΜΟΣ

Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες