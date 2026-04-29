ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕΦ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 08:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης

immo RENOVATION on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 29/04/2026 - 06:34

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα έχει προηγηθεί η διαδικασία επιλεξιμότητας που ξεκινά μέσα στον Μάιο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μίλησε την Τρίτη για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο αφορά έως και 400.000 δυνητικά επιλέξιμα ακίνητα, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες κιόλας ημέρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως το πρώτο πιλοτικό του είδους του στην Ευρώπη για κλειστές κατοικίες που παραμένουν εκτός χρήσης για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά σπίτια κατασκευασμένα πριν από το 1990.

Σύμφωνα πάντα με τον αναπληρωτή υπουργό, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία επιλεξιμότητας θα ανοίξει έως το τέλος Μαΐου μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Όπως σημείωσε, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι απαραίτητο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάσουν τα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και προβλέπει επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ανώτατο συνολικό ποσό τις 36.000 ευρώ. Παράλληλα, η επιδότηση για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης φτάνει το 20%.

Ο Νίκος Παπαθανάσης επισήμανε ότι τα προηγούμενα προγράμματα εστίαζαν αποκλειστικά σε ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ το νέο σχήμα λαμβάνει υπόψη και τις γενικότερες ανάγκες ανακαίνισης παλαιών κατοικιών, όπως κουζίνες, δάπεδα και άλλες εργασίες.

Τέλος, ανέφερε ότι περίπου 200.000 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί δυνητικά επιλέξιμες λόγω χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επιπλέον 200.000 δεν διαθέτουν σύνδεση με τη ΔΕΗ, διαμορφώνοντας το συνολικό σύνολο των 400.000 κατοικιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 06:34

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη 28 Απριλίου 2026
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος 29 Απριλίου 2026
