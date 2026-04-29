Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα έχει προηγηθεί η διαδικασία επιλεξιμότητας που ξεκινά μέσα στον Μάιο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μίλησε την Τρίτη για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο αφορά έως και 400.000 δυνητικά επιλέξιμα ακίνητα, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες κιόλας ημέρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως το πρώτο πιλοτικό του είδους του στην Ευρώπη για κλειστές κατοικίες που παραμένουν εκτός χρήσης για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά σπίτια κατασκευασμένα πριν από το 1990.

Σύμφωνα πάντα με τον αναπληρωτή υπουργό, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία επιλεξιμότητας θα ανοίξει έως το τέλος Μαΐου μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Όπως σημείωσε, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι απαραίτητο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάσουν τα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και προβλέπει επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ανώτατο συνολικό ποσό τις 36.000 ευρώ. Παράλληλα, η επιδότηση για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης φτάνει το 20%.

Ο Νίκος Παπαθανάσης επισήμανε ότι τα προηγούμενα προγράμματα εστίαζαν αποκλειστικά σε ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ το νέο σχήμα λαμβάνει υπόψη και τις γενικότερες ανάγκες ανακαίνισης παλαιών κατοικιών, όπως κουζίνες, δάπεδα και άλλες εργασίες.

Τέλος, ανέφερε ότι περίπου 200.000 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί δυνητικά επιλέξιμες λόγω χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επιπλέον 200.000 δεν διαθέτουν σύνδεση με τη ΔΕΗ, διαμορφώνοντας το συνολικό σύνολο των 400.000 κατοικιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα.