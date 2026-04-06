Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα

To Fuel Pass θα είναι αξίας 25-60 ευρώ και θα δοθεί σε όλα τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν αμόλυβδη ή ντίζελ.

Τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγουν κι επίσημα οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και τις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, στην οποία οι χρήστες θα εισέρχονται με κωδικούς TAXISnet. Για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα, η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί μέσω ΚΕΠ, αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, ενώ αφού εγκριθεί η αίτηση, δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίησή της.

Τα ποσά που προβλέπονται ανά περίπτωση:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

1. Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό (με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης),

2. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα συνδέεται αυτόματα με το φορολογικό μητρώο και το μητρώο αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Πώς ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Μετά την έγκριση της αίτησης, διαβιβάζεται εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο: (α) γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες και (β) e-mail με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών.

Πού γίνεται δεκτή η ψηφιακή κάρτα

Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων:

Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

Ταξί

Προσοχή! Απαγορεύεται ρητά η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω.