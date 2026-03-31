Greenpeace: Νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα: τι συμβαίνει τελικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 14:36
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 14:04
Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/03/2026 - 13:18
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 12:53
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 12:13
Γιγάντιο πετρελαιοφόρο επλήγη από ιρανική επίθεση στα ανοικτά του Ντουμπάι
ΚΟΣΜΟΣ
31/03/2026 - 11:17
Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 10:26
Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 09:55
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 09:24
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 09:16
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:49
Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:36
Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου - Πάνω από 109 δολάρια το Μπρεντ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/03/2026 - 08:13
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:11
Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 08:04
Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 15:53
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 15:34
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 15:08
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 14:45
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 14:15
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 13:58
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 09:21

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση

Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
Άννα Διανά
Τρίτη, 31/03/2026 - 08:04

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, μπαίνει στις ράγες επιδιώκοντας να δώσει ώθηση τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και στη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Το «Ανακαινίζω» στοχεύει να ενεργοποιήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες, ενισχύοντας την προσφορά κατοικιών και δημιουργώντας προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση των πιέσεων στα ενοίκια. Η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω» εκτιμάται ότι θα ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουνίου, την ώρα που το παλιό «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω» κλείνει τον κύκλο του χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ έχει αξιοποιηθεί μέχρι τώρα από περίπου 4.000 δικαιούχους. Με το νέο «Ανακαινίζω» επιχειρείται μια ουσιαστική αλλαγή προσέγγισης, όχι μόνο λόγω του υψηλού προϋπολογισμού που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ, αλλά κυρίως εξαιτίας της διαφορετικής φιλοσοφίας που το διέπει.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, η Ελλάδα εξασφάλισε το «πράσινο φως» για ένα νέο εργαλείο στη στεγαστική πολιτική, το οποίο εστιάζει πρωτίστως στην επιδότηση επισκευών, εκεί όπου εντοπίζεται το βασικό κόστος για τους ιδιοκτήτες με κλειστά ακίνητα, και δευτερευόντως στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα, σε αντίθεση με προηγούμενα σχήματα, το πρόγραμμα καλύπτει και παλαιές, ήδη χρησιμοποιούμενες κύριες κατοικίες, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων.

Όπως ανέφερε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στον τομέα της προσιτής και βιώσιμης στέγασης η Ελλάδα σχεδίασε και διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρωτοποριακή δράση για τη χρηματοδότηση με επιδότηση για ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500εκ ευρώ ποσό που έχει, ήδη, δεσμευθεί για τη δράση αυτή με εκχωρήσεις πόρων από 14 διαφορετικά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτήσει με επιδότηση, που ξεκινά από 70% και φτάνει έως το 95% «κλειστά» και «ανοικτά» παλαιά σπίτια.

Η δράση θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά αλλά και μεσαία εισοδήματα, που δεν διαθέτουν τις αναγκαίους πόρους για την ανακαίνιση και αξιοποίηση τις περιουσίας τις. Τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους από 25-35 ετών, καθώς και για ακίνητα, που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στόχος τις σημαντικής τις δράσης είναι η αύξηση τις προσφοράς κατοικιών και η ενίσχυση τις ποιοτικής ιδιοκατοίκησης. Στόχος είναι να ανακαινιστούν έως 20.000 κατοικίες, με επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι από τα 500 εκατ. ευρώ του προγράμματος, περίπου το 80% θα επιδοτήσει δαπάνες επισκευών και το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει εργασίες αναβαθμίσεων. Τα εισοδηματικά όρια θα είναι ανάλογα με αυτά που ισχύουν για το “Σπίτι μου 2”, ενώ βασική προϋπόθεση για να λάβει κανείς τη σχετική επιδότηση είναι είτε να διαθέσει το ανακαινισμένο ακίνητο προς μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον μια 5ετία, είτε να παραμείνει ιδιοκατοικούμενο για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο κ. Παπαθανάσης κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αναθεώρησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 «ειδικά για τη στέγαση, είναι σημαντικό ότι η πρωτοβουλία και η διαπραγμάτευση του Πρωθυπουργού για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων που θα χρηματοδοτήσουν με επιδότηση ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, όχι μόνο βρίσκει ανταπόκριση σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο της Ε.Ε. αλλά, πλέον, αποτελεί μια πρωτοπόρο δράση πανευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος».

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 08:11

H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ 31 Μαρτίου 2026
