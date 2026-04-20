Μήπως το κλιματιστικό χειροτερεύει τις αλλεργίες σας; Πώς μπορείτε να το ελέγξετε

Αν δεν συντηρείται σωστά, το σύστημα θέρμανσης και ψύξης (HVAC) αντί να καθαρίζει τον αέρα, διασπείρει σκόνη, αλλεργιογόνα και μούχλα, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα αλλεργίας.

Υποφέρετε από φτέρνισμα, βουλωμένη μύτη ή κόπωση στο σπίτι σας; Το σύστημα HVAC μπορεί να είναι ο κρυφός ένοχος.

Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να καθαρίζουν τον αέρα, όταν δεν εγκαθίστανται ή δεν συντηρούνται σωστά, μπορούν να διασπείρουν αλλεργιογόνα, υποβαθμίζοντας την ποιότητα του αέρα.

«Αυτό μπορεί να προκαλέσει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων», λέει ο ειδικός Μάικλ Ρουμπίνο. «Κόπωση, ζαλάδα (brain fog), πεπτικά προβλήματα, ερεθισμό δέρματος, αλλαγές διάθεσης ή άλλα χρόνια συμπτώματα μπορεί να υποδεικνύουν πρόβλημα με το σπίτι ή το HVAC».

Γιατί τα συστήματα HVAC μπορούν να επιδεινώσουν τις αλλεργίες

Τα HVAC δεν φέρνουν φρέσκο αέρα· ανακυκλώνουν τον υπάρχοντα εσωτερικό αέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν είτε να απομακρύνουν τη σκόνη, το τρίχωμα κατοικίδιων, τη μούχλα και την γύρη, είτε να τα διασπείρουν σε όλο το σπίτι.

«Για παράδειγμα, αν υπάρχει τρίχωμα κατοικιδίων στο σαλόνι, σπόρια μούχλας στο υπόγειο ή γύρη στον διάδρομο, οι αεραγωγοί επιστροφής θα τα συλλέξουν και θα τα στείλουν σε κάθε υπνοδωμάτιο», εξηγεί ο ειδικός HVAC Ρας Τίκα.

Τα προβλήματα προκύπτουν όταν:

Οι αεραγωγοί έχουν σκόνη και υπολείμματα

Υπάρχει μούχλα στα πηνία του κλιματιστικού

Τα φίλτρα είναι βρώμικα ή χαμηλής ποιότητας

Τα φίλτρα δεν εφαρμόζουν σωστά

Σε σύγχρονα, στεγανά κτίρια, μάλιστα, τα σωματίδια παραμένουν περισσότερο αν δεν φιλτράρονται σωστά, σημειώνει ο ειδικός αλλεργιολόγος δρ Τζον ΜακΚίον.

Πώς να καταλάβετε αν το HVAC σας προκαλεί αλλεργίες

Περιοδική συμφόρηση

Αν η συμφόρηση υποχωρεί όταν φεύγετε από το σπίτι ή επιδεινώνεται όταν λειτουργεί το HVAC, είναι ένδειξη προβλήματος. Ο Τίκα το ονομάζει «ξυπνητήρι φτερνίσματος»: «Αν με το που ξεκινήσει η θέρμανση ή ο κλιματισμός, έσεις αρχίσετε να φτερνίζεστε ή να έχετε βουλωμένη μύτη, είναι βασικό σημάδι».

Σκόνη σε ανεμιστήρες οροφής και γρίλιες

Σκόνη σε λεπίδες ανεμιστήρων ή γρίλιες δείχνει βρώμικους αεραγωγούς ή άλλη σημαντική πηγή σκόνης. Αν η σκόνη επανεμφανίζεται γρήγορα, το HVAC πιθανότατα δεν φιλτράρει σωστά, λέει ο Κέιλεμπ Κάβινες.

Οσμές

Περίεργες μυρωδιές μετά την ενεργοποίηση του συτήματος υποδεικνύουν πρόβλημα, όπως φραγμένα φίλτρα ή μικροβιακή ανάπτυξη στα πηνία.

Αδύναμη ροή αέρα

Ένα φραγμένο ή βρώμικο φίλτρο μειώνει τη ροή αέρα, επιτρέπει σε περισσότερα σωματίδια να περάσουν και αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί πιο έντονα, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Συμβουλές για τη μείωση αλλεργιών από το HVAC

Χρησιμοποιήστε σωστό φίλτρο

Επιλέξτε φίλτρα με υψηλή βαθμολογία MERV (11–13) και πιστοποίηση Asthma & Allergy Friendly (AAFA). Αποφύγετε ασαφείς όρους όπως «υποαλλεργικό».

Αντικαθιστάτε τα φίλτρα τακτικά

Αλλάζετε φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συχνότερα σε περιόδους αυξημένης γύρης.

Συντηρήστε το σύστημα

Κάνετε επαγγελματικό service, ειδικά πριν τη μετάβαση από θέρμανση σε ψύξη, για έλεγχο μούχλας και καθαρισμό ανεμιστήρα, φούρνου και περιβλήματος.

Διατηρείτε το σπίτι καθαρό

Σκούπισμα και φροντίδα κατοικιδίων μειώνουν τα σωματίδια που φιλτράρει το HVAC. Ιδιαίτερη προσοχή σε κουρτίνες, υφάσματα επίπλων και χαλιά.

Επιπλέον μέτρα