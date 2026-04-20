Μήπως το κλιματιστικό χειροτερεύει τις αλλεργίες σας; Πώς μπορείτε να το ελέγξετε

Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
20/04/2026 - 09:42
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
20/04/2026 - 09:14
WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
20/04/2026 - 08:59
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
20/04/2026 - 08:37

Μήπως το κλιματιστικό χειροτερεύει τις αλλεργίες σας; Πώς μπορείτε να το ελέγξετε
Brittany Colette on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 06:55

Αν δεν συντηρείται σωστά, το σύστημα θέρμανσης και ψύξης (HVAC) αντί να καθαρίζει τον αέρα, διασπείρει σκόνη, αλλεργιογόνα και μούχλα, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα αλλεργίας.

Υποφέρετε από φτέρνισμα, βουλωμένη μύτη ή κόπωση στο σπίτι σας; Το σύστημα HVAC μπορεί να είναι ο κρυφός ένοχος.

Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να καθαρίζουν τον αέρα, όταν δεν εγκαθίστανται ή δεν συντηρούνται σωστά, μπορούν να διασπείρουν αλλεργιογόνα, υποβαθμίζοντας την ποιότητα του αέρα.

«Αυτό μπορεί να προκαλέσει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων», λέει ο ειδικός Μάικλ Ρουμπίνο. «Κόπωση, ζαλάδα (brain fog), πεπτικά προβλήματα, ερεθισμό δέρματος, αλλαγές διάθεσης ή άλλα χρόνια συμπτώματα μπορεί να υποδεικνύουν πρόβλημα με το σπίτι ή το HVAC».

Γιατί τα συστήματα HVAC μπορούν να επιδεινώσουν τις αλλεργίες

Τα HVAC δεν φέρνουν φρέσκο αέρα· ανακυκλώνουν τον υπάρχοντα εσωτερικό αέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν είτε να απομακρύνουν τη σκόνη, το τρίχωμα κατοικίδιων, τη μούχλα και την γύρη, είτε να τα διασπείρουν σε όλο το σπίτι.

«Για παράδειγμα, αν υπάρχει τρίχωμα κατοικιδίων στο σαλόνι, σπόρια μούχλας στο υπόγειο ή γύρη στον διάδρομο, οι αεραγωγοί επιστροφής θα τα συλλέξουν και θα τα στείλουν σε κάθε υπνοδωμάτιο», εξηγεί ο ειδικός HVAC Ρας Τίκα.

Τα προβλήματα προκύπτουν όταν:

  • Οι αεραγωγοί έχουν σκόνη και υπολείμματα
  • Υπάρχει μούχλα στα πηνία του κλιματιστικού
  • Τα φίλτρα είναι βρώμικα ή χαμηλής ποιότητας
  • Τα φίλτρα δεν εφαρμόζουν σωστά

Σε σύγχρονα, στεγανά κτίρια, μάλιστα, τα σωματίδια παραμένουν περισσότερο αν δεν φιλτράρονται σωστά, σημειώνει ο ειδικός αλλεργιολόγος δρ Τζον ΜακΚίον.

Πώς να καταλάβετε αν το HVAC σας προκαλεί αλλεργίες

Περιοδική συμφόρηση

Αν η συμφόρηση υποχωρεί όταν φεύγετε από το σπίτι ή επιδεινώνεται όταν λειτουργεί το HVAC, είναι ένδειξη προβλήματος. Ο Τίκα το ονομάζει «ξυπνητήρι φτερνίσματος»: «Αν με το που ξεκινήσει η θέρμανση ή ο κλιματισμός, έσεις αρχίσετε να φτερνίζεστε ή να έχετε βουλωμένη μύτη, είναι βασικό σημάδι».

Σκόνη σε ανεμιστήρες οροφής και γρίλιες

Σκόνη σε λεπίδες ανεμιστήρων ή γρίλιες δείχνει βρώμικους αεραγωγούς ή άλλη σημαντική πηγή σκόνης. Αν η σκόνη επανεμφανίζεται γρήγορα, το HVAC πιθανότατα δεν φιλτράρει σωστά, λέει ο Κέιλεμπ Κάβινες.

Οσμές

Περίεργες μυρωδιές μετά την ενεργοποίηση του συτήματος υποδεικνύουν πρόβλημα, όπως φραγμένα φίλτρα ή μικροβιακή ανάπτυξη στα πηνία.

Αδύναμη ροή αέρα

Ένα φραγμένο ή βρώμικο φίλτρο μειώνει τη ροή αέρα, επιτρέπει σε περισσότερα σωματίδια να περάσουν και αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί πιο έντονα, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του.

Συμβουλές για τη μείωση αλλεργιών από το HVAC

Χρησιμοποιήστε σωστό φίλτρο

Επιλέξτε φίλτρα με υψηλή βαθμολογία MERV (11–13) και πιστοποίηση Asthma & Allergy Friendly (AAFA). Αποφύγετε ασαφείς όρους όπως «υποαλλεργικό».

Αντικαθιστάτε τα φίλτρα τακτικά

Αλλάζετε φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συχνότερα σε περιόδους αυξημένης γύρης.

Συντηρήστε το σύστημα

Κάνετε επαγγελματικό service, ειδικά πριν τη μετάβαση από θέρμανση σε ψύξη, για έλεγχο μούχλας και καθαρισμό ανεμιστήρα, φούρνου και περιβλήματος.

Διατηρείτε το σπίτι καθαρό

Σκούπισμα και φροντίδα κατοικιδίων μειώνουν τα σωματίδια που φιλτράρει το HVAC. Ιδιαίτερη προσοχή σε κουρτίνες, υφάσματα επίπλων και χαλιά.

Επιπλέον μέτρα

  • Κλείνετε παράθυρα και πόρτες όταν η εξωτερική ποιότητα αέρα είναι κακή
  • Μην αποθηκεύετε αντικείμενα κοντά σε αεραγωγούς
  • Διατηρήστε την υγρασία 35–50%
  • Φροντίστε να σφραγίσετε τυχόν διαρροές στους αεραγωγούς
Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 06:55

